Further و3iQ توسّعان صندوق Alpha Digital Fund بإضافة USD Class II الجديد، الذي يجمع بين التعرّض لبيتكوين وتوليد عائد إضافي (ألفا)

يعلن صندوق Further x 3iQ Alpha Digital Fund عن فئة الأسهم الجديدة USD Class II ، بما يتيح للمستثمرين الذين يفضّلون الاستثمار بالدولار الأمريكي الحصول على تعرّض طويل لبيتكوين إلى جانب توليد عائد إضافي (ألفا)، من دون الاضطرار إلى الاحتفاظ ببيتكوين مباشرة أو تحويل استثماراتهم إلى بيتكوين

توفّر USD Class II منتجًا بعائد مطلق مقترنًا بمركز شراء في بيتكوين، بما يتيح للمستثمرين الاستفادة من ندرة بيتكوين وتحدبها عبر تخصيص واحد بسيط بالدولار الأمريكي

كما يرفع ذلك عدد فئات أسهم الصندوق إلى ثلاث، بما يمنح القائمين على تخصيص الأصول مرونة في بناء مستويات تعرّض مخصّصة عبر توزيع المخصصات بين فئات الأسهم المقوَّمة بالدولار الأمريكي والمقوَّمة ببيتكوين وفقًا لأهداف المخاطر والعوائد في المحافظ

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، وتورونتو، 2 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Further Asset Management ("Further")، وهي مدير استثمار في الأصول الرقمية يتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا له، بالشراكة مع 3iQ Corp. ("3iQ")، وهي شركة رائدة عالميًا في الحلول الاستثمارية للأصول الرقمية، إطلاق USD Class II، وهي فئة أسهم جديدة في Further x 3iQ Alpha Digital Fund ADF") أو"الصندوق")، وهو صندوق تحوط محايد للسوق متعدد الاستراتيجيات أطلقته الشركتان في ديسمبر 2025.

صُممت USD Class II للمستثمرين الذين يريدون الوصول، عبر استثمار مقوَّم بالدولار الأمريكي، إلى استراتيجية فئة الأسهم المقوَّمة ببيتكوين في الصندوق، بما يجمع بين توليد عائد إضافي (ألفا) وتعرّض طويل لبيتكوين، من دون العبء التشغيلي المرتبط بالحصول على بيتكوين أو تحويل الاستثمارات إليه أو تولّي حفظه بأنفسهم. وبذلك، يتاح منتج بعائد مطلق مقترن بمركز شراء في بيتكوين، بما يمكّن المستثمرين من الاستفادة من ندرة هذا الأصل الرقمي وتحدبه عبر عملية مألوفة للاكتتاب والاسترداد بالدولار الأمريكي.

قال Tommaso Mancuso، الرئيس وكبير مسؤولي الاستثمار لدى 3iQ: «يجمع USD Class II بين أمرين يزداد طلب المستثمرين المؤسسيين عليهما في منتج واحد، إذ يقرن بين توليد عائد إضافي (ألفا) منضبط عبر أسواق الأصول الرقمية السائلة، وبين تعرّض طويل لبيتكوين يتيح الاستفادة من ندرتها وتحدبها. إن تقديم الأمرين معًا ضمن هيكل مقوَّم بالدولار الأمريكي ومُدار المخاطر وفق معايير مؤسسية هو ما يجعل فئة الأسهم هذه متميزة».

وقال Faisal Al Hammadi، الشريك الإداري في Further: «نعتقد أن التعرّض الطويل لبيتكوين وتوليد عائد إضافي (ألفا) بصورة منضبطة ينبغي أن يجتمعا في المحافظ المؤسسية، وتتيح USD Class II هذا المزيج للمستثمرين الذين يفضّلون التخصيص بالدولار الأمريكي. يعكس ذلك النهج العملي في تصميم المنتجات القائم على احتياجات المستثمرين، وهو النهج الذي ميّز شراكتنا مع 3iQ منذ البداية».

فئات أسهم ADF

مع إضافة USD Class II، بات Further x 3iQ Alpha Digital Fund يقدّم الآن ثلاث فئات أسهم متميزة:

ADF، USD Class I (هدف توليد عائد إضافي خالص): فئة أسهم مقوَّمة بالدولار الأمريكي تتيح توليد عائد إضافي من الأصول الرقمية مع حساسية محدودة لتحركات بيتكوين (بيتا). توفّر تعرّضًا محايدًا للسوق في معظمه عبر استراتيجيات الأصول الرقمية السائلة، وقد صُممت لاقتناص الاختلالات الهيكلية في أسواق العملات المشفرة مع تعرّض صافٍ محدود لبيتكوين أو للأصول الرقمية الأوسع نطاقًا.

