GAC تتواصل مع عائلات الشرق الأوسط عبر حملة رمضان

صدر عن

GAC

02 مارس, 2026, 07:15 AST

قوانغتشو، الصين، 2 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- مع بداية شهر رمضان في أنحاء الشرق الأوسط، أطلقت GAC حملة جديدة تتمحور حول لمّ الشمل الأسري. ويتضمن فيديو رمضاني ثلاثة طرازات، هي GS4 MAX و GS8 و M8، مدمجة بسلاسة في تفاصيل الحياة اليومية للعائلات المحلية خلال الشهر الفضيل.

وتعكس الحملة تعميق حضور GAC في المنطقة. فقد افتتحت العلامة التجارية مؤخراً أكبر صالة عرض لها في الإمارات العربية المتحدة، في منطقة ديرة بدبي، ما يبرز التزامها طويل الأجل بسوق الإمارات العربية المتحدة. وفي الكويت، حلّت GAC GS8 ضمن أفضل ثلاث سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كبيرة صينية الصنع الأكثر مبيعاً، بما يؤكد جاذبيتها القوية في السوق.

وتُظهر خصائص المنتجات كذلك مستوى التكيّف مع متطلبات المنطقة. فقد أُطلق طراز GS4 MAX في المملكة العربية السعودية مع تطبيق مخصص هو الأول من نوعه بين طرازات GAC هناك. وتوفر M8 مقاعد رحبة صُممت لتلبية احتياجات السفر برفقة أفراد من أجيال متعددة. أما GS8 فتمزج بين سعة سبعة مقاعد وقدرات القيادة على الطرق الوعرة الملائمة للتضاريس المحلية.

ومن خلال سرد محلي ومنتجات موجهة للعائلة، تسعى GAC إلى ترسيخ مكانتها بوصفها رفيقاً موثوقاً لعائلات الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

لمزيد من المعلومات عن GAC، يُرجى زيارة: .https://www.gacgroup.com/en

فيديو - https://mma.prnewswire.com/media/2922735/01.mp4 

