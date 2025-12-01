ثورة الطب الرياضي التجديدي الحيوي: كيف يُغيّر البروفيسور Mike Chan تعافي الرياضيين -- من نادي صباح إلى السوبر بول

كوتا كينابالو، ماليزيا، 1 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- التغييرات الكبيرة غالبًا ما تبدأ بخطوات صغيرة. بالنسبة لنادي صباح (Sabah FC)، أحد أبرز أندية كرة القدم الماليزية، بدأت القصة باتفاق بسيط — شراكة مع European Wellness، وهي مجموعة طبية معروفة بعلاجات مكافحة الشيخوخة والعلاج بالخلايا الجذعية السلفية.

لكن هذه الخطوة الواحدة بدأت الآن تهزّ عالم الطب الرياضي.

فما بدأ في نادي صباح بات يتجه الآن نحو أكبر ساحة رياضية في العالم: السوبر بول.

وراء كل ذلك يقف رجل كان يستعد لهذه اللحظة منذ أكثر من 40 عامًا — البروفيسور الدكتور Mike Chan، الحاصل على لقب داتو سري.

كيف بدأت القصة في نادي صباح

Officials from European Wellness and Sabah FC: (Pictured, from left) Dr. Natassia Sarah, Prof. Mike Chan, Tuan Md Joh Haji Wid, and Tuan Shamsuddin Bin Mohd Shah — exchange club jerseys in a symbolic gesture marking their newly formalized partnership for athlete rehabilitation and sports-science collaboration.

في أواخر عام 2025، وقّع نادي صباح اتفاقية مع European Wellness Premier Center (EWPC) في كوتا كينابالو، بولاية صباح. هدفهم؟ مساعدة اللاعبين على التعافي بشكل أسرع، وتجنّب الإصابات، والحفاظ على أفضل أداء لهم طوال الموسم — ليس فقط من خلال العلاج الطبيعي، بل عبر علاج الجسم كاملًا من الداخل إلى الخارج.

أصبح النادي أول نادٍ في ماليزيا يُدخل الطب التجديدي الحيوي — وهو نهج طبي يركز على شفاء الجسم، وترميمه، وإعادة بنائه على المستوى الخلوي.

لخّص المدير العام لنادي صباح، Md Joh Wid، الأمر ببساطة قائلًا:

"نريد أن يأتي لاعبونا في حالة جيدة ويرحلوا في حالة جيدة".

أضاف البروفيسور Mike Chan:

"الصمود الحقيقي ليس فقط القدرة على التحمل. بل البقاء قويًا حتى في الوقت الإضافي".

ما الذي يحصل عليه اللاعبون فعليًا

الأمر لا يتعلق بالفيتامينات أو جلسات السبا فقط. فلاعبو نادي صباح يخضعون الآن لبرنامج خاص مكوّن من 4 خطوات: التشخيص، وإزالة السموم، والإصلاح، والتجديد.

إليك معنى هذا بعبارات بسيطة:

يحصل اللاعبون على فحص صحي شامل لاكتشاف المشكلات مبكرًا





يقومون بطرد السموم الضارة التي تُبطئ التعافي





يتلقّون علاجات تساعد العضلات والأعضاء المتضررة على الشفاء بشكل أسرع





وأخيرًا، يعززون طاقتهم وتركيزهم وقوتهم من الداخل — غالبًا باستخدام علاجات آمنة وطبيعية مثل جلسات الأكسجين والدعم الغذائي

لماذا ينجح هذا النهج

التدريب المنتظم وإعادة التأهيل يعالجان ما يمكن رؤيته: العضلات المرهقة، التورّم، أو ربما التواء الكاحل. لكن ماذا عن الأشياء التي لا تراها — مثل إرهاق الأعضاء، أو هرمونات التوتر، أو التلف والتآكل على المدى الطويل؟

هنا يأتي دور طريقة البروفيسور Chan. هذه الطريقة يستخدمها المشاهير وكبار التنفيذيين والآن — لاعبو كرة القدم أيضًا.

علاجاته تساعد في:

الإرهاق





وقت التعافي





التركيز الذهني





تقوية المفاصل





وحتى موازنة الهرمونات

ما أفضل ما في الأمر؟ أنها مُصمّمة خصيصًا لجسم كل رياضي — ليست طريقة واحدة تناسب الجميع.

دعوة السوبر بول

وبينما كانت شراكة نادي صباح تكتسب زخمًا، تلقّى البروفيسور Chan اتصالًا من الولايات المتحدة — من Leigh Steinberg، وكيل دوري كرة القدم الأمريكية الوطني (NFL) الشهير الذي استُلهم منه فيلم Jerry Maguire.

دعا Steinberg البروفيسور Chan للتحدث خلال أسبوع السوبر بول لعام 2026 أمام فِرق وأطباء ورياضيي دوري كرة القدم الأمريكية الوطني (NFL). فما السبب وراء ذلك؟ لأن دوري كرة القدم الأمريكية الوطني (NFL) يبحث عن حلول حقيقية لمشكلة كبيرة: الارتجاجات وإصابات الدماغ.

لقد أمضى البروفيسور Chan سنوات يعمل على علاجات متخصصة للدماغ — باستخدام علاج الخلايا الموجّه للأعضاء؛ لمساعدة من يعانون من فقدان الذاكرة، والتوحد، وكذلك، تلف الدماغ الناتج عن الإصابات الرياضية.

ويوضح قائلًا:

"لا يمكنك علاج جميع الإصابات بالحل نفسه. الركبة تحتاج علاجًا للركبة. الدماغ يحتاج علاجًا للدماغ. الدقة مهمة".

معنى ذلك للرياضة في عام 2026

هذه مجرد بداية فقط.

وبفضل نادي صباح، أصبح جنوب شرق آسيا الآن في طليعة الجيل القادم من رعاية الرياضيين. وبفضل منصة السوبر بول، بدأ العالم بأكمله يلتفت إلى الأمر.

وقد تتبع كرة القدم رياضات أخرى قريبًا — بما في ذلك الرغبي، والفنون القتالية المختلطة (MMA)، والفِرق الأولمبية — فجميعها تستكشف طرقًا جديدة للحفاظ على الرياضيين أقوياء ومركزين وبعيدين عن الإصابات لفترة أطول.

أصبح المركز الرائد للبروفيسور Chan في كوتا كينابالو يُوصف اليوم بأنه مركز آسيان لإعادة تجديد الرياضيين النخبة.

نظرة مستقبلية

كان عام 2025 هو البداية.

وقد يكون عام 2026 هو الانطلاقة العالمية.

العلم جاهز. والنتائج واعدة. وعالم الرياضة أصبح أخيرًا مُنفتحٌ على الأفكار الجديدة.

فالرياضيون يستحقون ما هو أفضل من الراحة والمسكنات. إنهم يستحقون تعافيًا حقيقيًا.

وبفضل البروفيسور Mike Chan — هذا بالضبط ما بدأوا يحصلون عليه الآن.

