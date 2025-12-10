Fastmarkets und NOREXECO lancieren die ersten europäischen Zellstoff-Futures, die auf Spot-Indizes basieren

LONDON, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Fastmarkets, eine branchenführende Agentur für die Berichterstattung über Rohstoffpreise, und NOREXECO, eine führende Rohstoffbörse für die Zellstoff- und Papierindustrie, geben heute die Einführung von zwei branchenweit ersten Spot-Futures-Kontrakten für die Märkte für Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) und Bleached Eucalyptus Kraft (BEK) bekannt. Diese neuen Kontrakte werden den erheblichen Veränderungen bei den Preisen auf dem Zellstoffmarkt und dem wachsenden Bedarf an transparenteren und effizienteren Instrumenten für das Preisrisikomanagement Rechnung tragen.

Diese Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des europäischen Zellstoffmarktes dar. Während frühere europäische Terminkontrakte auf Basis der Fastmarkets-Benchmark-PIX-Indizes abgerechnet wurden, die den Bruttokontraktpreis widerspiegeln, zeigen diese neuen Kontrakte Spotpreisniveaus an – was ihre zunehmende Bedeutung als wichtige Referenz für Branchenakteure verdeutlicht. Sie bieten eine neue und effektive Möglichkeit für das Management von Preisrisiken mit höherer Genauigkeit.

„Diese neuen europäischen Terminkontrakte stellen eine bedeutende Veränderung für die Branche dar", erklärte Matt Graves, Senior-Vizepräsident von Fastmarkets. „Durch die enge Ausrichtung an der Dynamik der Nettopreisniveaus bieten wir den Marktteilnehmern ein leistungsstarkes Instrument, um Risiken effektiver zu managen und sich an veränderte Preistrends anzupassen."

„Die Einführung dieser europäischen Spotpreise erweitert die umfassende globale Berichterstattung von Fastmarkets über Nettopreise für Zellstoff und ergänzt die bestehenden Preisbewertungen für Nordamerika und China. Dies ermöglicht der Branche einen vollständigeren und transparenteren Überblick über den globalen Markt und unterstützt sie bei der Entscheidungsfindung", fügte er hinzu.

„Die beiden neuen Kontrakte werden der Branche ein wichtiges Instrument zur Steuerung des Preisrisikos an die Hand geben. Die Abrechnung zum Spotpreis eröffnet auch Händlern und Arbitrageuren neue Möglichkeiten und bringt die erforderliche Liquidität in den Markt. Die Erfahrungen aus anderen Rohstoffmärkten zeigen, dass die Branche relevante Instrumente zur Steuerung von Preisrisiken sehr begrüßt", erklärte Stein Ole Larsen, Geschäftsführer von NOREXECO.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit NOREXECO, um diese innovativen Terminkontrakte auf den europäischen Markt zu bringen", erklärte Przemek Koralewski, globaler Leiter für Marktentwicklung bei Fastmarkets. „Diese Einführung ist eine direkte Reaktion auf den Bedarf des Marktes an ausgefeilteren Risikomanagement-Tools und unterstreicht unser Engagement, gemeinsam mit unserem Rohstoffbörsenpartner Lösungen anzubieten, die den sich wandelnden Anforderungen des Marktes gerecht werden. Dies stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Branche dar."

Diese Initiative ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Partnerschaft zwischen Fastmarkets und NOREXECO, die bereits Verträge über Nettopreise für NBSK und BHKP in China sowie für recycelte Wellpappe umfasst, die alle auf den branchenführenden Preisbewertungen von Fastmarkets basieren.

Für weitere Informationen senden Sie eine E-Mail an [email protected], um mit dem Team in Kontakt zu treten und herauszufinden, wie Fastmarkets Sie unterstützen kann.

INFORMATIONEN ZU FASTMARKETS

Fastmarkets ist ein branchenführender PRA- und Informationsanbieter für die Rohstoffmärkte in den Bereichen Landwirtschaft, Forstprodukte, Metalle, Kohlenstoff und Energiewandel. Fastmarkets versorgt seine Kunden mit Rohstoff-Benchmarkpreisen und -bewertungen, Prognosen, Analysen, Einblicken, Nachrichten und Veranstaltungen. Die Daten von Fastmarkets sind von entscheidender Bedeutung für Kunden, die dynamische, manchmal undurchsichtige Märkte verstehen und vorhersagen wollen, um den Handel und das Risikomanagement zu erleichtern.

Fastmarkets ist ein globales Unternehmen mit einer Geschichte, die bis ins Jahr 1865 zurückreicht, und baut auf Vertrauen und fundierten Marktkenntnissen auf. Fastmarkets beschäftigt mehr als 850 Mitarbeiter an mehreren Standorten weltweit, darunter in Großbritannien, den USA, China, Singapur, Brasilien, Bulgarien, Belgien, der Ukraine und Finnland.

Fastmarkets ist ein privates, in Großbritannien registriertes Unternehmen, das sich im Besitz seiner Aktionäre und von Astorg, einer europäischen Private-Equity-Gesellschaft, befindet.

INFORMATIONEN ZU NOREXECO

NOREXECO ist ein regulierter Marktplatz (Börse) für Futures-Kontrakte auf Zellstoff und Papier. Die Börse ist vom norwegischen Finanzministerium lizenziert und von den meisten Regionen weltweit zugänglich.

Seit Oktober 2018 bietet NOREXECO den elektronischen Handel auf Basis des KB Tech Portal-Systems an. An dieses Handelssystem sind mehrere Drittsysteme angeschlossen. In Zusammenarbeit mit European Commodity Clearing (ECC), KB Tech Ltd, dem Transaktionsregister Regis-TR in Luxemburg und dem marktführenden Indexanbieter Fastmarkets FOEX/RISI bietet NOREXECO eine vollständige Struktur für den Handel mit Derivaten an einer Börse, die den weltweit angestrebten neuen regulatorischen Rahmenbedingungen entspricht.

