Envision lanza Dubhe, dando forma al sistema de energía de IA con el primer modelo de base energética del mundo

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, 16 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Envision, líder mundial en tecnología ecológica, anunció hoy el lanzamiento de Dubhe, su innovador Modelo de base energética, diseñado para dar forma al sistema físico de IA más grande del mundo: el sistema de energía de IA.

Inspirado en Dubhe, la estrella guía de la Osa Mayor que ha ayudado a la humanidad a navegar por la Estrella del Norte durante miles de años, el modelo de la base energética de Dubhe fue presentado por Lei Zhang, fundador y director ejecutivo de Envision, durante la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dhabi.

Dubhe se encuentra en el centro de la arquitectura física de la IA de Envision, para analizar grandes flujos de datos de energía del mundo real para orquestar la generación, el almacenamiento, las redes y la demanda de energías renovables en tiempo real. Al desbloquear la abundancia de recursos renovables e impulsar los costos hacia niveles de margen cercanos a cero, Dubhe permite a los sistemas de energía escalar al ritmo de la IA, al abordar las demandas de energía sin precedentes que la IA impone a la infraestructura global.

"Durante siglos, Dubhe guió a la humanidad a través del cielo nocturno. Hoy en día, Dubhe es la estrella guía de la era de la IA, al dar forma al sistema de energía de la IA con una base infinita, inteligente y económica, que respalda la prosperidad de una nueva civilización". Señaló Lei.

Dar forma al sistema energético de la IA: desde modelos lingüísticos de gran tamaño hasta inteligencia artificial física

Si bien los grandes modelos de lenguaje han transformado el mundo digital, Envision cree que el próximo salto radica en la Inteligencia Física Artificial, una IA que gobierna de forma directa los sistemas físicos esenciales para la supervivencia y la prosperidad humana.

Dubhe trabaja junto con Tianji, el modelo de base meteorológica a gran escala de Envision. Debido a que la energía renovable depende del clima, Tianji proporciona la inteligencia predictiva que permite a la IA física anticiparse y responder a la variabilidad provocada por el clima, para asegurarse de que el sistema de energía funcione de manera eficiente y confiable a escala.

"Los modelos de lenguaje entienden las palabras. La IA física entiende el mundo. La energía es la base de todos los sistemas". Señaló Lei. "Esto no solo se trata de una transición energética. Es una mejora de la civilización, que sienta las bases para la prosperidad humana dentro de los límites planetarios".

Alianza estratégica con Masdar para avanzar en el despliegue del sistema de energía de IA

Envision también firmó un acuerdo de cooperación estratégica con Masdar, el campeón de energía limpia de los EAU, para presentar de forma conjunta el sistema de energía de IA orientado al futuro.La firma fue presenciada por su excelencia Dr. Sultan Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de EAU, director gerente de ADNOC y director ejecutivo del grupo, presidente de Masdar, junto con Lei Zhang.

Según el acuerdo, Masdar reconoce a Envision como un socio estratégico en los sectores de tecnología de energía renovable, incluida la energía eólica, el almacenamiento de energía y el hidrógeno verde, para avanzar juntas en el despliegue a gran escala de sistemas de energía de IA y acelerar la transición energética mundial.

Acerca de Envision

Envision es una empresa de tecnología verde líder en el mundo que proporciona soluciones de energía renovable para empresas, gobiernos e instituciones globales. Al abarcar tres sectores comerciales principales, como el de turbinas eólicas inteligentes, almacenamiento de energía y soluciones de hidrógeno verde, Envision construye soluciones integrales para la transformación energética de forma colaborativa.

Envision ha recibido varios reconocimientos por su desempeño en sostenibilidad, incluida la Medalla de Oro EcoVadis y la "Lista A" de CdP. También fue reconocida en la lista "Change the World" de Fortune y clasificada entre las 10 empresas más inteligentes por MIT Technology Review.

Hoy en día, Envision aprovecha su red mundial de centros de investigación y desarrollo e ingeniería en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, China, y otros, para liderar de forma continua el desarrollo mundial de tecnología verde. Envision se unió a la iniciativa Science Based Targets (SBTi) y se comprometió a lograr la "Ambición empresarial para los 1.5 °C" en 2021. Ha logrado la neutralidad de carbono en sus operaciones globales para 2022 y logrará la neutralidad de carbono en toda su cadena de valor para 2028.

Para más información, visite envision-group.com.

