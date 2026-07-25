شركة Fractal تسجل نموًا في الإيرادات بنسبة 20% وصافي الدخل بنسبة 92% خلال الربع الأول من السنة المالية 2027

ارتفاع الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) المعدلة بنسبة 35% على أساس سنوي

زيادة هامش الربح الإجمالي بمقدار 29 نقطة أساس1 ليصل إلى 46%، وارتفاع هامش EBITDA المعدلة بمقدار 189 نقطة أساس ليبلغ 17%

نيويورك, 25 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Fractal Analytics Ltd (مؤشر بورصة بومباي: 544700) (مؤشرالبورصة الوطنية الهندية: FRACTAL) نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من السنة المالية 2027، والمنتهي في 30 يونيو 2026.

وخلال الربع الأول من السنة المالية 2027، سجلت الشركة إيرادات تشغيل موحدة بلغت 9.125 مليار روبية هندية، محققة نموًا بنسبة 20% على أساس سنوي. جاء هذا النمو مدفوعًا بشكل رئيسي بقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة (HLS)، الذي سجل نموًا بنسبة 69% على أساس سنوي. أدى الأداء القوي والمستدام لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة (HLS) على مدى الأرباع المالية الأخيرة إلى جعله ثاني أكبر قطاع ضمن محفظة أعمال الشركة. كما حقق قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية والتأمين (BFSI) أداءً قويًا، مسجلًا نموًا بنسبة 36% على أساس سنوي خلال الربع الأول. واصل أكبر قطاعات Fractal، وهو قطاع السلع الاستهلاكية المعبأة وتجارة التجزئة (CPGR)، اكتساب الزخم، محققًا نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي. في المقابل، سجل قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) تراجعًا بنسبة 22% على أساس سنوي.

وما يزال تركيز Fractal على تعميق علاقاتها مع العملاء يُحقِّق نتائج إيجابية. حيث زاد العملاء الحاليون من حجم إنفاقهم مع الشركة، وهو ما انعكس في وصول معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات2 (NRR) إلى 117% خلال الربع الأول. وبلغ صافي نقاط الترويج (NPS) لشركة Fractal خلال هذه الفترة 77 نقطة.

وسجلت الشركة تحسنًا في هوامش الربحية على جميع المستويات. إذ بلغ هامش الربح الإجمالي خلال الربع الأول 46%، بينما ارتفع هامش EBITDA المعدلة بمقدار 189 نقطة أساس ليصل إلى 17% على أساس سنوي. كما ارتفع صافي الدخل بنسبة 92% على أساس سنوي ليبلغ 723 مليون روبية هندية.

تعليقًا على الأداء، قال Srikanth Velamakanni، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي:

"تخصص المؤسسات ميزانيات حقيقية للتحول بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ونلمس ذلك مباشرةً من خلال حجم الصفقات التي نتلقاها. وكان قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات (TMT) العامل الرئيسي الذي ضغط على معدل النمو الإجمالي للشركة خلال هذا الربع. وباستبعاد هذا القطاع، حققت أعمالنا نموًا بنسبة 35% على أساس سنوي، وهو ما يعكس بصورة أفضل مستوى الطلب الأساسي الذي نشهده.

ومع تزايد أهمية سيادة البيانات بالنسبة للحكومات والمؤسسات، واستمرار تحسن النماذج مفتوحة الأوزان (Open-weight Models)، أصبح العملاء بحاجة إلى شريك قادر على العمل عبر مختلف النماذج والبنى التحتية. وقد استثمرنا بشكل كبير في كوادرنا البشرية، وأبحاثنا، وملكيتنا الفكرية الخاصة لنكون ذلك الشريك."

1 نقطة الأساس تساوي 1/100 من 1% (أي 0.01%) 2 يقيس معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات ( NRR ) في قطاع Fractal.ai مدى نجاح الشركة في الحفاظ على الإيرادات من عملائها الحاليين وتنميتها خلال فترة زمنية محددة. ويُحتسب ذلك من خلال مقارنة إيرادات الفترة الحالية من العملاء الذين كانوا قائمين في بداية الفترة بإيراداتهم في الفترة السابقة، مع الأخذ في الاعتبار تأثير زيادة المبيعات للعملاء الحاليين ( Upselling )، والبيع المتقاطع ( Cross-selling )، وانخفاض حجم الإنفاق

نبذة عن Fractal

Fractal Analytics Ltd (مؤشر بورصة بومباي: 544700) و(مؤشرالبورصة الوطنية الهندية: FRACTAL) هي شركة متخصصة حصريًا في الذكاء الاصطناعي المؤسسي وتحظى باعتراف عالمي، وتثق بها مؤسسات بحجم شركات ®Fortune 500 لدعم صنع القرار من خلال خدمات وحلول ومنتجات الذكاء الاصطناعي، وترتكز في ذلك على Cogentiq، منصتها الرائدة للذكاء الاصطناعي المعتمد على الوكلاء. تضم Fractal أكثر من 6,000 متخصص في أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وتتعاون مع قادة الأعمال لتمكين مؤسساتهم من تحقيق تميُّز تنافسي عبر إدماج الذكاء الاصطناعي في القرارات الحاسمة على امتداد وظائف الأعمال وأسواق الصناعات الرأسية.

وتستثمر Fractal أكثر من 6% من إيراداتها في البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، دعمًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطوير المنتجات وتطوير أصول الملكية الفكرية بما يلبي احتياجات العملاء الفورية ويدعم التقدم التكنولوجي على المدى الطويل. يشمل سجل إنجازات Fractal تطوير نماذج ومنتجات مملوكة لها مثل Cogentiq Health - Vaidya.ai وCogentiq Data Science - PiEvolve، بالإضافة إلى احتضان وإطلاق شركة Qure.ai، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، تركز على الكشف السريع عن السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وإدارتها (إلى جانب الحالات الصحية الحرجة الأخرى). تتألف مجموعة أعمال Fractal من Asper.ai (وهو منتج لإدارة نمو الإيرادات لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة) وAnalytics Vidhya (وهي منصة تكنولوجيا تعليمية).

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.fractal.ai.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2931510/5858548/Fractal_Logo.jpg