ADF، USD Class II (جديد): فئة أسهم مقوَّمة بالدولار الأمريكي توفّر التعرّض لبيتكوين إلى جانب توليد عائد إضافي. تتم عمليات الاكتتاب والاسترداد بالدولار الأمريكي، في حين تحافظ فئة الأسهم على تعرّض طويل لبيتكوين طوال فترة الاستثمار. صُممت للمستثمرين الذين يخصّصون استثماراتهم بالدولار الأمريكي ويسعون إلى توليد عائد إضافي إضافةً إلى تعرّض طويل لبيتكوين، من دون الحاجة إلى الاحتفاظ ببيتكوين مباشرة.

:BTC Class ، ADF فئة أسهم مقوَّمة ببيتكوين للمستثمرين الراغبين في تنمية حيازاتهم من بيتكوين. تتم عمليات الاكتتاب والاسترداد ببيتكوين، مع محافظة فئة الأسهم على تعرّض طويل لبيتكوين طوال فترة الاستثمار. صُممت للمستثمرين الساعين إلى توليد عائد إضافي على بيتكوين من دون بيع حيازاتهم القائمة.

نبذة عن 3iQ Digital Asset Management

تُعد 3iQ، التي تأسست في عام 2012، إحدى أبرز شركات إدارة الاستثمارات البديلة في الأصول الرقمية في العالم، ومن رواد الاستثمارات بمعايير مؤسسية. أطلقت 3iQ أول منصة الحسابات المُدارة للأصول الرقمية (QMAP) في العالم، وهي حل استثماري لصناديق التحوط يقدّم حلولًا استثمارية مبتكرة مُدارة المخاطر للتعرّض للأصول الرقمية. كما كانت 3iQ الأولى في إطلاق منتجَي بيتكوين وإيثيريوم المتداولَين في البورصة والمدرجَين في بورصة عالمية رئيسية، وفي دمج التحصيص في منتجاتها المتداولة في البورصة الخاصة بإيثيريوم وسولانا بما يعزز عوائد المستثمرين، فضلًا عن طرح منتجات متداولة في البورصة خاضعة للتنظيم أخرى. 3iQ شركة تابعة لـ Coincheck Group N.V.، وهي شركة قابضة مقرها هولندا ومدرجة في ناسداك. منذ عام 2012، ظلت 3iQ في طليعة الابتكار في إدارة الاستثمار في الأصول الرقمية. لمعرفة المزيد عن 3iQ، يُرجى زيارة .3iq.io

الموقع الإلكتروني: https://www.3iq.io

https://www.linkedin.com/company/3iq-corp :LinkedIn

https://x.com/3iq_corp :X

نبذة عن Further Asset Management

Further هي منصة استثمار عالمية تربط البنية التحتية المالية المبتكرة بأسواق رأس المال العالمية. توفّر الشركة للمستثمرين المؤسسيين إمكانية الوصول إلى فرص خاضعة للتنظيم في مجالات الاستثمار الجريء والمنتجات المهيكلة والأصول الرقمية. كما تُمكّن كياناتها المُدارة شركاءها من تنفيذ عمليات مالية متطورة، من الترميز إلى التسوية السلسة، بأمان ودقة. اختارها مؤسسون ومؤسسات، من سان فرانسيسكو إلى هونغ كونغ، بوصفها شريكة استراتيجية معروفة برأس مالها الموجَّه وخبرتها التنظيمية وقدرتها على توسيع نطاق شركات رائدة في فئتها تعمل في طليعة القطاع المالي. لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة .further.ae

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هذا البيان صادر لأغراض معلوماتية فقط، ولا يشكّل نصيحة استثمارية أو توصية أو دعوة أو عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية أو أي من الاستراتيجيات أو المنتجات أو الخدمات الموصوفة فيه. ينطوي الاستثمار في الأصول الرقمية على درجة مرتفعة من المخاطر، بما في ذلك احتمال خسارة كامل المبلغ المستثمر. لا تتحمل Further أو 3iQ، ولا أي من الشركات التابعة لهما أو أعضاء مجالس الإدارة أو المسؤولين أو الموظفين لدى أي منها، أي مسؤولية عن أي خسارة أو ضرر ينشأ بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن استخدام هذا البيان أو الاعتماد عليه أو على المعلومات الواردة فيه. ينبغي للقراء إجراء أبحاثهم الخاصة والتشاور مع مستشاريهم المهنيين قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. قد يتضمن هذا البيان تصريحات تطلعية تنطوي على مخاطر وحالات عدم يقين، وقد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عمّا كان متوقعًا.

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