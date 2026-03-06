شركة Fractal المُدرجة حديثًا تتجاوز صافي دخل قدره 1,001 مليون روبية هندية في الربع الثالث

نمت الإيرادات بنسبة 21%، فيما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين ( EBITDA ) بوتيرة أسرع بلغت 24% على أساس سنوي

تحسّن هامش الربح الإجمالي إلى 47.2%، ويُعد من الأفضل في فئته

نيويورك, 6 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Fractal Analytics Ltd (مؤشر سوق الأوراق المالية ببومباي: 544700) (مؤشر البورصة الوطنية الهندية: FRACTAL) عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من السنة المالية 2026، المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

وخلال الربع الثالث من السنة المالية 2026، سجلت الشركة إيرادات موحدة بلغت 8,544 مليون روبية هندية، بزيادة 21% على أساس سنوي. وجاء النمو مدفوعًا بالطلب القوي في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة (20% من الإيرادات) الذي حقق نموًا بنسبة 78% على أساس سنوي، إضافة إلى قطاع الخدمات المصرفية والخدمات المالية (12% من الإيرادات) الذي نما بنسبة 26% على أساس سنوي.

عززت Fractal علاقاتها مع عملائها الحاليين، مما أدى إلى تحقيق صافي احتفاظ بالإيرادات *بنسبة 114% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2026. وبلغ مؤشر صافي المروجين (NPS) لشركة Fractal خلال هذه الفترة 77 نقطة.

ارتفع عدد العملاء الذين يحققون إيرادات تتجاوز 20 مليون دولار بمقدار عميلين على أساس سنوي ليصل إلى 6 عملاء. كما زاد عدد العملاء الذين يحققون أكثر من مليون دولار من الإيرادات بمقدار 8 عملاء على أساس سنوي ليصل إلى 58 عميلًا.

سجلت الشركة هامش ربح إجمالي بنسبة 47.2%، بزيادة 0.2% على أساس سنوي. كما تجاوز نمو الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين المُعدلة (Adjusted EBITDA) نمو الإيرادات، حيث ارتفعت بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى 1,521 مليون روبية هندية، مع هامش الأرباح قبل الضرائب والفائدة والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) معدل بلغ 17.8% بزيادة 0.4% على أساس سنوي. بلغ صافي الربح بعد الضريبة 1,001 مليون روبية هندية.

منتجات Fractal تتفوق على المعايير العالمية

أصبح مساعد الصحة المعتمد على الذكاء الاصطناعي والموجّه للمستهلكين لدى شركة Fractal، وهو Vaidya.ai 2.0، أول نموذج ذكاء اصطناعي يحقق أكثر من 50 نقطة على معيار HealthBench (Hard) من OpenAI، وهو من أصعب معايير تقييم الذكاء الاصطناعي في قطاع الرعاية الصحية التي تقيس الاستدلال السريري المتقدم عبر سيناريوهات تشخيصية معقدة، حيث تفوق النموذج على ChatGPT-5 وGPT-5.2 وGemini Pro 3.

كما تم تصنيف PiEvolve، وهو محرك تطوري قائم على الوكلاء صُمم للتعلم الآلي المستقل والاكتشاف العلمي، ضمن أفضل الأنظمة أداءً على معيار MLE-Bench من OpenAI، متفوقًا على أنظمة طورتها مختبرات أبحاث ذكاء اصطناعي رائدة، بما في ذلك Google وMicrosoft وMeta.

تعليقًا على الأداء، قال Srikanth Velamakanni، الرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي: "حققنا ربعًا سنويًا قويًا للغاية، حيث تحسّن أداؤنا في معظم المؤشرات. إن نموّنا العضوي الأفضل في فئته، وهوامش الربح الإجمالي المرتفعة، ومستويات الاحتفاظ العالية بالعملاء تعكس قوة قدراتنا في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والثقة التي يضعها عملاؤنا فينا.

لقد بنينا مؤسسة منضبطة وعالية الأداء تركز على حل المشكلات المعقدة للمؤسسات باستخدام الذكاء الاصطناعي. ومع توسع اعتماد هذه التقنيات عبر مختلف القطاعات، تتمتع Fractal بموقع قوي لقيادة هذا التحول مع خلق قيمة مستدامة طويلة الأجل لعملائنا ومساهمينا".

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة قسم علاقات المستثمرين على موقعنا: https://fractal.ai/investor-relations

نبذة عن شركة Fractal

شركة Fractal هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مُدرجة في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة. تضم قوة Fractal العاملة أكثر من 5,000 متخصص عبر أمريكا الشمالية، وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)، وآسيا والمحيط الهادئ، وتتعاون مع شركات ®Fortune 500 لدمج الذكاء الاصطناعي في القرارات التجارية الحيوية المتعلقة بالنمو وسلاسل الإمداد والتسعير وتجربة العملاء.

تلتزم Fractal بالابتكار المستدام، إذ تستثمر أكثر من 5% من إيراداتها السنوية في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، لدعم الأبحاث الأساسية في الذكاء الاصطناعي وتطوير المنتجات وإنشاء ابتكارات جديدة تلبي الاحتياجات الفورية للعملاء وتعزز التقدم التكنولوجي على المدى الطويل.

سجلت الشركة إيرادات موحدة بلغت 27.6 مليار روبية هندية للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2025، محققة معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 30% خلال العقد الماضي. بعد الاكتتاب العام الأولي (IPO) الناجح في فبراير 2026، تم إدراج Fractal في سوق الأوراق المالية ببومباي (BSE) والبورصة الوطنية الهندية (NSE) في الهند.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة: www.fractal.ai.

*صافي الاحتفاظ بالإيرادات في قطاع Fractal.ai يقيس مدى فعالية الشركة في الاحتفاظ بإيرادات عملائها الحاليين وتنميتها خلال فترة زمنية محددة، ويتم حسابه من خلال مقارنة إيرادات الفترة الحالية من العملاء الذين كانوا موجودين في بداية الفترة بإيراداتهم في الفترة السابقة، مع احتساب تأثير زيادة المبيعات للعملاء الحاليين، والبيع المتقاطع، وكذلك انخفاض أو تقليص الإنفاق