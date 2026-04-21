"فاست ماركتس" و"إكسبانا" تعقدان شراكة استراتيجية لتعزيز معلومات سوق منتجات الغابات

لندن، 21 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "فاست ماركتس" و"إكسبانا"، الشركتان العالميتان الرائدتان في مجال إعداد تقارير أسعار السلع ومعلومات السوق، عن عقد شراكة استراتيجية لتقديم معلومات أعمق وأكثر قابلية للتنفيذ بشأن منتجات الغابات لعملائهما.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم دمج المعايير المرجعية الموثوقة لأسعار منتجات الغابات التي تقدمها "فاست ماركتس" مباشرةً في منصة "إكسبانا"، مما يمنح العملاء وصولاً مبسطاً إلى الأسعار الأساسية للمراحل الأولية من السلسلة إلى جانب الرؤى السوقية للمراحل اللاحقة من السلسلة. ويهدف هذا التعاون إلى دعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ثقة في مختلف أسواق منتجات الغابات التي تزداد تعقيداً وتقلبًا.

ومن خلال الجمع بين تقييمات الأسعار المرجعية الموثوقة التي تقدمها "فاست ماركتس"، والمتوافقة مع مبادئ المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وبين ما توفره "إكسبانا" من معلومات وتحليلات للمراحل اللاحقة من السلسلة، يمكن للعملاء الوصول إلى الأسعار الحاسمة للفئات الرئيسية من منتجات الغابات، بما في ذلك المنصات النقالة والخشب والورق المستعاد والتعبئة والتغليف، وذلك ضمن سير عمل واحد.

وقال راجو داسواني، الرئيس التنفيذي لشركة "فاست ماركتس": "مع ازدياد تقلبات أسواق منتجات الغابات وتزايد الضغط على هوامش الربح، يحتاج العملاء إلى معايير مرجعية موثوقة للأسعار تكون مدمجة مع معلومات المراحل اللاحقة من السلسلة". وأضاف: "إن شراكتنا مع 'إكسبانا' تتيح لنا تقديم هذا المزيج بطريقة عملية وجاهزة لدعم اتخاذ القرار ومتوافقة بشكل مباشر مع طريقة عمل عملاء 'إكسبانا' في قطاع الأغذية والزراعة".

تقدم "فاست ماركتس" بعضاً من تقييمات أسعار منتجات الغابات الأكثر اعتماداً عليها على مستوى العالم، والتي تشمل لب الورق، والورق المستعاد، والأخشاب، والكتلة الحيوية، والمنتجات الخشبية، والمنصات النقالة، والورق الصحي، والأقمشة غير المنسوجة، وورق الطباعة والكتابة. وتوفر هذه المعايير المرجعية الشفافية والثقة للمشترين والبائعين والمتداولين في ظل ظروف السوق الديناميكية.

وقالت جولي هاريس، الرئيسة التنفيذية لشركة "إكسبانا": "نلتزم في 'إكسبانا' بتزويد مستخدمينا ببيانات شاملة وموثوقة لدعم اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً". وأضافت: "تُعد المعايير المرجعية الموثوقة لأسعار منتجات الغابات التي تقدمها 'فاست ماركتس' مناسبة تماماً لعملائنا، وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في توسيع نطاق الرؤى المتاحة على منصتنا".

تقدم "إكسبانا" معلومات السوق والتحليلات الشاملة عبر سلاسل الإمداد لقطاعات الأغذية والمشروبات والسلع الاستهلاكية سريعة الدوران، مع خبرة عميقة في مواد التعبئة والتغليف والمدخلات الصناعية ونمذجة التكاليف. وتساعد التحليلات المتقدمة وأدوات التنبؤ التي توفرها المنصة العملاء على فهم العلاقات بين السلع المختلفة وتأثيرات سلاسل الإمداد، مما يتيح اتخاذ قرارات مشتريات أكثر استراتيجية في مختلف الأسواق المتقلبة.

وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً من "فاست ماركتس" و"إكسبانا" بتحسين شفافية الأسواق وتزويد العملاء عبر سلسلة القيمة بمعلومات عالية الجودة وحاسمة لاتخاذ القرار.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو زيارة الموقع الإلكتروني www.fastmarkets.com.

نبذة عن فاست ماركتس

"فاست ماركتس" هي وكالة تقارير أسعار رائدة في القطاع ومزود معلومات لأسواق الزراعة ومنتجات الغابات والمعادن والكربون وتحول الطاقة. وتعد أسعارها المرجعية وتحليلاتها وتنبؤاتها ورؤاها حاسمة للعملاء الذين يسعون إلى التداول وإدارة المخاطر وفهم الأسواق العالمية المعقدة.

تأسست "فاست ماركتس" في عام 1913، ويعود إرثها إلى عام 1865 عبر عدد من العلامات التجارية التي استحوذت عليها. توظف "فاست ماركتس" أكثر من 700 شخص في جميع أنحاء العالم، ولديها مكاتب في أوروبا والأمريكيتين وآسيا. وهي شركة خاصة تحظى بدعم من "Astorg"، وهي شركة أوروبية رائدة في مجال الاستثمار في الأسهم الخاصة.

نبذة عن إكسبانا

"إكسبانا" هي وكالة تقارير الأسعار ومزود المعلومات العالمي الرائد المتخصص في قطاع الأغذية والزراعة. وفي الأسواق التي تتسم بالتقلبات وغياب الشفافية والمخاطر، تزود "إكسبانا" الشركات بالبصيرة اللازمة لتحديد الوقت المناسب للشراء أو البيع، والكمية، ومصادر التوريد، وكيفية إعادة صياغة المنتجات، وطرق التسعير. ومن خلال توحيد بيانات التسعير المحدثة باستمرار، والتنبؤات الاستشرافية، ونمذجة التكاليف، وتحليلات الخبراء، تحول "إكسبانا" بيانات السوق إلى قوة تفاوضية ومعلومات جاهزة للعرض على مجالس الإدارة. والنتيجة هي: تقليل المخاطر، وتوفير الملايين في تكلفة البضائع المبيعة، وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وتحقيق نمو أسرع وأكثر ثقة.

