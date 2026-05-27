Fastmarkets réunit les leaders mondiaux du secteur des minéraux critiques, alors que les marchés se placent au centre de la sécurité nationale et de la politique industrielle.

LONDRES, 27 mai 2026 /PRNewswire/ -- Alors que les gouvernements et l'industrie accélèrent leurs efforts pour sécuriser les matériaux qui sous-tendent la sécurité énergétique, la défense nationale et la compétitivité industrielle, Fastmarkets réunira plus de 1 250 dirigeants de l'ensemble de la chaîne de valeur mondiale des minéraux critiques à Las Vegas en juin prochain.

La 18e édition de la conférence mondiale Fastmarkets sur le lithium, les batteries et les matériaux critiques (du 22 au 25 juin 2026) est devenue un forum de référence pour l'écosystème des minéraux critiques – couvrant le lithium, le nickel, le graphite, les terres rares et d'autres matériaux stratégiques – et rassemble des acteurs issus des secteurs des matériaux pour batteries, du stockage d'énergie, de la défense, de l'aérospatiale, des pouvoirs publics et de la finance.

Nouveauté pour 2026, la conférence s'élargit pour refléter l'importance stratégique croissante des minéraux critiques au-delà du lithium. Un sommet sur le stockage d'énergie, organisé en marge du salon, réunira des services publics, des développeurs et des acheteurs à l'échelle du réseau au sein d'un même forum, aux côtés de producteurs de matériaux, de transformateurs et d'investisseurs. Parallèlement, un volet consacré aux matériaux stratégiques pour la défense et l'aérospatiale examinera les risques et la résilience de la chaîne d'approvisionnement dans les domaines de la défense, de l'aérospatiale, des semi-conducteurs et des systèmes d'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Dans leur ensemble, ces ajouts reflètent la convergence croissante des priorités en matière d'énergie, d'industrie et de sécurité, les minéraux critiques passant d'une question sectorielle à un pilier central de la stratégie nationale.

L'événement réunira des cadres supérieurs de la chaîne d'approvisionnement mondiale, notamment :

Eric Norris , directeur commercial chez Albemarle

, directeur commercial chez John H Kwon , General Counsel, Global Legal & Strategy chez CATL

, General Counsel, Global Legal & Strategy chez Toluwalase Seriki , directeur exécutif (Afrique) chez Ganfeng Lithium

, directeur exécutif (Afrique) chez Greg Kusinski , Lithium Assets Leader chez Chevron

, Lithium Assets Leader chez Patrick Howarth , Lithium Global Business Director - Low Carbon Solutions chez ExxonMobil

, Lithium Global Business Director - Low Carbon Solutions chez Dale Henderson , directeur général de Pilbara Minerals

, directeur général de Jérôme Pécresse, directeur général de la division Aluminium chez Rio Tinto

Ils seront rejoints par des représentants des secteurs public, de la défense, de la finance et de l'industrie, ce qui témoigne d'une évolution plus large des marchés des minéraux critiques, désormais définis par leur rôle dans le développement des systèmes énergétiques, des capacités de défense et des technologies émergentes.

« Après deux années difficiles, le marché entre dans une nouvelle phase marquée par un resserrement de l'offre, une demande en pleine évolution et une attention accrue portée aux questions géopolitiques », a déclaré Catherine Oates, directrice générale des activités événementielles chez Fastmarkets. « Nous constatons que les pouvoirs publics, le secteur de la défense, l'aérospatiale, le stockage d'énergie et les acteurs des infrastructures d'IA s'inscrivent désormais dans le même débat sur les matériaux stratégiques que les sociétés minières et les fabricants de batteries. Cet événement témoigne de cette évolution, en réunissant l'ensemble de la chaîne de valeur à un moment crucial. »

Le programme 2026 abordera les questions les plus pressantes auxquelles l'industrie est confrontée :

Le tournant du marché du lithium – analyse des signaux susceptibles d'indiquer un changement dans la dynamique du marché et de la manière dont les acteurs se positionnent en vue du prochain cycle.

– analyse des signaux susceptibles d'indiquer un changement dans la dynamique du marché et de la manière dont les acteurs se positionnent en vue du prochain cycle. Les minéraux critiques en tant qu'actifs stratégiques – analyse de l'influence des priorités en matière de sécurité nationale sur les investissements, les politiques et les flux commerciaux mondiaux

– analyse de l'influence des priorités en matière de sécurité nationale sur les investissements, les politiques et les flux commerciaux mondiaux L'avenir du financement de projets – évaluer d'où viendra la prochaine vague de capitaux pour les projets d'exploitation minière et de transformation.

– évaluer d'où viendra la prochaine vague de capitaux pour les projets d'exploitation minière et de transformation. Le prochain mouvement de la Chine – analyse du positionnement stratégique et des implications pour les chaînes d'approvisionnement mondiales

La conférence est conçue pour favoriser la conclusion d'accords, avec des tables privées réservables pour des discussions commerciales via l'application de l'événement, Swapcard, ainsi que des tables rondes exclusives réservées aux dirigeants et accessibles uniquement sur invitation. Les laissez-passer des délégués comprennent également l'accès au programme sur les batteries et le stockage de l'énergie qui se déroule dans les mêmes locaux.

Les inscriptions sont désormais ouvertes. Visitez le site https://globalevents.fastmarkets.com/lithium-supply-and-battery-raw-materials-conferencewww.fastmarkets.com/events/global-lithium-conference pour plus d'informations. Les membres de la presse sont invités à y assister. Pour l'accréditation, veuillez contacter [email protected]

À PROPOS DE FASTMARKETS

Fastmarkets est une agence d'information sur les prix et un fournisseur d'informations de premier plan pour les marchés de l'agriculture, des produits forestiers, des métaux, du carbone et de la transition énergétique. Ses prix de référence, ses analyses, ses prévisions et ses informations sont essentiels pour les clients qui cherchent à négocier, à gérer les risques et à comprendre les marchés mondiaux complexes.

Fastmarkets a été fondée en 1913, avec un héritage remontant à 1865 à travers plusieurs des marques qu'elle a acquises. Fastmarkets emploie plus de 700 personnes dans le monde, avec des bureaux en Europe, en Amérique et en Asie. L'entreprise est privée et soutenue par Astorg, une importante société européenne de capital-investissement.

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