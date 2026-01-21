Envision تُبرم شراكة مع Samruk-Kazyna Invest الكازاخستانية لتوسيع قدرات تخزين الطاقة وتعزيز نمو الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى

image

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Envision Energy، الرائدة عالمياً في التكنولوجيا الخضراء، عن إبرام اتفاقية تطوير مشترك مع Samruk-Kazyna Invest (SKI)، الذراع الاستثماري لصندوق الثروة السيادي في كازاخستان، لتوطين إنتاج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، وذلك خلال فعاليات "يوم Envision العالمي للتكنولوجيا لعام 2026" ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة (ADSW). شهد التوقيع كل من Edward Hou، نائب الرئيس الأول ورئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Envision Energy، وSaken Muratuly، ممثل رئيس مجلس إدارة شركة Samruk-Kazyna JSC، بهدف تعزيز توطين تخزين الطاقة ونقل التكنولوجيا ونشر المشاريع وتوسيع السوق الإقليمية في كازاخستان.

تمر كازاخستان، الرائدة في مجال الطاقة في آسيا الوسطى، بمرحلة حاسمة في تحولها بقطاع الطاقة. إذ تؤدي مشاريع الطاقة الشمسية والرياح المتسارعة التوسع إلى طلب متزايد على مرونة الشبكة وتخزين الطاقة. ستتعاون Envision وSKI لتأسيس قدرات تجميع وتصنيع محلية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، مما يدعم سلسلة إمداد مستقرة ويقلل الاعتماد على المعدات المستوردة ويحسن كفاءة التسليم والقدرة التنافسية.

قال Saken Muratuly: "تبرز كازاخستان الآن كمركز للطاقة الخضراء في آسيا الوسطى، حيث تقود المنطقة في القدرة المركبة للطاقة المتجددة وحجم المشاريع. وقد سجلت مشاريع الطاقة الشمسية والرياح فيها أرقاماً قياسية إقليمية متكررة، مما يجعل البلاد معياراً لتحول الطاقة عبر آسيا الوسطى." وأضاف: "يعتبر تخزين الطاقة بنية تحتية حاسمة لدمج الطاقة المتجددة على نطاق واسع. وسيعزز توطين أنظمة BESS تكامل الطاقة المتجددة في كازاخستان واستقرار الشبكة وأمن الطاقة. تمثل هذه الشراكة نقطة انطلاق مهمة لتعميق التعاون بين SKI وEnvision وتحفيز الصناعات المحلية وخلق فرص عمل عالية الجودة وتسريع التحديث الصناعي. ونحن نتطلع إلى تطوير مشاريع متنوعة عبر سيناريوهات الطاقة المختلفة وإطلاق مبادرات رائدة معترف بها وطنياً."

قال Edward Hou: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة في التعاون المؤسسي والصناعي في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز الثقة طويلة الأمد والتآزر عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء. ستعمل Envision على تعميق التعاون والتنسيق المتبادل عبر سلسلة قيمة الطاقة الخضراء والاستفادة من نقاط قوتنا في تسليم مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات واسعة النطاق وإدارة الطاقة الرقمية وسلامة النظام لتسريع تحول الطاقة في البلاد وتحقيق أهداف الاستدامة. وبناءً على هذا الأساس، سندعم تحول هيكل الطاقة في كازاخستان وتحقيق أهداف خفض الانبعاثات متوسطة وطويلة الأجل، وتعزيز تحول الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة في آسيا الوسطى."

