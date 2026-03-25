تكريم لتقدم Fractal في العمل المناخي: حصلت الشركة على تصنيف "B" من [CDP] لعام 2025، مما يسلط الضوء على الحوكمة والإجراءات القابلة للقياس

نيويورك، 25 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Fractal (www.fractal.ai)، الشركة العالمية المدرجة في البورصة والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتي تخدم مؤسسات Fortune 500®، أنها حصلت على تصنيف "B" من CDP للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد على قوة حوكمة العمل المناخي وإدارة الانبعاثات خلال عام 2025.

تُعَدّ CDP، المعترف بها عالميًا كمنصة رائدة للإبلاغ عن الانبعاثات البيئية، مسؤولة عن تقييم أكثر من 24,800 شركة حول العالم في عام 2024، مما يبرز حجم ونطاق عملية المقارنة التي تعتمدها. من خلال قياس انبعاثات الغازات الدفيئة والإفصاح عنها، تساهم الشركات في تجميع مجموعات بيانات شاملة حول العمل المناخي للشركات، مما يمكّن المستثمرين وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة الآخرين من تقييم التقدم والمخاطر والفرص. كما تساعد درجات CDP المؤسسات على تحديد نقاط القوة والفجوات في إدارة البيئة، وتوجيه استراتيجيات الاستدامة بفعالية.

"يُظهر إفصاح Fractal عبر CDP الدقة في الإبلاغ عن الانبعاثات البيئية ويعزز المساءلة تجاه أصحاب المصلحة، مع التأكيد على أهمية قياس ومراقبة الانبعاثات كأساس لاتخاذ إجراءات مناخية هادفة. لقد كانت الشركة تمارس المحاسبة الكربونية خلال السنوات المالية الست الماضية، وتحافظ على سجل لانبعاثات الغازات الدفيئة وفقًا لمعيار GHG Protocol Corporate Standard، كما حصلت على ضمان طرف ثالث لانبعاثاتها من النطاق 1 و2 و3 بما يتوافق مع معيار AA1000AS – مستوى ضمان معتدل"، حسبما قالت Chetana Kumar، الرئيسة التنفيذية للاستدامة في Fractal.

يعكس تصنيف CDP بدرجة "B" إدارة منسقة لتأثيرات المناخ والمخاطر والفرص المرتبطة به، إلى جانب تقديم أدلة ملموسة على الإجراءات المرتبطة بالإدارة البيئية الجيدة.

كجزء من رحلة Fractal نحو الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، تواصل الشركة إعطاء الأولوية لتعزيز العمليات من خلال الحصول على شهادات طرف ثالث مستقلة ومعتمدة. كما أن مكاتبهما في مومباي وبنغالور حاصلة على شهادة "الريادة في تصميم الطاقة والبيئة" (LEED) الذهبية، ما يضمن الحفاظ على الموارد وإدارة النفايات بمسؤولية.

يحمل مكتب Fractal في مومباي شهادة WELL البلاتينية، وهي شهادة تعكس التزام الشركة بصحة ورفاهية موظفيها وزوارها. وتواصل هذه الالتزامات التأكيد على تفاني Fractal في العمل المناخي المسؤول، بما يتماشى مع الهدف 13 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتعلق بالعمل المناخي. إن دمج الاستدامة البيئية في استراتيجية أعمال Fractal وتقليل البصمة الكربونية يسهم في عمليات مرنة ومستدامة ويدعم العملاء في تحقيق أهدافهم الخاصة بالعمل المناخي واستخدام الذكاء الاصطناعي المسؤول.

لمزيد من المعلومات، تفضَّل بزيارة: www.fractal.ai

نبذة عن شركة Fractal

شركة Fractal (المدرجة في البورصة الوطنية الهندية بالرمز: FRACTAL) هي شركة عالمية للذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسات، مطروحة للاكتتاب العام في البورصة، وتتمثل رؤيتها في تمكين كل قرار بشري داخل المؤسسة.

تشمل مجموعة شركات Fractal: منصّة Asper.ai (التي تمكّن القرارات المترابطة لتحقيق نمو الإيرادات) وAnalytics Vidhya (إحدى أكبر مجتمعات علم البيانات في العالم). قامت Fractal بفصل شركة Qure.ai، الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية، التي تُسهم في تسريع اكتشاف السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية وإدارتها. يركز فريق البحث المخصص للذكاء الاصطناعي في Fractal على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الأساسية، بما في ذلك النماذج القائمة على المعرفة، والأنظمة القائمة على الاستدلال، والأنظمة القائمة على الوكلاء. أطلق الفريق منتجات ناجحة، بما في ذلك: MarshallGoldsmith.ai وVaidya.ai وKalaido.ai، إضافةً إلى نموذج الاستدلال مفتوح المصدر Fathom-R1-14B، ونموذج الاستدلال القائم على الأدوات Fathom-DeepResearch.

توظّف Fractal أكثر من 5000 مختص عبر مواقع عالمية، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وهولندا وأوكرانيا والهند وسنغافورة وجنوب أفريقيا والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وحصلت باستمرار على التكريم كإحدى "أفضل الشركات للعمل في الهند" (ضمن قائمة أفضل 100 شركة لعام 2025)، وكـ "مكان عمل رائع" لعشر سنوات متتالية، وكواحدة من "أفضل بيئات العمل للنساء في الهند" لخمس سنوات متتالية من قبِل معهد ®Great Place to Work. كما نالت Fractal أيضًا تصنيف "قائد" في تقرير ™Forrester Wave لعام 2025 لـ "مزودي خدمات تحليلات العملاء"، إلى جانب مواقع متقدمة في الصدارة في تقييمات Peak Matrix الصادرة عن شركة Everest Group لعام 2025 لخدمات الذكاء الاصطناعي والتحليلات، وتقييمات شركة Information Services Group لعام 2024 لخدمات هندسة البيانات وعلوم البيانات.