Fractal تطلق Cogentiq e-commerce: ذكاء اصطناعي يتخذ إجراءات استنادًا إلى إشارات الربحية خلال دقائق

قرارات متعددة الوظائف عبر فرق العملاء والإمداد والإعلام، بالسرعة التي تتطلبها التجارة الإلكترونية

Product Illustration.

نيويورك, 13 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Fractal (http://www.fractal.ai/)، وهي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات مدرجة في البورصة وتخدم مؤسسات فورتشن 500، اليوم إطلاق Cogentiq e-commerce، وهو محرك أرباح للتجارة الإلكترونية دائم التشغيل، مصمم أساسًا بالذكاء الاصطناعي، يساعد شركات السلع الاستهلاكية على الحفاظ على قدرتها التنافسية عبر قنوات التجارة الإلكترونية مثل Amazon. يرصد Cogentiq e-commerce إشارات الربحية الرئيسية ويتخذ إجراءات بناءً عليها، مثل مستويات المخزون، وتخصيص الإنفاق الإعلامي، والكلمات الرئيسية، والمحتوى، والتسعير، بما يساعد على إبقاء المنتجات متاحة وسهلة العثور عليها ويزيد احتمالات إتمام عملية شرائها. ويتم ذلك بوتيرة متسارعة، إذ يمكّن الفرق من الانتقال من رصد الإشارات إلى تحديد الإجراء الموصى به في غضون دقائق. تكامل سوق Amazon متاح اعتبارًا من اليوم، مع التخطيط للتوسع إلى مزيد من منصات التجارة الإلكترونية على المدى القريب.

يتطلب نمو الأرباح في التجارة الإلكترونية الحديثة اتخاذ إجراءات في الوقت الحقيقي عبر أكثر من 70 إشارة، لكل وحدة من وحدات حفظ المخزون (SKU) ضمن محفظة الشركة. ويمكن لإغفال إشارة واحدة فقط أن يترجم مباشرة إلى إيرادات مفقودة. ومع لجوء المؤسسات بشكل متزايد إلى حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي، فإن كثيرًا منها يُدخل، من دون قصد، مزيدًا من التعقيد، إذ تؤدي وفرة البيانات وتعدد احتمالات القرار إلى إبطاء الانتقال إلى الإجراء، ما يفضي إلى شلل اتخاذ القرار وضياع فرص الربح.

صُمم Cogentiq e-commerce خصيصًا لإزالة هذا التعقيد وتسريع اتخاذ القرار على نطاق واسع. لكل وحدة من وحدات حفظ المخزون (SKU) المدرجة ضمن محفظة الشركة على الرف الرقمي، يرصد Cogentiq e-commerce يوميًا 70+ إشارة سوقية دافعة للربحية، ويوصي بإجراءات تصحيحية منسقة عبر فرق العملاء والإعلام وسلسلة الإمداد، خلال دقائق.

وللتوضيح، عندما يحقق منتج انتشارًا واسعًا على Amazon، تؤدي طفرة الطلب الناتجة، في الوضع الحالي، إلى دورة اتخاذ قرار يدوية تستغرق خمسة أيام، وتشمل تحليل بيانات مجزأ، وموافقات متأخرة، واستجابات بطيئة، ما يفضي إلى نفاد المخزون، وهدر الإنفاق الإعلامي، وتقييد المبيعات. في المقابل، يرصد Cogentiq e-commerce مثل هذه الإشارات ليقدم توصيات منسقة عبر الفرق الوظيفية، بما يتيح مراجعتها واتخاذ إجراءات بشأنها خلال دقائق. تتمثل النتيجة في استجابة سريعة ومنسقة لتحسين تخصيص المخزون، وخفض الإنفاقات الإعلانية غير الفعالة، وإعادة توجيه الاستثمارات الإعلامية للاستفادة من الطلب قبل ضياع الفرص.

قال Pranay Agrawal، الرئيس التنفيذي في :Fractal Analytics «اليوم، تستخدم معظم المؤسسات الذكاء الاصطناعي بالطريقة نفسها التي استخدمت بها التحليلات دائمًا: تجمع البيانات، وتستخلص الرؤى، ثم تقرر. لكن هذا التسلسل أبطأ مما يحتمله العالم الذي ندخله. نرى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن ينطلق من القرار، وأن يختصر المسافة بين الرؤى والإجراء إلى ما يقارب الصفر. في ذلك العالم، سيكون النجاح من نصيب من يستطيعون اتخاذ القرارات الصحيحة باستمرار وبوتيرة أسرع».

صُمم Cogentiq e-commerce للنشر السريع، بما يمكّن الشركات من الانتقال من التسجيل إلى بدء التشغيل الفعلي في غضون يومين فقط، باستخدام واجهة برمجة تطبيقات السوق وحدها.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: .https://fractal.ai/products/cogentiq-ecommerce

نبذة عن Fractal

Fractal (NSE: FRACTAL) هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي للمؤسسات مدرجة في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة.

تشمل محفظة أعمال Fractal كلاً من Asper.ai (يتيح اتخاذ قرارات مترابطة لدعم نمو الإيرادات) وAnalytics Vidhya (إحدى أكبر مجتمعات علم البيانات في العالم). انبثقت عن Fractal شركة Qure.ai، وهي شركة عالمية رائدة في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، تعزز الكشف السريع عن السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وإدارتها. يركز فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي المتخصص في Fractal على تحقيق تطورات تأسيسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يشمل نماذج أساس قائمة على المعرفة، وأنظمة قائمة على الاستدلال، وأنظمة قائمة على الوكلاء. وقد أطلق الفريق منتجات ناجحة، من بينها MarshallGoldsmith.ai وVaidya.ai وKalaido.ai، بالإضافة إلى نموذج استدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B ونموذج استدلال قائم على الأدوات .Fathom-DeepResearch

توظف Fractal أكثر من 5,000 متخصص في مواقع حول العالم، تشمل الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وأوكرانيا، والهند، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، والإمارات العربية المتحدة، وأستراليا. حظيت الشركة باستمرار بالتقدير بوصفها واحدة من أفضل الشركات للعمل في الهند (أفضل 100 في عام 2025)، وصُنفت باعتبارها «مكان عمل رائع» لثماني سنوات متتالية، كما أُدرجت ضمن «أفضل أماكن العمل للنساء في الهند» لمدة خمس سنوات متتالية من قبل Great Place to Work® Institute. كما صُنفت Fractal ضمن القادة في إصدار 2025 من Forrester Wave™ الخاص بفئة «مزودو خدمات تحليلات العملاء»، ونالت مراكز ريادية في تقييم Everest Group Peak Matrix Assessment 2025 لفئة خدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وضمن تقييمات Information Services Group لعام 2024 لفئتي هندسة البيانات وخدمات علم البيانات.