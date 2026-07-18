GAC Group تحتفي بخروج سيارتها رقم 30 مليونًا من خط الإنتاج، معلنةً انطلاق مرحلة جديدة من النمو والتوسع العالمي

وخلال مراسم الاحتفال، جرى ربط قواعد التصنيع التابعة لـ GAC في الخارج عبر بث مباشر بالفيديو. وشهد مصنع المجموعة في تايلاند الاحتفال بخروج السيارة رقم 10,000 من خط الإنتاج، فيما خرج طراز جديد من خط الإنتاج في مصنعها بإندونيسيا، بينما بدأ مصنعها في مدينة غراتس بالنمسا رسميًا الإنتاج الكمي لطراز AION UT. وكانت أبرز لحظات الاحتفال ظهور سيارة GAC M8 PHEV ذات المقود الأيمن – التي تُسوَّق في الأسواق الخارجية باسم GN8 – باعتبارها السيارة رقم 30 مليونًا التي تخرج من خط إنتاج المجموعة. وسلّم Feng Xingya مفاتيح السيارة إلى العميل التايلاندي Tony Jaa، نجم أفلام الأكشن العالمي وأحد أشهر الشخصيات في تايلاند. ولم يُجسّد هذا الإنجاز رقمًا فحسب، بل عكس أيضًا الثقة المتبادلة ومسيرة النجاح المشتركة التي تجمع مجموعة GAC بمستخدميها حول العالم.

يمثل تسليم السيارة رقم 30 مليونًا محطةً بارزة في مسيرة مجموعة GAC الممتدة على مدار 29 عامًا. ويعكس هذا الرقم ثقة عشرات الملايين من العملاء، والتزام مجموعة GAC الراسخ بالجودة والسلامة، وجهودها المتواصلة في دفع مسيرة التحول نحو السيارات الكهربائية والتقنيات الذكية، كما يجسد التحول الذي تشهده صناعة السيارات الصينية من التركيز على حجم الإنتاج إلى تعظيم القيمة.

لطالما كانت مجموعة GAC من الشركات الرائدة في مسيرة التوسع العالمي لصناعة السيارات الصينية، إذ بدأت توسيع حضورها في الأسواق الخارجية منذ عام 2013. وخلال النصف الأول من عام 2026 وحده، صدّرت GAC أكثر من 120,000 سيارة، مسجلةً نموًا سنويًا بنسبة 132%. وحتى اليوم، يمتد حضور GAC العالمي ليشمل 110 دول ومناطق عبر خمس قارات، مدعومًا بشبكة تضم أكثر من 746 منفذًا للمبيعات والخدمات، و7 مصانع للتصنيع في الخارج، و9 مستودعات لقطع الغيار. وتجاوز إجمالي صادرات المجموعة 540,000 سيارة، فيما تواصل العلامة التجارية لـ GAC تعزيز حضورها وتأثيرها على الساحة العالمية.

وتعبيرًا عن امتنانها لـ 30 مليون عميل حول العالم، أطلقت GAC رسميًا حملة "خروج السيارة رقم 30 مليونًا من خط الإنتاج • موسم متجدد من الامتنان"، والتي تتضمن عروضًا ومزايا تفضيلية سيتم طرحها تباعًا في مختلف الأسواق حول العالم.

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