EonStor GS G3 من Infortrend تدعم الآن منصة بيانات Veeam الجديدة للنسخ الاحتياطي غير القابل للتغيير للتخفيف من هجمات برامج الفدية

تايبيه, 8 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- (TWSE: 2495) Infortrend® Technology, Inc. ، مزود تخزين المؤسسات الرائدة في الصناعة، أعلنت اليوم أن G3 EonStor GS الخاص بها يدعم الآن أحدث إصدار من Veeam Backup and Replication (VBR) V12. وهذا يوفر للشركات نسخة احتياطية غير قابلة للتغيير تحظى بشعبية متزايدة لحماية البيانات وضمان استردادها بسرعة في حالة هجمات برامج الفدية.

أظهرت دراسة Veeam من 4200 مؤسسة أن أكثر من 85% تعرضوا لهجمات برامج الفدية في عام 2022، و 79% لديهم فجوة في حماية البيانات. يمكن أن تسبب مثل هذه الهجمات اضطرابات، مما يؤدي إلى خسائر في البيانات وخسائر مالية. قد يكون التعافي من هجوم برامج الفدية أمرًا معقدًا. ومع ذلك، مع Infortrend EonStor GS G3 و VBR V12، أصبح لدى الشركات الآن حل نسخ احتياطي غير قابل للتغيير لاستعادة البيانات بشكل أسرع ومضمون مقارنة بالنسخ الاحتياطي التقليدي للأشرطة.

يوفر الحل أهدافًا أقل لنقطة الاسترداد (RPOs) وأهداف وقت الاسترداد (RTOs). في حالة هجمات برامج الفدية، يمكن استعادة البيانات المدمرة دون الحاجة إلى عمليات دون اتصال بالإنترنت، مما يسمح للشركات باستئناف العمليات بسرعة. إنه يحمي البيانات من برامج الفدية عبر البيئات الافتراضية والمادية و NAS والسحابة الأصلية.

مع ذاكرة التخزين المؤقت المدمجة U.2 NVMe SSD، تعمل GS G3 بمثابة مستويات الأداء والسعة في بنية مستودع Veeam للنسخ الاحتياطي على نطاق واسع، مما يسمح للشركات بنشر وحدة تخزين GS G3 واحدة بدلًا من استخدام أجهزة تخزين منفصلة لمستويات الأداء والسعة. علاوة على ذلك، تدعم GS G3 تخزين الكائنات المتوافق مع S3 لمستودع النسخ الاحتياطي Veeam غير القابل للتغيير، والذي يمنع أي تعديلات غير مصرح بها ويحمي من الأعمال الضارة.

"يسعدنا أن نعلن أن EonStor GS G3 جاهزة الآن لدعم VBR V12. وقال Frank Lee، المدير الأول لتخطيط المنتجات في Infortrend Technology: " إنه يسمح بالاستعادة السريعة والفعالة للبيانات الهامة التي تأثرت ببرامج الفدية إلى حالتها الأصلية".

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نبذة عن Infortrend

شركة Infortrend (TWSE: 2495) هي شركة متخصّصة في تطوير حلول تخزين البيانات وتصنيع أجهزتها منذ عام 1993. وبفضل اهتمامها الكبير بتطوير عملياتها الداخلية للتصميم والاختبار والتصنيع، تمكّنت الشركة من توفير حلول تخزين متميّزة ومطابقة لأحدث المعايير وتتمتع بأداء قوي وقابلية للتوسع، إضافة إلى ذلك توفر الشركة لعملائها خدمات لتسهيل استخدام البيانات، وخدمات دعم مخصّصة في مرحلة ما بعد البيع وقيمة لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.infortrend.com

®Infortrend و®EonStor هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Infortrend Technology؛ أمّا العلامات التجارية الأخرى فهي علامات تجارية مملوكة لأصحابها.

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