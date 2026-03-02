شركة GAC تُعمّق جذورها في الشرق الأوسط: حملة رمضانية جديدة تسلط الضوء على النمو الإقليمي والتشكيلة الموجهة للعائلة

قوانتشو، الصين، 1 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- مع حلول شهر رمضان في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، أطلقت GAC حملة جديدة تركز على تجمعات العائلة. يتضمن فيديو رمضان ثلاثة طرازات — GS4 MAX وGS8 وM8 — تم دمجها بسلاسة في الحياة اليومية للعائلات المحلية خلال الشهر الفضيل.

تعكس الحملة تعمّق حضور GAC في المنطقة. افتتحت العلامة مؤخرًا أكبر صالة عرض لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، تقع في منطقة ديرة بدبي، مما يدل على التزامها طويل الأمد بالسوق الإماراتية. وفي الكويت، حلّ طراز GS8 من GAC ضمن المراكز الثلاثة الأولى بين السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUVs) الصينية كبيرة الحجم الأكثر مبيعًا، مما يؤكد جاذبيته القوية في السوق.

كما تُظهر خصائص المنتجات تكيفًا مع متطلبات المنطقة. تم إطلاق GS4 MAX في المملكة العربية السعودية مع تطبيق مخصص (APP)، وهو الأول من نوعه بين طرازات GAC هناك. توفر M8 مقاعد واسعة مصممة لتناسب السفر العائلي متعدد الأجيال. تجمع GS8 بين سعة سبعة مقاعد وقدرات القيادة على الطرق الوعرة الملائمة لطبيعة التضاريس المحلية.

من خلال السرد القصصي المحلي والمنتجات الموجهة للأسرة، تسعى GAC إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق للعائلات في الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

لمزيد من المعلومات عن شركة GAC، يُرجى زيارة: https://www.gacgroup.com/en.

الفيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2922736/02.mp4