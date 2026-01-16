Envision تُطلق Dubhe، لتشكيل نظام الطاقة بالذكاء الاصطناعي من خلال أول نموذج أساسي للطاقة على مستوى العالم

تضاعف شركة Envision جهودها في قطاع الطاقة المتجددة بإطلاق Dubhe، النموذج الأساسي للطاقة الذي يعيد تشكيل نظام الطاقة المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 16 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Envision، الرائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة الخضراء، اليوم عن إطلاق Dubhe، نموذجها الرائد الأساسي للطاقة، المصمم لإعادة تشكيل أكبر نظام ذكاء اصطناعي مادي في العالم – نظام الطاقة المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

استُلهم النموذج الأساسي للطاقة من Dubhe، النجم المرشد في مجموعة الدب الأكبر الذي ساعد البشرية على الملاحة عبر النجم القطبي لآلاف السنين. وقد كشف عن نموذج Dubhe الأساسي للطاقة Lei Zhang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Envision، خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

يقع Dubhe في قلب بنية Envision للذكاء الاصطناعي المادي، حيث يقوم بتحليل تدفقات ضخمة من بيانات الطاقة الواقعية لتنظيم توليد الطاقة المتجددة وتخزينها ووضعها في الشبكات والطلب عليها في الوقت الفعلي. ومن خلال استغلال وفرة الموارد المتجددة ودفع التكاليف نحو مستويات هامشية قريبة من الصفر، يُتيح Dubhe لأنظمة الطاقة التوسع بالتوازي مع تطور الذكاء الاصطناعي — مواكبًا الطلبات غير المسبوقة التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على البنية التحتية العالمية.

"لطالما أرشد Dubhe البشرية عبر سماء الليل لقرون. واليوم، أصبح Dubhe النجم المرشد لعصر الذكاء الاصطناعي، راسمًا ملامح نظام الطاقة بالذكاء الاصطناعي بأساس لا نهائي، وذكي، واقتصادي، يدعم ازدهار حضارة جديدة". حسبما قال Lei.

إعادة تشكيل نظام الطاقة بالذكاء الاصطناعي: من نماذج اللغة الكبيرة إلى الذكاء الاصطناعي المادي

بينما غيَّرت نماذج اللغة الكبيرة العالم الرقمي، ترى Envision أن القفزة التالية تكمن في الذكاء الاصطناعي المادي — ذكاء اصطناعي يتحكم مباشرة في الأنظمة المادية الحيوية لبقاء الإنسان وازدهاره.

يعمل Dubhe بالتوازي مع Tianji، نموذج Envision الأساسي للطقس على نطاق واسع. وبما أن الطاقة المتجددة تعتمد على الأحوال الجوية، يوفر Tianji الذكاء التنبؤي الذي يمكّن الذكاء الاصطناعي المادي من توقع التقلبات المرتبطة بالطقس والاستجابة لها، لضمان تشغيل نظام الطاقة بكفاءة وموثوقية على نطاق واسع.

"نماذج اللغة تفهم الكلمات. الذكاء الاصطناعي المادي يفهم العالم. الطاقة هي أساس جميع الأنظمة". حسبما قال Lei. "هذه ليست مجرد مرحلة انتقالية في الطاقة، بل ترقية حضارية، تضع الأساس لازدهار البشر ضمن حدود كوكبنا".

شراكة استراتيجية مع "مصدر" لتعزيز نشر نظام الطاقة بالذكاء الاصطناعي

وقعت Envision أيضًا اتفاقية تعاون استراتيجية مع "مصدر"، الشركة الرائدة الإماراتية في مجال الطاقة النظيفة، للكشف المشترك عن نظام الطاقة بالذكاء الاصطناعي المستقبلي. وقد شهد توقيع الاتفاقية صاحب السمو الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، والمدير العام والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، إلى جانب Lei Zhang.

بموجب الاتفاقية، تعترف "مصدر" بـ Envision كشريك استراتيجي في قطاعات تكنولوجيا الطاقة المتجددة، بما في ذلك طاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والهيدروجين الأخضر، للعمل معًا على تعزيز نشر أنظمة الطاقة بالذكاء الاصطناعي على نطاق واسع وتسريع الانتقال العالمي للطاقة.

نبذة عن Envision

شركة Envision هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الخضراء توفر حلول الطاقة المتجددة للشركات والحكومات والمؤسسات العالمية. تضم Envision ثلاثة قطاعات أعمال رئيسية - توربينات الرياح الذكية، وتخزين الطاقة، وحلول الهيدروجين الخضراء، وتبني بشكلٍ تعاوني حلول شاملة لتحويل الطاقة.

تلقت Envision العديد من الجوائز لأدائها في مجال الاستدامة، بما في ذلك ميدالية EcoVadis الذهبية و"CDP "A-List. كما تم الاعتراف بها في قائمة "Change the World" لشركة Fortune وتم تصنيفها بين أفضل 10 شركات ذكية من قِبل MIT Technology Review.

اليوم، تستفيد Envision من شبكتها العالمية من مراكز البحث والتطوير والهندسة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والدنمارك والصين وما إلى ذلك لقيادة تطوير التكنولوجيا الخضراء العالمية بشكلٍ مستمر. انضمت Envision إلى مبادرة الأهداف القائمة على العلوم (SBTi) والتزمت بتحقيق "طموح اﻻﺣﺗرار اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﻘدار 1.5 درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ" في عام 2021. لقد حققت حيادية الكربون عبر عملياتها العالمية بحلول عام 2022 وستحقق حيادية الكربون عبر سلسلة القيمة بحلول عام 2028.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: envision-group.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2862616/image_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2862617/image_2.jpg