Fastmarkets وNOREXECO تطلقان أول عقود آجلة أوروبية على لب الورق تُسوى على أساس مؤشرات الأسعار الفورية

لندن، 10 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- تعلن اليوم Fastmarkets، وهي وكالة رائدة في نشر تقارير أسعار السلع عبر مختلف فئات السلع، وNOREXECO، وهي بورصة سلع رائدة في صناعة اللب والورق، عن إطلاق عقدين من العقود الآجلة على الأسعار الفورية، يعدّان الأولين من نوعهما في هذه الصناعة، لأسواق لب الكرافت المبيض للصنوبريات الشمالية (NBSK) ولب الكرافت المبيض من الأوكالبتوس (BEK). تستجيب هذه العقود الجديدة للتحولات الكبيرة في طريقة تسعير سوق لب الورق، وللحاجة المتزايدة إلى أدوات أكثر شفافية وكفاءة لإدارة مخاطر الأسعار.

يمثل هذا الإطلاق علامة فارقة في تطور سوق لب الورق الأوروبي. ففي حين كانت العقود الآجلة الأوروبية السابقة تُسوّى مقابل مؤشرات PIX القياسية من Fastmarkets، التي تعكس السعر الإجمالي للعقد، فإن العقود الجديدة تعكس مستويات الأسعار الفورية، وهو ما يبرز الأهمية المتزايدة لهذه الأسعار بوصفها مرجعاً رئيسياً لمشاركي السوق. كما أنها توفر طريقة جديدة وفعالة لإدارة التعرض للأسعار بدرجة أكبر من الدقة.

وقال مات جريفز، نائب الرئيس الأول في :Fastmarkets «تُعد هذه العقود الآجلة الأوروبية الجديدة بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في هذه الصناعة. فمن خلال التوافق الوثيق مع حركة الأسعار الصافية في السوق، نوفر للمشاركين أداة قوية لإدارة المخاطر بصورة أكثر فاعلية والتكيف مع اتجاهات التسعير المتغيرة».

وأضاف قائلاً: «إن إدخال هذه الأسعار الفورية الأوروبية يوسّع نطاق التغطية العالمية لـ Fastmarkets لأسعار لب الورق الصافية، مكملةً تقييمات الأسعار الحالية في أمريكا الشمالية والصين. وهذا يمنح الصناعة رؤية أكثر شمولاً وشفافية للسوق العالمية، بما يتيح اتخاذ قرارات أكثر استنارة».

من جانبه، قال شتاين أولي لارسن، الرئيس التنفيذي لشركة :NOREXECO «سيزوّد العقدان الجديدان الصناعة بأداة مهمة لإدارة مخاطر الأسعار. كما أن التسوية على أساس السعر الفوري تفتح فرصاً إضافية أمام المتداولين وممارسي المراجحة، بما يساعد على ضخ السيولة اللازمة في السوق. ومع الخبرة المتراكمة من أسواق السلع الأخرى، نرى أن توافر أدوات ملائمة لإدارة مخاطر الأسعار يجد قبولاً واسعاً لدى الصناعة».

وقال برزيميك كورالفسكي، الرئيس العالمي لتطوير الأسواق في :Fastmarkets «نحن متحمسون للغاية للشراكة مع NOREXECO لجلب هذه العقود الآجلة المبتكرة إلى السوق الأوروبية. فهذا الإطلاق استجابة مباشرة لحاجة السوق إلى أدوات أكثر تطوراً لإدارة المخاطر، ويؤكد التزامنا، بالعمل جنباً إلى جنب مع شريكنا في بورصة السلع، بتقديم حلول تواكب الاحتياجات المتغيرة للسوق. وتمثل هذه المبادرة خطوة مهمة إلى الأمام لهذه الصناعة».

تُعد هذه المبادرة امتداداً للشراكة الناجحة بين Fastmarkets وNOREXECO، والتي تشمل بالفعل عقوداً للأسعار الصافية للب الكرافت المبيض للصنوبريات الشمالية (NBSK) ولب الكرافت المبيض من الخشب الصلب (BHKP) في الصين، إلى جانب عقود لورق الحاويات المقوّى المعاد تدويره، وجميعها مدعومة بتقييمات أسعار رائدة على مستوى الصناعة من Fastmarkets.

