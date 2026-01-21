Envision Bermitra dengan Samruk-Kazyna Invest Kazakhstan untuk Mendorong Pertumbuhan di Segmen Penyimpanan Energi dan Energi Terbarukan di Asia Tengah

Sebagai salah satu pemain utama di sektor energi Asia Tengah, Kazakhstan tengah memasuki fase penting dalam transisi energi. Pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) dan tenaga surya (PLTS) telah mendorong lonjakan kebutuhan akan fleksibilitas jaringan listrik dan solusi penyimpanan energi. Melalui kerja sama ini, Envision dan SKI akan membangun kapasitas perakitan dan produksi BESS di dalam negeri guna memperkuat rantai pasok, mengurangi ketergantungan pada peralatan impor, serta meningkatkan efisiensi pengiriman produk dan daya saing biaya.

"Kazakhstan kini berkembang sebagai pusat energi hijau di Asia Tengah dengan kapasitas terpasang dan skala proyek terbesar di kawasan ini. Proyek PLTB dan PLTS di negara ini berulang kali mencetak rekor regional sehingga Kazakhstan menjadi tolok ukur transisi energi di Asia Tengah," ujar Saken Muratuly. "Penyimpanan energi merupakan infrastruktur penting untuk integrasi energi terbarukan skala besar. Lokalisasi produksi BESS akan memperkuat integrasi energi terbarukan, daya tahan jaringan listrik, serta menjamin stabilitas dan keamanan energi nasional. Kemitraan ini menjadi langkah awal yang penting dalam kolaborasi yang lebih mendalam antara SKI dan Envision, mendorong pertumbuhan industri lokal, menciptakan lapangan kerja bermutu, dan mempercepat peningkatan kapabilitas industri. Kami berharap dapat mengembangkan proyek untuk berbagai skenario energi dan membangun program percontohan berskala nasional."

Edward Hou menambahkan, "Kemitraan ini merupakan perkembangan penting secara kelembagaan dan industri dalam kolaborasi yang terjalin di sektor energi bersih, serta memperkuat kepercayaan jangka panjang dan sinergi di seluruh rantai nilai energi hijau. Envision akan terus memperdalam koordinasi dan meningkatkan kepercayaan, serta memanfaatkan keunggulan kami dalam pengembangan proyek BESS skala besar, manajemen energi digital, dan keselamatan sistem demi mempercepat transisi energi dan pencapaian target keberlanjutan Kazakhstan. Lewat kemitraan ini, kami akan mendukung transformasi struktur energi Kazakhstan serta pencapaian target penurunan emisi jangka menengah dan panjang, sekaligus mendorong transisi energi hijau dan pembangunan berkelanjutan di Asia Tengah."

SOURCE Envision Energy