European Wellness وجامعة هايدلبرغ أحدثتا ثورة في أبحاث متلازمة داون، وانتقلت إلى دراسات النمو العصبي والتنكس العصبي

هايدلبرغ، ألمانيا, 6 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- التعاون البحثي الرائد بين European Wellness Biomedical Group (EWBG)، من خلال فروعها European Wellness Academy (EWA) ومختبرات Baden للبحث والتطوير ((Baden، مع معهد هايدلبرغ للتشريح وبيولوجيا الخلايا قد أدى إلى رؤى جديدة حول التشريح العصبي وعلم النفس العصبي المتميز لمتلازمة داون (DS). تُعِد الدراسات بتحول نموذجي في تطوير استراتيجيات إعادة التأهيل الشخصية وبرامج الرعاية.

في دراسة محورية نشرت في Frontiers في علم الأعصاب (doi: ‎10.1002/brb3.3186)، قام الباحثون الدكتور Osama Hamadelseed والبروفيسور Dato' Sri الدكتور Mike Chan والبروفيسور Dato' Sri الدكتورة Michelle Wong والبروفيسور الدكتور Thomas Skutella بتجميع بيانات من 84 دراسة امتدت من عام 1977 إلى عام 2022. تتحدى النتائج التي توصلوا إليها النظرة التقليدية لمتلازمة داون (DS) كمجموعة متجانسة، مما يكشف عن تغيرات عصبية فريدة مرتبطة بعجز اللغة والذاكرة التي تؤكد على الحاجة إلى مناهج رعاية مخصصة.

وعلق البروفيسور الدكتور Thomas Skutella، رئيس قسم التشريح العصبي في جامعة هايدلبرغ، قائلًا: "إن التقييم الفردي للمعالم التشريحية العصبية والمهارات المعرفية أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات التدخل الفعالة".

دراسة ثانية، نشرت في Brain and Behavior (doi: ‎10.1002/brb3.3186)، تعمقت في العلاقة بين القدرات المعرفية واختلافات حجم الدماغ لدى متلازمة داون (DS) باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي والتقييمات النفسية. تؤكد النتائج على العلاقة بين الوظائف المعرفية والمهارات اللغوية وأحجام الدماغ المتغيرة في متلازمة داون (DS)، مما يوفر رؤى حول التدخل المبكر وإدارة إعادة التأهيل.

وقال الدكتور Osama Hamadelseed: "يمكن أن تقود هذه الرؤية استراتيجيات التدخل المبكر وتساهم في تصميم بروتوكول فعال لإدارة إعادة التأهيل".

تمثل هذه الدراسات قفزة كبيرة إلى الأمام في فهم متلازمة داون (DS) واضطرابات النمو العصبي ذات الصلة، مع إمكانية إعادة تعريف استراتيجيات الرعاية للأفراد الذين يعانون من متلازمة داون ((DS، مما يبشر بعهد جديد من الدعم الشخصي وتحسين نوعية الحياة.

EWBG، المشهود لها عالميًا بالابتكارات التي تشمل علاجات الخلايا الجذعية وتعديل المناعة والطب التجديدي البيولوجي وغيرها، تعمل عن كثب مع جامعة هايدلبرغ، أقدم جامعة في ألمانيا ومعقل للبحث العلمي في أوروبا، في العديد من المشاريع البحثية المشتركة، بما في ذلك التوحد، وتأخر النمو العالمي، واضطرابات التنكس العصبي.

رئيس مجلس إدارة EWBG والعالم، البروفيسور Dato' Sri الدكتور Mike Chan، عضو مجلس الشيوخ عن الرابطة الفيدرالية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية (BWA)، أكد التزامه المستمر بخلق نمو مستدام من خلال التعاون الدولي الاستراتيجي في الطب الحيوي التجديدي.

European Wellness Academy

تقدم EWA، وهي هيئة معتمدة من CPD وذراع أكاديمي لـ EWBG، تدريبًا متميزًا وتطويرًا في طرائق الطب الحيوي التجديدي المتطورة للممارسين والباحثين. يتألف فريقها الأكاديمي الأساسي من أطباء حاصلين على دكتوراه مؤهلين وعلماء مناعة وعلماء يتمتعون بالعديد من الانتماءات والاعتمادات الدولية.

مختبرات Baden للبحث والتطوير

تعمل Baden، التي لها فروع في ألمانيا وآسيا، كذراع للبحث والتطوير في EWBG. Baden المجهزة بمرافق عالمية المستوى وفريق من الخبراء ذوي الخبرة، هي شركة رائدة في أبحاث وتطوير مجال التوليد الحيوي.

جامعة هايدلبيرغ

تأسست جامعة هايدلبرغ في عام 1386، وهي أقدم جامعة في ألمانيا ولها قوة بحثية مشهورة في أبحاث الخلايا الجذعية والمناعة في أوروبا. تفتخر جامعة هايدلبرغ بتاريخها اللامع مع 56 فائز بجائزة نوبل مرتبط بالمؤسسة.

Brandon John

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