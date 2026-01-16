Envision lança Dubhe, estruturando o sistema energético de IA com o primeiro modelo de base energética do mundo

A Envision reforça seu compromisso com o sistema de energia renovável com o lançamento do Dubhe, um modelo de base energética que estrutura o sistema de energia de IA.

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos, 16 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Envision, líder global em tecnologia verde, anunciou hoje o lançamento do Dubhe, seu inovador Modelo de Base Energética, desenvolvido para estruturar o maior sistema de IA Física do mundo – o sistema energético de IA.

Inspirado em Dubhe, a estrela-guia da Ursa Maior que ajudou a humanidade a se orientar pela Estrela do Norte por milhares de anos, o Modelo de Base Energética Dubhe foi apresentado por Lei Zhang, fundador e CEO da Envision, durante a Abu Dhabi Sustainability Week.

O Dubhe está no núcleo da arquitetura de IA Física da Envision, analisando vastos fluxos de dados energéticos do mundo real para orquestrar, em tempo real, a geração renovável, o armazenamento, as redes elétricas e a demanda. Ao liberar a abundância de recursos renováveis e reduzir os custos a níveis marginais próximos de zero, o Dubhe permite que os sistemas de energia cresçam em sintonia com a IA – enfrentando as demandas energéticas sem precedentes que a inteligência artificial impõe à infraestrutura global.

"Por séculos, Dubhe guiou a humanidade pelo céu noturno. Hoje, Dubhe é a estrela-guia da era da IA – estruturando o sistema energético de IA com uma base infinita, inteligente e de baixo custo, sustentando a prosperidade de uma nova civilização." diz Lei.

Estruturando o sistema energético de IA: de grandes modelos de linguagem à Inteligência Artificial Física

Enquanto os grandes modelos de linguagem transformaram o mundo digital, a Envision acredita que o próximo salto está na Inteligência Artificial Física – uma IA que governa diretamente os sistemas físicos essenciais para a sobrevivência e a prosperidade humanas.

O Dubhe atua em conjunto com o Tianji, o modelo base de clima em larga escala da Envision. Como a energia renovável depende do clima, o Tianji fornece a inteligência preditiva que permite à IA Física antecipar e responder à variabilidade climática, garantindo que o sistema energético opere de forma eficiente e confiável em escala.

"Modelos de linguagem entendem palavras. A IA Física entende o mundo. Energia é a base de todos os sistemas." diz Lei. "Isso não é apenas uma transição energética. É uma evolução civilizatória, que estabelece as bases para a prosperidade humana dentro dos limites planetários."

Parceria estratégica com a Masdar para avançar a implantação do sistema energético de IA

A Envision também assinou um acordo de cooperação estratégica com a Masdar, referência em energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, para apresentar conjuntamente o sistema energético de IA voltado para o futuro.A assinatura foi testemunhada por Sua Excelência Dr. Sultan Al Jaber, Ministro da Indústria e Tecnologia Avançada dos Emirados Árabes Unidos, diretor-geral e CEO do grupo ADNOC, presidente da Masdar, juntamente com Lei Zhang.

Nos termos do acordo, a Masdar reconhece a Envision como parceira estratégica nos setores de tecnologia de energia renovável, incluindo energia eólica, armazenamento de energia e hidrogênio verde, com o objetivo de avançar conjuntamente a implantação em larga escala de sistemas energéticos de IA e acelerar a transição energética global.

Sobre a Envision

A Envision é uma empresa líder mundial em tecnologia verde que fornece soluções de energia renovável para empresas, governos e instituições em todo o mundo. Abrangendo três principais setores de negócios – turbinas eólicas inteligentes, armazenamento de energia e soluções de hidrogênio verde – a Envision constrói, de forma colaborativa, soluções abrangentes para a transformação energética.

A Envision recebeu diversos reconhecimentos por seu desempenho em sustentabilidade, incluindo a Medalha de Ouro da EcoVadis e a classificação "A-List" do CDP. Também foi reconhecida na lista "Change the World" da Fortune e classificada entre as 10 empresas mais inteligentes pela MIT Technology Review.

Atualmente, a Envision utiliza sua rede global de centros de P&D e engenharia nos Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Dinamarca, China, entre outros, para liderar continuamente o desenvolvimento global de tecnologias verdes. A Envision aderiu à iniciativa Science Based Targets (SBTi) e assumiu o compromisso de alcançar a "Ambição Empresarial para 1,5 °C" em 2021. A empresa alcançou a neutralidade de carbono em suas operações globais até 2022 e atingirá a neutralidade de carbono em toda a sua cadeia de valor até 2028.

Para saber mais, acesse envision-group.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862616/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2862617/image_2.jpg

FONTE Envision Energy