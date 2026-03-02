GAC تحتفي بروح التآلف الأسري في رمضان عبر فيديو رمضاني جديد يعكس التكيّف الإقليمي والقيم الأسرية

قوانغتشو، الصين، 2 مارس / آذار 2026 /PRNewswire/ -- مع حلول شهر رمضان في أنحاء الشرق الأوسط، أطلقت GAC حملة جديدة تتمحور حول التآلف الأسري. ويتضمن فيديو رمضاني ثلاثة طرازات، هي GS4 MAX و GS8 و M8، مُدمجة بسلاسة في الحياة اليومية للعائلات المحلية خلال الشهر الفضيل.

وتعكس الحملة تعاظم حضور GAC في المنطقة. فقد افتتحت العلامة التجارية مؤخراً أكبر صالة عرض لها في الإمارات العربية المتحدة، في منطقة ديرة بدبي، ما يبرز التزامها طويل الأجل بسوق الإمارات العربية المتحدة. وفي الكويت، حلّت GAC GS8 ضمن أفضل ثلاث سيارات رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) كبيرة صينية الصنع الأكثر مبيعاً، بما يؤكد جاذبيتها القوية في السوق.

كما تُظهر خصائص المنتجات جانباً من التكيّف الإقليمي. فقد أُطلق طراز GS4 MAX في المملكة العربية السعودية مع تطبيق مخصص، في خطوة تُعد الأولى بين طرازات GAC هناك. ويقدّم M8 مقاعد رحبة صُممت لتلبية احتياجات السفر برفقة أفراد من أجيال متعددة. ويجمع GS8 بين سعة سبعة مقاعد وقدرات القيادة على الطرق الوعرة بما يلائم طبيعة التضاريس المحلية.

ومن خلال سرد قصصي محلي ومنتجات تتمحور حول الأسرة، تسعى GAC إلى ترسيخ مكانتها بوصفها رفيقاً موثوقاً لعائلات الشرق الأوسط خلال شهر رمضان.

