Fastmarkets et NOREXECO lancent les premiers contrats à terme européens sur la pâte à papier basés sur des indices au comptant

LONDRES, 10 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Fastmarkets, un organisme d'information sur les prix des matières premières, et NOREXECO, une bourse de matières premières de premier plan pour l'industrie de la pâte et du papier, annoncent aujourd'hui le lancement de deux premiers contrats à terme au comptant pour les marchés du Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) et du Bleached Eucalyptus Kraft (BEK). Ces nouveaux contrats répondront aux évolutions majeures des prix du marché de la pâte à papier et à la nécessité croissante de disposer d'outils plus transparents et plus efficaces pour gérer le risque de prix.

Ce lancement marque une étape importante dans l'évolution du marché européen de la pâte à papier. Alors que les contrats à terme européens précédents étaient réglés sur les indices de référence PIX de Fastmarkets, qui reflètent le prix brut du contrat, ces nouveaux contrats affichent les niveaux de prix au comptant, ce qui démontre leur importance croissante en tant que référence clé pour les acteurs de l'industrie. Ils constituent un moyen nouveau et efficace de gérer l'exposition aux prix avec une plus grande précision.

« Ces nouveaux contrats à terme européens révolutionnent le secteur », déclare Matt Graves, vice-président senior de Fastmarkets. « En nous alignant étroitement sur la dynamique des niveaux de prix nets, nous fournissons aux acteurs du marché un outil puissant pour gérer les risques plus efficacement et s'adapter à l'évolution des tendances en matière de prix ».

« L'introduction de ces prix spot européens élargit la couverture mondiale étendue de Fastmarkets sur les prix nets de la pâte à papier, en complétant les évaluations de prix existantes pour l'Amérique du Nord et la Chine. L'industrie dispose ainsi d'une vision plus complète et plus transparente du marché mondial, ce qui lui permet de prendre des décisions plus éclairées », ajoute-t-il.

« Les deux nouveaux contrats offriront à l'industrie un outil important pour gérer le risque de prix. La fixation du prix au comptant ouvre également des perspectives aux traders et aux arbitres, en apportant la liquidité nécessaire au marché. Grâce à l'expérience acquise sur d'autres marchés de matières premières, nous constatons que le secteur adopte des outils pertinents pour gérer le risque de prix », avance Stein Ole Larsen, PDG de NOREXECO.

« Nous sommes très heureux de nous associer à NOREXECO pour proposer ces contrats à terme innovants sur le marché européen », déclare Przemek Koralewski, responsable mondial du développement des marchés chez Fastmarkets. « Ce lancement représente une réponse directe au besoin du marché de disposer d'outils de gestion des risques plus sophistiqués. Il souligne notre engagement à fournir des solutions, en collaboration avec notre partenaire de la bourse des matières premières, qui répondent aux besoins changeants du marché. Il s'agit d'une avancée significative pour l'industrie ».

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du partenariat fructueux établi entre Fastmarkets et NOREXECO, qui comprend déjà des contrats portant sur les prix nets du NBSK et du BHKP en Chine et du carton recyclé, tous étayés par les évaluations de prix de Fastmarkets, parmi les plus performantes du secteur.

Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à [email protected] pour entrer en contact avec l'équipe et découvrir de quelle manière Fastmarkets peut vous aider.

À PROPOS DE FASTMARKETS

Fastmarkets est un organisme d'information sur les prix (PRA) et un fournisseur d'informations de premier plan pour les marchés de l'agriculture, des produits forestiers, des métaux, du carbone et des matières premières liées à la transition énergétique. Fastmarkets fournit à ses clients des prix de référence et des évaluations de matières premières, des prévisions, des analyses, des informations, des nouvelles et des événements. Ses données sont essentielles pour les clients qui cherchent à comprendre et à prévoir des marchés dynamiques, parfois opaques, et permettent de faciliter les transactions et la gestion des risques.

Fastmarkets est une entreprise mondiale dont l'histoire remonte à 1865 et dont le succès repose sur la confiance qu'elle inspire et sur sa profonde expertise du marché. Elle emploie plus de 850 personnes réparties sur plusieurs sites à travers le monde, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Chine, à Singapour, au Brésil, en Bulgarie, en Belgique, en Ukraine et en Finlande.

Fastmarkets est une société privée enregistrée au Royaume-Uni, détenue par ses actionnaires et par Astorg, une société européenne de capital-investissement.

À PROPOS DE NOREXECO

NOREXECO est un marché réglementé (bourse) pour les contrats à terme sur la pâte à papier et le papier. La bourse est agréée par le ministère norvégien des Finances et est accessible depuis la plupart des régions du monde.

Depuis octobre 2018, NOREXECO propose des transactions électroniques basées sur le système KB Tech Portal. Plusieurs systèmes tiers se connectent à ce système de trading. En coopération avec l'European Commodity Clearing (ECC), KB Tech Ltd, le référentiel central Regis-TR de Luxembourg et le fournisseur d'indices Fastmarkets FOEX/RISI, leader du marché, NOREXECO offre une structure complète pour le trading de produits dérivés sur un marché boursier, en parfaite adéquation avec le nouveau régime réglementaire recherché dans le monde entier.

