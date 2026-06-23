GAC تطلق خطة "Hong Kong ACTION 2.0" وتدشّن سيارة E9 Premium ، وتقود أسطولاً من النجوم في "معرض هونغ كونغ الدولي للسيارات 2026" وتسرّع التوسع العالمي

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GAC

23 يونيو, 2026, 13:24 AST

هونغ كونغ, 23 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- في 18 يونيو ، افتُتِح معرض "هونغ كونغ الدولي للسيارات" رسميًا. احتفت مجموعة "جاك" (GAC) بموضوع ("جاك" الجديدة بالكامل، انطلاقة عالمية) ، مما أثار انطباعًا قويًا مع تشكيلة النجوم في جميع العلامات التجارية الرئيسية الثلاث GAC و AION و HYPTEC. في الحدث ، أعلنت "جاك" رسميًا عن الترقية الاستراتيجية لخطة "Hong Kong ACTION 2.0" وكشفت عن طرازين منتظرين للغاية؛ هما E9 Premium و AION UT Elite الجديدين.

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تفتخر هونغ كونغ بأحد أعلى معدلات اختراق مركبات الطاقة الجديدة في العالم. في الوقت الحالي ، وصلت حصة السوق التراكمية لشركة "جاك" في هونغ كونغ إلى 11٪ ، وبفضل أداء السوق القوي ، تحقق الشركة بنجاح قفزتها الاستراتيجية من "متابع" السوق إلى "زعيم" في هذه السوق العالمية المرجعية للطاقة الجديدة.

قبل عام ، دخلت "جاك" هونغ كونغ بنموذج شامل قائم على المنظومة وأطلقت خطة التوطين "Hong Kong ACTION 1.0". بناءً على النجاحات السابقة والنظر إلى المستقبل ، أعلن "واي هايجانغ"، رئيس شركة "جاك إنترناشونال" (GAC International)، في المؤتمر الصحفي قائلاً: "خطة Hong Kong ACTION 2.0 يتم ترقيتها بالكامل!

تعميق التميّز في الخدمة: ستواصل "جاك" توسيع شبكة مراكز الخدمة الخاصة بها لجعل الصيانة والإصلاحات واستبدال أجزاء مصنّعي المعدات الأصلية أسرع وأكثر كفاءة.

تقدم المنتجات: قامت "جاك" بتحديث الطراز، المصمم خصيصًا لشروط الطرق المحددة وعادات القيادة في هونغ كونغ ، بشكل كبير لتقديم سيارة E9 Premium الجديدة ، التي تضم مقصورة أكثر فخامة ، وراحة ركوب محسنة ، ومدى خالٍ من القلق. في الوقت نفسه ، ظهرت سيارة AION UT Elite لأول مرة.

منظومة متصلة: تقوم "جاك" ببناء منظومة للتنقل على مدار دورة الحياة الكاملة والتي تشمل إعادة ملء الطاقة، والخدمات الرقمية، واشتراكات البرامج، وحلول طلب السيارات.

طاقة بلا مخاوف: هذا العام ، تتوقع "جاك" أن تبني بشكل مشترك 22 محطة شحن مجهزة بـ 88 شاحن سريع ، مع تحقيق الترابط عبر 32 محطة و 102 شاحن.

بالنظر إلى المستقبل ، لا تزال "جاك" ملتزمة بقوة باستراتيجيتها المحلية: "في هونغ كونغ ، ومن أجل هونغ كونغ ؛ ودمج في هونغ كونغ ، وخدمة هونغ كونغ ، والمساهمة في رفاهية هونغ كونغ". باستخدام هونغ كونغ كبوابة عالمية لها ، ستنضم "جاك" إلى هونغ كونغ لتبني حركة أكثر خضرة وأكثر ذكاءً لحياة أفضل ، وتكتب فصلاً جديدًا في التوسع العالمي عالي الجودة لصناعة السيارات في الصين.

لمزيد من المعلومات حول شركة "جاك" ، يُرجى زيارة موقع الويب: https://www.gacgroup.com/en أو متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي.

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