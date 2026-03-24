Getac présente CommandCore : une solution de contrôle à distance des drones pour les professionnels opérant dans des environnements difficiles

CommandCore offre des options de personnalisation étendues pour une efficacité opérationnelle optimale, soutenant directement les opérations multi-domaines (MDO) dans un large éventail de cas d'utilisation terrestres, marins et aériens.

En bref :

CommandCore est une nouvelle station de contrôle à distance de drones destinée aux professionnels de la défense, de la sécurité publique et des services publics.

Les clients peuvent choisir parmi une gamme étendue d'appareils, d'accessoires et de charges utiles Getac pour répondre à leurs besoins spécifiques et à leurs cas d'utilisation.

CommandCore est conçu pour s'intégrer harmonieusement dans divers écosystèmes de drones et pour promouvoir l'interopérabilité avec des technologies tierces.

TAIPEI, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Getac Technology Corporation (Getac), un fournisseur de premier plan de solutions informatiques et vidéo mobiles robustes et un fabricant doté de capacités internes avancées, annonce aujourd'hui le lancement de sa toute nouvelle solution de contrôle de drones robustes CommandCore.

Getac Announces CommandCore Remote Drone Control Solution for Professionals Operating in Challenging Environments

CommandCore permet aux clients de combiner le matériel robuste éprouvé de Getac avec des accessoires, des charges utiles et des logiciels spécifiques au secteur, en fonction de leurs besoins individuels et de leurs cas d'utilisation. Il en résulte une solution complète de contrôle des UAV/USV/UGV totalement adaptable qui peut être conçue pour convenir à un large éventail d'environnements et de scénarios opérationnels difficiles, tels que ceux rencontrés dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique et des services d'utilité publique.

Au cœur de CommandCore se trouve la station de contrôle au sol (GCS) de Getac, qui sert de hub centralisé et prêt à l'emploi, conçu pour le traitement des données en temps réel, le contrôle transparent des drones dans des conditions extrêmes et la gestion globale des paramètres opérationnels. Les clients peuvent choisir parmi un certain nombre d'appareils Getac en fonction de leurs besoins en matière de GCS, notamment la tablette Android ZX80 entièrement renforcée, la tablette Windows UX10 entièrement renforcée, l'ordinateur portable Windows S510 entièrement renforcé, l'ordinateur portable Windows B360 entièrement renforcé et la station de travail Windows X600 entièrement renforcé.

Le facteur de forme du GCS peut également être personnalisé pour une flexibilité maximale. Les options comprennent une conception entièrement intégrée avec des commandes de drone et une conception de type accessoire qui permet aux utilisateurs de séparer l'appareil Getac des commandes de drone hébergées à l'extérieur, selon les besoins. D'autres facteurs de forme comprennent une station d'accueil de bureau et une valise complète avec double affichage pour une utilisation dans le cadre d'une activité de commande et de contrôle mobile.

Une fiabilité à toute épreuve pour une architecture modulaire

CommandCore a été conçu pour résister aux environnements opérationnels difficiles, imprévisibles et critiques, sans compromettre les performances. Sa conception robuste éprouvée garantit la fiabilité sur le terrain, tandis que son architecture de système évolutive et configurable permet une personnalisation, une expansion et une adaptabilité à l'évolution des exigences opérationnelles dans toute une série d'industries.

Pour le secteur de la défense, cette modularité est étayée par la profondeur de l'ingénierie sophistiquée de Getac et ses compétences en matière de conception au niveau du système. Plutôt que d'offrir une configuration fixe, Getac réserve une flexibilité maximale dans l'architecture CommandCore pour personnaliser la solution en fonction des exigences spécifiques de la mission et des besoins spécifiques de l'utilisateur final. En s'appuyant sur ses capacités de fabrication internes de pointe, Getac propose des configurations sur mesure pour répondre aux exigences complexes des opérations multi-domaines.

Un écosystème ouvert pour une intégration fluide

CommandCore s'intègre parfaitement à divers écosystèmes de drones pour assurer l'interopérabilité avec des technologies tierces et l'évolution collaborative à long terme du système. Le GCS de Getac est disponible en options Android et Windows, tandis que la plateforme informatique stable et haute performance prend en charge les opérations critiques en temps réel dans des situations et des environnements exigeants.

Nouvelle référence en matière de solutions de contrôle à distance des drones

CommandCore facilite les opérations des drones sur des terrains extrêmes et/ou dans des situations de haute pression, comme celles régulièrement rencontrées dans les secteurs de la défense, de la sécurité publique et des services publics :

Défense : la solution soutient les activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à partir de postes de commandement mobiles et semi-fixes, en informant les stratégies de planification et d'exécution des missions en temps réel sur terre, en mer et dans les airs. Grâce à ses capacités robustes, CommandCore est la solution idéale pour répondre aux exigences complexes des systèmes d'aviation et de défense aérienne intégrée de l'armée, en fournissant aux opérateurs le contrôle fiable et la visualisation des données nécessaires aux opérations tactiques critiques.

la solution soutient les activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance à partir de postes de commandement mobiles et semi-fixes, en informant les stratégies de planification et d'exécution des missions en temps réel sur terre, en mer et dans les airs. Grâce à ses capacités robustes, CommandCore est la solution idéale pour répondre aux exigences complexes des systèmes d'aviation et de défense aérienne intégrée de l'armée, en fournissant aux opérateurs le contrôle fiable et la visualisation des données nécessaires aux opérations tactiques critiques. Sécurité publique : la reconnaissance par drone joue désormais un rôle essentiel dans les opérations de réponse aux catastrophes, qu'il s'agisse d'incendies, d'inondations ou d'opérations de recherche et de sauvetage d'urgence. CommandCore permet aux premiers intervenants de recueillir rapidement et efficacement des informations critiques, soit à partir d'un véhicule de commandement mobile situé à proximité, soit directement sur les lieux de l'incident à l'aide d'un GCS portable.

la reconnaissance par drone joue désormais un rôle essentiel dans les opérations de réponse aux catastrophes, qu'il s'agisse d'incendies, d'inondations ou d'opérations de recherche et de sauvetage d'urgence. CommandCore permet aux premiers intervenants de recueillir rapidement et efficacement des informations critiques, soit à partir d'un véhicule de commandement mobile situé à proximité, soit directement sur les lieux de l'incident à l'aide d'un GCS portable. Services publics : permet aux professionnels des services publics d'inspecter à distance des infrastructures et des actifs de grande envergure tels que les lignes électriques, les sous-stations, les pipelines et les voies ferrées, en utilisant un guidage par points de cheminement à partir d'un centre d'opérations centralisé. Au-delà de la surveillance à grande échelle, CommandCore fournit le contrôle à distance fiable nécessaire pour évaluer rapidement les zones rurales difficiles d'accès, en minimisant la nécessité pour les équipes de naviguer physiquement sur des terrains à haute tension ou dangereux.

« