Getac تعلن عن CommandCore: حل التحكم عن بُعد بالطائرات بدون طيار للمهنيين العاملين في بيئات صعبة

حل CommandCore يوفر خيارات تخصيص واسعة النطاق لتحقيق الكفاءة التشغيلية المثلى ، وتوفير دعم مباشر في "العمليات متعددة المجالات" في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام التي تمتد عبر الأرض والبحر والهواء.

ملخص الأخبار:

CommandCore هي محطة جديدة للتحكم عن بُعد في الطائرات بدون طيار موجهة إلى المهنيين في صناعات الدفاع، والسلامة العامة، والمرافق

يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من الأجهزة والإكسسوارات والحمولات المتوفرة من Getac لملاءمة لتلبية احتياجاتهم وحالات استخداماتهم الفريدة.

تم تصميم CommandCore للاندماج بسلاسة داخل منظومات الطائرات بدون طيار المتنوعة ودعم قابلية التشغيل المتبادل مع تقنيات الطرف الثالث.

تايبيه, 6 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "Getac تكنولوجي كوربوريشن" (Getac Technology Corporation) (Getac)، المزود الرائد لحلول الحوسبة وحلول الفيديو المتنقلة المتينة، والمُصنِّع الذي يمتلك قدرات متقدمة للتصنيع الداخلي، عن إطلاق حل CommandCore محطة التحكم بالطائرات بدون طيار المتينة الجديد بالكامل.

Getac Announces CommandCore Remote Drone Control Solution for Professionals Operating in Challenging Environments

يتيح حل CommandCore للعملاء الجمع بين الأجهزة القوية المثبتة من "Getac" والإكسسوارات، والحمولات والبرمجيات الخاصة بالصناعة استنادًا إلى احتياجاتهم الفردية وحالة الاستخدام الخاصة بهم. والنتيجة هي حل شامل للتحكم في المركبات غير المأهولة الجوية، والبحرية، والأرضية قابل للتكيف بالكامل ويمكن تصميمه ليناسب مجموعة واسعة من السيناريوهات التشغيلية والبيئات الصعبة، مثل تلك الموجودة في صناعات الدفاع، والسلامة العامة، والمرافق.

في قلب حل CommandCore تأتي "محطة التحكم الأرضية" من "Getac"، التي تعمل كمحور مركزي جاهز للمهام، مصمم لمعالجة البيانات في الوقت الفعلي ، والتحكم السلس في الطائرات بدون طيار في الظروف القاسية، والإدارة الشاملة للمعلمات التشغيلية. يمكن للعملاء الاختيار بين عدد من أجهزة "Getac" المختلفة اعتمادًا على احتياجات "محطة التحكم الأرضية" الخاصة بهم ، بما في ذلك الجهاز اللوحي (ZX80) المتين بالكامل بنظام تشغيل (Android)، والجهاز اللوحي (UX10) المتين بالكامل بنظام تشغيل (Windows)، والكمبيوتر المحمول (S510) المتين بالكامل بنظام تشغيل (Windows)، والكمبيوتر المحمول (B360) المتين بالكامل بنظام تشغيل (Windows)، ومحطة عمل (X600) المتينة بالكامل بنظام تشغيل (Windows).

يمكن أيضًا تخصيص عامل شكل "محطة التحكم الأرضية" للحصول على أقصى قدر من المرونة. وتشمل الخيارات تصميمًا متكاملاً بالكامل مع أجهزة التحكم المدمجة في الطائرات بدون طيار وتصميمًا من نوع الإكسسوارات يتيح للمستخدمين فصل جهاز "Getac" عن أجهزة التحكم في الطائرات بدون طيار الموجودة خارجيًا حسب الحاجة. تشمل عوامل الشكل الإضافية تصميم توصيل مكتبي، وتصميم حقيبة سفر شامل مع شاشة مزدوجة للاستخدام كجزء من نشاط القيادة والتحكم المتنقل.

الموثوقية الصلبة تلتقي ببنية مقسمة إلى وحدات

تم تصميم حل CommandCore من الأساس ليتحمل البيئات التشغيلية القاسية، وغير المتوقعة، والحرجة للمهام دون التنازل في الأداء. يضمن تصميمه المتين المثبت توفير الموثوقية في الميدان ، في حين أن بنية النظام القابلة للتطوير والتكوين تتيح إمكانية التخصيص والتوسع والمواءمة بسلاسة مع المتطلبات التشغيلية دائمة التطور عبر مجموعة من الصناعات.

بالنسبة لقطاع الدفاع ، تدعم هذه القابلية للتقسيم إلى وحدات يدعمها عمق الهندسة المتطورة ومهارات التصميم على مستوى النظام من "Getac". بدلاً من تقديم تكوين ثابت ، تحتفظ "Getac" بأقصى قدر من المرونة داخل بنية حل CommandCore لتخصيص الحل حسب المتطلبات المحددة للمهام والاحتياجات الفريدة للمستخدمين النهائيين. بالاستفادة من قدرات التصنيع الداخلية المتقدمة لشركة "Getac" ، تقدم "Getac" تكوينات مصممة خصيصًا لدعم المتطلبات المعقدة للعمليات متعددة المجالات.

منظومة مفتوحة تدعم التكامل السلس

يتكامل حل CommandCore بسلاسة مع المنظومات المتنوعة للطائرات بدون طيار ، مما يدعم قابلية التشغيل البيني مع تقنيات الطرف الثالث وتطور الأنظمة التعاونية على المدى الطويل. تتوفر "محطة التحكم الأرضية" من "Getac" كخيار لنظاميّ التشغيل Android و Windows ، بينما توفر المنصة المستقرة للحوسبة عالية الأداء الدعم للعمليات الحرجة للمهام في الوقت الفعلي في الحالات والبيئات الصعبة.

وضع معيار جديد في حلول التحكم عن بُعد بالطائرات بدون طيار

يسهل حل CommandCore عمليات الطائرات بدون طيار السلسة في التضاريس المتطرفة و/أو حالات الضغط العالي ، مثل تلك التي يواجهها بانتظام العاملون في صناعات الدفاع، والسلامة العامة، والمرافق:

الدفاع: يدعم نشاط "الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" من كل من مراكز القيادة المتنقلة وشبه الثابتة ، ما يوفر المعلومات اللازمة لوضع استراتيجيات تخطيط وتنفيذ المهام في الوقت الفعلي على مستوى الأرض، والبحر والجو. نظرًا لقدراته القوية ، فإن حل CommandCore في وضع فريد يسمح له بدعم المتطلبات المعقدة للطيران الحربي وأنظمة الدفاع الجوي المتكاملة ، مما يوفر للمشغلين إمكانيات التحكم الموثوق به والتجسيد البصري للبيانات اللازمة للعمليات التكتيكية الحرجة.

السلامة العامة: يلعب استطلاع الطائرات بدون طيار الآن دورًا أساسيًا في عمليات الاستجابة للكوارث بدءًا من الحرائق والفيضانات إلى البحث والإنقاذ في حالات الطوارئ. يتيح حل CommandCore للمستجيبين الأوائل جمع المعلومات الحساسة بسرعة وكفاءة ، إما من مركبة قيادة متنقلة قريبة أو مباشرةً من المشهد باستخدام "محطة التحكم الأرضية" المحمولة.

المرافق: يمكّن مهنيّي المرافق من إجراء التفتيش عن بُعد للبنية التحتية والأصول على نطاق واسع مثل خطوط الكهرباء، والمحطات الفرعية، وخطوط الأنابيب، والسكك الحديدية باستخدام توجيه نقاط المسار من مركز عمليات مركزي. وبالإضافة إلى المراقبة على نطاق واسع ، يوفر حل CommandCore إمكانية التحكم عن بُعد الموثوق به اللازم للتقييم السريع المناطق الريفية التي يصعُب الوصول إليها، مما يقلل من الحاجة إلى قيام الطواقم بالتنقل الجسدي عبر التضاريس التي توجد بها خطوط نقل الجهد العالي أو التضاريس الخطرة.

يقول "جيمس هوانغ"، رئيس شركة "Getacتكنولوجي كوربوريشن": "مع انتشار استخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع في العديد من الصناعات في جميع أنحاء العالم ، ينمو الطلب على حلول التحكم عن بُعد الشاملة بشكل كبير أيضًا". "يلبي حل CommandCore هذا الطلب؛ حيث يوفر للمهنيين الذين يعملون في بيئات صعبة كل يوم حلاً متينًا للتحكم قابل للتخصيص بدرجة عالية يمكنهم الاعتماد عليه لإنجاز المهام بالغة الأهمية".

لمعرفة المزيد عن حل CommandCore أو لإرسال استفسار ، يُرجى زيارة موقع الويب www.getac.com

نبذة عن شركة Getac

شركة "Getacتكنولوجي كوربوريشن" هي شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتنقلة المتينة الممكّنة بالذكاء الاصطناعي وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، والبرامج، والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم، وأنظمة الفيديو داخل السيارة، وإدارة الأدلة الرقمية، وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. صُممت حلول وخدمات "Getac" لتمكين تجارب استثنائية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. واليوم، تقدم "Getac" خدماتها لعملائها في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والإطفاء والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. تم الاعتراف بشركة "Getac" مؤخرًا كإحدى "أكثر الشركات جدارة بالثقة في العالم" لعام 2024 من قبل مجلة Newsweek. لمزيد من المعلومات، تفضَّلوا بزيارة موقع الويب: https://www.getac.com. يمكن المشاركة من خلال مدونة "Getac" الصناعية، أو متابعة الشركة على "لينكد إن"، و"يوتيوب".

اسم Getac وشعار Getac هما علامتان تجاريتان لشركة "Getacهولدنجز كوربوريشن" (Getac Holdings Corporation) أو الشركات التابعة لها. وأيّ أسماء أو علامات تجارية أخرى هي مملوكة لأصحابها المعنيين. جميع الحقوق محفوظة لشركة ©2025 Getac Technology Corporation.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2937942/Getac_UX10_GCS_Scenario_Military_251211.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg