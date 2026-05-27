Fastmarkets تجمع قادة قطاع المعادن الحرجة من حول العالم مع انتقال هذه الأسواق إلى قلب الأمن القومي والسياسة الصناعية

لندن، 27 مايو 2026 /PRNewswire/ -- فيما تسرّع الحكومات والقطاع الصناعي جهودهما لتأمين المواد التي يقوم عليها أمن الطاقة والدفاع الوطني والتنافسية الصناعية، ستجمع Fastmarkets أكثر من 1,250 من القادة من مختلف أنحاء سلسلة قيمة المعادن الحرجة العالمية في لاس فيغاس خلال يونيو المقبل.

تطوّر مؤتمر Fastmarkets الثامن عشر، Global Lithium, Battery and Critical Materials Conference، الذي يُعقد في الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026، ليصبح منتدى رائدًا لمنظومة المعادن الحرجة، يغطي الليثيوم والنيكل والغرافيت والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المواد الاستراتيجية، ويربط بين أصحاب المصلحة في قطاعات مواد البطاريات وتخزين الطاقة والدفاع والفضاء الجوي والجهات الحكومية والقطاع المالي.

يتوسع المؤتمر في 2026 على نحو يعكس الأهمية الاستراتيجية المتنامية للمعادن الحرجة بما يتجاوز الليثيوم. ستجمع قمة تخزين الطاقة، التي تُعقد بالتزامن مع المؤتمر، مرافق الكهرباء والمطورين والمشترين على نطاق شبكات الكهرباء في المنتدى نفسه إلى جانب منتجي المواد وشركات المعالجة والمستثمرين. بالتوازي، سيتناول مسار المواد الاستراتيجية لقطاعي الدفاع والفضاء الجوي مخاطر سلاسل الإمداد ومرونتها عبر قطاعات الدفاع والفضاء الجوي وأشباه الموصلات وأنظمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تعكس هذه الإضافات مجتمعة تزايد تقاطع أولويات الطاقة والصناعة والأمن، مع انتقال المعادن الحرجة من قضية تخص قطاعًا بعينه إلى ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية.

ستجمع الفعالية كبار التنفيذيين من مختلف أنحاء سلسلة الإمداد العالمية، ومن بينهم:

Eric Norris ، الرئيس التجاري في ألبيمارل

John H Kwon ، المستشار العام للشؤون القانونية والاستراتيجية العالمية في CATL

Toluwalase Seriki ، المدير التنفيذي (أفريقيا) في Ganfeng Lithium

Greg Kusinski ، مسؤول أصول الليثيوم في شيفرون

Patrick Howarth ، مدير الأعمال العالمي لليثيوم في قطاع حلول منخفضة الكربون لدى إكسون موبيل

Dale Henderson ، الرئيس التنفيذي في Pilbara Minerals

Jérôme Pécresse ، الرئيس التنفيذي لقطاع الألمنيوم في ريو تينتو

سينضم إليهم مشاركون من الجهات الحكومية وقطاعات الدفاع والقطاع المالي والصناعة، بما يعكس تحولًا أوسع في أسواق المعادن الحرجة، إذ بات يتحدد مسار هذه الأسواق من خلال دورها في تمكين أنظمة الطاقة والقدرات الدفاعية والتقنيات الناشئة.

قالت Catherine Oates، المديرة الإدارية للفعاليات في :Fastmarkets «بعد عامين صعبين، تدخل السوق مرحلة جديدة تتشكل ملامحها بفعل شح الإمدادات وتطور الطلب وتصاعد الاهتمام الجيوسياسي. نرى أن الحكومات والجهات الفاعلة في قطاعات الدفاع والفضاء الجوي وتخزين الطاقة وقطاع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي باتت جزءًا من الحوار نفسه حول المواد الاستراتيجية إلى جانب شركات التعدين ومنتجي البطاريات. تعكس هذه الفعالية ذلك التحول، إذ تجمع سلسلة القيمة بأكملها في لحظة حاسمة».

سيتناول برنامج 2026 أكثر الأسئلة إلحاحًا التي تواجه القطاع:

نقطة التحول في سوق الليثيوم ، مع بحث المؤشرات التي قد تدل على تغير في ديناميكيات السوق وكيفية تموضع المشاركين استعدادًا للدورة المقبلة

المعادن الحرجة بوصفها أصولًا استراتيجية ، مع استكشاف كيف تؤثر أولويات الأمن القومي في الاستثمار والسياسة والتدفقات التجارية العالمية

مستقبل تمويل المشاريع ، مع تقييم مصادر الموجة المقبلة من رأس المال لمشاريع التعدين والمعالجة

التحرك المقبل للصين ، مع تحليل التموضع الاستراتيجي وتداعياته على سلاسل الإمداد العالمية

صُمم المؤتمر لتيسير إبرام الصفقات، مع إتاحة طاولات خاصة قابلة للحجز لإجراء مناقشات تجارية عبر تطبيق الفعالية Swapcard، إلى جانب موائد مستديرة حصرية لكبار القادة تقتصر على المدعوين. تشمل بطاقات المندوبين أيضًا إمكانية الوصول إلى برنامج البطاريات وتخزين الطاقة المقام بالتزامن مع المؤتمر.

التسجيل مفتوح الآن. يرجى زيارة https://globalevents.fastmarkets.com/lithium-supply-and-battery-raw-materials-conferenceو www.fastmarkets.com/events/global-lithium-conference لمزيد من المعلومات.

نبذة عن Fastmarkets

تُعد Fastmarkets من الجهات الرائدة في القطاع، فهي وكالة تقارير الأسعار ومزود معلومات لأسواق الزراعة ومنتجات الغابات والمعادن والكربون وتحول الطاقة. تُعد أسعارها المرجعية وتحليلاتها وتوقعاتها ورؤاها بالغة الأهمية للعملاء الذين يسعون إلى التداول وإدارة المخاطر وفهم الأسواق العالمية المعقدة.

تأسست Fastmarkets في عام 1913، فيما يعود إرثها إلى عام 1865 من خلال عدد من علاماتها التجارية التي استحوذت عليها. توظف Fastmarkets أكثر من 700 شخص حول العالم، ولديها مكاتب في أنحاء أوروبا والأمريكيتين وآسيا. Fastmarkets شركة خاصة غير مدرجة، ومدعومة من Astorg، وهي شركة أسهم خاصة أوروبية رائدة.

