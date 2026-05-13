Fractal تعلن عن نمو الأرباح بنسبة 109% للربع الرابع

ارتفاع الإيرادات في الربع الرابع بنسبة 17 ٪؛ هامش إجمالي هو الأفضل في فئته بنسبة 48.2 ٪

نمو الإيرادات للسنة بأكملها بنسبة 19٪؛ نمو الأرباح بنسبة 30٪

نيويورك 13 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "فراكتال أناليتكس ليمتد" (Fractal Analytics Ltd) (المدرجة في بورصة بومباي بالرمز BSE: 544700) (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز NSE: FRACTAL) عن نتائجها المالية الموحدة للربع والسنة المنتهية في 31 مارس 2026.

وخلال الربع الرابع من السنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات موحدة بلغت 8،863 مليون روبية هندية، بزيادة 17% على أساس سنوي.

أدى النمو إلى أداء قوي في قطاع "الرعاية الصحية وعلوم الحياة" الذي نما بنسبة 82٪ سنويًا وقطاع "الخدمات المصرفية، والمالية، والتأمين" الذي نما بنسبة 42٪ سنويًا. نما قطاع "السلع المعبأة للمستهلكين والتجزئة" بنسبة 11٪ على أساس سنوي ، في حين انخفض قطاع "الاتصالات، والإعلام والتكنولوجيا" بنسبة 19٪ على أساس سنوي بسبب مشكلات خاصة بالعملاء.

عززت "فراكتال" علاقاتها مع عملائها الحاليين، مما أدى إلى تحقيق صافي احتفاظ بالإيرادات3 بنسبة 112% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2026. خلال الفترة ، كان لدى "فراكتال" مؤشر "صافي النقاط المروجين" (NPS) الرائد في الصناعة بقيمة 81 نقطة.

كان الهامش الإجمالي لـ "فراكتال" في الربع الرابع 48.2٪ ، وهو توسع بنسبة 47 نقطة أساس4 على أساس سنوي. توسع هامش "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك" (EBITDA) المعدل بنسبة 189 نقطة أساس إلى 22٪. ارتفع صافي الدخل بنسبة 109٪ على أساس سنوي إلى 1،158 مليون روبية هندية.

أداء السنة المالية 2026

بالنسبة للعام بأكمله ، أعلنت "فراكتال" عن إيرادات بلغت 32،997 مليون روبية هندية، بزيادة بنسبة 19٪ على أساس سنوي.

تصدر النتائج قطاع "الرعاية الصحية وعلوم الحياة" للشركة مع نمو بنسبة 66٪ ، يليه قطاع "الخدمات المصرفية، والمالية، والتأمين" مع نمو بنسبة 32٪ ، و "السلع المعبأة للمستهلكين والتجزئة" مع نمو بنسبة 12٪. انخفض قطاع "الاتصالات، والإعلام والتكنولوجيا" بنسبة 1٪.

ارتفعت إيرادات "فراكتال" في أوروبا بنسبة 34٪ على أساس سنوي بينما ارتفعت الإيرادات في الأمريكتين بنسبة 20٪. انخفضت الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 3٪.

أعلنت الشركة عن زيادة في مجموعة علاقات العملاء ذات قيمة "أكثر من 20 مليون دولار" من 5 عملاء في العام السابق إلى 6 في السنة المالية 2026. ازدادت مجموعة علاقات العملاء ذات قيمة "أكثر من (1) مليون" من 53 إلى 59 خلال نفس الفترة.

توسع "الهامش الإجمالي" لـ "فراكتال" بمقدار 93 نقطة أساس إلى 47٪ ، وتوسع هامش "الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك" المعدل بمقدار 18 نقطة أساس، بينما توسع "هامش صافي الدخل" بمقدار 72 نقطة أساس إلى 8.7٪. بلغ "صافي الدخل" للشركة 2،868 مليون روبية هندية، بزيادة 30٪ مقارنةً بالعام السابق.

وتعليقًا على الأداء ، قال "سريكانث فيلاماكاني"، الرئيس التنفيذي "للمجموعة": "لقد أنهينا السنة المالية 2026 بنجاح رائع، مع نمو قوي في الإيرادات والأرباح مع تقديم التحوّل القائم على الذكاء الاصطناعي لعملائنا. يصبح الذكاء الاصطناعي أكثر قدرة كل يوم؛ الذكاء الاصطناعي الذي يمكنه التخطيط والتفكير والعمل في إطار العمل المعقد للمؤسسات؛ وهذا الذكاء المستحدث أصبح متاحًا للنشر بتكلفة في المتناول بدرجة أكبر قياسًا بما مضى. هذا ، بدون أي شروط غير مؤكدة ، يعني أن الذكاء الاصطناعي للشركات ينطلق بقوة. وهذا بالضبط ما تم بناء "فراكتال" من أجله."

3 صافي الاحتفاظ بالإيرادات في قطاع "فراكتال دوت إيه آي" (Fractal.ai) الخاص بنا يقيس مدى فعالية الشركة في الاحتفاظ بإيرادات عملائها الحاليين وتنميتها خلال فترة زمنية محددة، ويتم حسابه من خلال مقارنة إيرادات الفترة الحالية من العملاء الذين كانوا موجودين في بداية الفترة بإيراداتهم في الفترة السابقة، مع احتساب تأثير زيادة المبيعات للعملاء الحاليين، والبيع للعملاء الحاليين العابر، وكذلك حالات انخفاض أو تقليص الإنفاق

4 نقطة الأساس = 1/100 من 1٪

نبذة عن شركة Fractal

"فراكتال" هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مطروحة للاكتتاب العام في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة. تضم قوة عمل "فراكتال" أكثر من 5،000 متخصص عبر أمريكا الشمالية، ومنطقة أوروبا؛ والشرق الأوسط، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتتعاون مع شركات بجحم قائمة "فورتشن 500" (®Fortune 500) لدمج الذكاء الاصطناعي في القرارات التجارية الحيوية المتعلقة بالنمو، وسلاسل الإمداد، والتسعير، وتجربة العملاء.

تلتزم "فراكتال" بالابتكار المستدام، إذ تستثمر أكثر من 6% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم الذكاء الاصطناعي في إطار الأبحاث الأساسية، وتطوير المنتجات، وإبداع ابتكارات جديدة للملكية الفكرية تلبي الاحتياجات الفورية للعملاء وتعزز التقدم التكنولوجي على المدى الطويل.

أعلنت الشركة عن إيرادات مجمعة بلغت 32،997 مليون روبية هندية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2026. بعد الاكتتاب العام الأولي الناجح في فبراير 2026، تم إدراج "فراكتال" في "سوق الأوراق المالية ببومباي" (BSE) و"البورصة الوطنية الهندية" (NSE) في الهند.

