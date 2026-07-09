اختيار Fractal "كشريك خدمات مفضل" في شبكة شركاء Claude Partner Network

Fractal تبني حلولاً للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات قائمة على Claude تحوّل تدفقات العمل التجارية على مستوى الصناعات.

نيويورك، 8 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- تم اختيار شركة "فراكتال أناليتكس ليمتد" (Fractal Analytics Ltd.) (المدرجة في بورصة مومباي بالرمز BSE: 544700) و(المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NSE: FRACTAL) ، وهي شركة للذكاء الاصطناعي للمؤسسات معترف بها عالميًا تخدم مؤسسات قائمة Fortune 500® ، "كشريك خدمات مفضل" في نظام Services Track ضمن شبكة شركاء Claude Partner Network التابعة لشركة "آنثروبيك" (Anthropic).

تمثل وضعية الشريك هذه اعترافًا بخبرة "فراكتال" وسجلها الحافل في تصميم وتطبيق وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المدعومة من Claude عبر الصناعات بما في ذلك السلع الاستهلاكية المعبأة والتجزئة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات والرعاية الصحية وعلوم الحياة والخدمات المالية والتأمين، وعلى مستوى كافة وظائف المؤسسات. "كشريك مفضل"، يمكن لـ "فراكتال" الوصول إلى فرق "آنثروبيك" الفنية مع مساعدة العملاء على حل مشاكل الأعمال على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من خلال هذه الشراكة ، ستجمع "فراكتال" خبرتها العميقة في الصناعة وخبراتها الوظيفية معCogentiq ، وهي منصة الذكاء الاصطناعي الوكيل الخاصة بها ، وقدرات التفكير المتقدمة لـ Claude لمساعدة المنظمات على فتح الآفاق لتعظيم قيمة المؤسسات.

قال "سريكانث فيلاماكاني"، المؤسس المشارك ، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب الرئيس ، "فراكتال".: "يتوافق التزام "آنثروبيك" ببناء الذكاء الاصطناعي القادر والموثوق به والمسؤول بشكل وثيق مع كيفية مساعدة الشركات على تبنّي الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. من خلال نظام Services Track ضمن شبكة شركاء Claude Partner Network ، ستساعد "فراكتال" العملاء على تحديد وبناء وتوسيع نطاق الحلول التي تعمل بنظام Claude التي تخلق قيمة قابلة للقياس عبر أعمالهم".

قال "ديلان دياز" ، كبير مسؤولي التحالفات ورئيس الشراكات السحابية ، "فراكتال": "تم بناء ممارسة "فراكتال" لـ Claude حول عمق حالة الاستخدام وتسليم المؤسسات" وأضاف: "نرى طلبًا قويًا حيث يمكن لـ Claude المساعدة في تحديث تدفقات العمل كثيفة المعرفة ، وتحسين الإنتاجية ، وتقليل وقت الدورة ، وتعزيز صنع القرار. مع خبرة عميقة في الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم والمجال ، تركز "فراكتال" على نقل العملاء إلى ما وراء حلول حالة الاستخدام الفردية لبناء أنظمة الذكاء الاصطناعي للشركات."

قال "ريتش أوكونيل"، رئيس التحالفات ، "آنثروبيك".: "من خلال دمج Claude في نموذج التسليم الخاص بها، تقوم "فراكتال" بتوسيع نطاق كيفية تعامل فرقها مع العملاء وتسريع النتائج عبر الصناعات. ينعكس هذا الالتزام في الممارسة التي قامت شركة "فراكتال" ببنائها؛ من خلال أكثر من 300 ممارس معتمد من Claude يقومون بالفعل بتقديم أعمال الإنتاج ، بما في ذلك حل ذكاء العقود الذي يخدم أكثر من 350 مستخدمًا قانونيًا ومشتريًا بنسبة إنتاجية أعلى بنسبة 50٪. تجلب "فراكتال" الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا والأكثر ثقة للمؤسسات إلى قطاعات تشمل السلع الاستهلاكية المعبأة والتجزئة والخدمات المالية والرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات ، حيث تجمع بين ممارسة Claude على النطاق الكبير وتجربة تقديم العملاء العميقة".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة صفحة الويب: https://fractal.ai/partners/anthropic/

نبذة عن Fractal

"فراكتال أناليتكس ليمتد" (المدرجة في بورصة مومباي بالرمز BSE: 544700) و(المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NSE: FRACTAL) هي شركة متخصصة حصريًا في الذكاء الاصطناعي المؤسسي وتحظى باعتراف عالمي، وتثق بها مؤسسات بحجم شركات قائمة Fortune 500® لدعم صنع القرار من خلال خدمات وحلول ومنتجات الذكاء الاصطناعي، وترتكز في ذلك على منصة ، منصتها الرائدة للذكاء الاصطناعي الوكيل. تضم "فراكتال" أكثر من 6,000 متخصص في أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، وتتعاون مع قادة الأعمال لتمكين مؤسساتهم من تحقيق تمايز تنافسي عبر إدماج الذكاء الاصطناعي في القرارات الحاسمة على امتداد وظائف الأعمال وأسواق الصناعات الرأسية.

وتستثمر "فراكتال" أكثر من 6% من إيراداتها في البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، دعمًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطوير المنتجات وتطوير أصول الملكية الفكرية بما يلبي احتياجات العملاء الفورية ويدعم التقدم التكنولوجي على المدى الطويل. ويشمل سجل "فراكتال" تطوير نماذج ومنتجات مملوكة لها مثل Vaidya.aiوPiEvolve، فضلاً عن احتضان Qure.ai وإطلاقها كشركة مستقلة، وهي شركة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية تركز على الكشف السريع عن السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية أو غيرها من الحالات الصحية الحرجة، وإدارة هذه الحالات. وتتألف مجموعة أعمال "فراكتال" من Asper.ai، وهو منتج لإدارة نمو الإيرادات لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة، وAnalytics Vidhya، وهي منصة تكنولوجيا تعليمية.

حول Anthropic

"آنثروبيك" هي شركة لأبحاث السلامة والذكاء الاصطناعي تقوم بتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي موثوقة وقابلة للتوجيه وقابلة للتفسير. باعتبارها "مؤسسة نفع عام"، فإن الشركة المنشئة للنماذج اللغوية الكبيرة المعتمدة على Claude تكرّس جهودها لتطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع ضمان أن الذكاء الاصطناعي يفيد البشرية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب www.anthropic.com.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2931510/5858548/Fractal_Logo.jpg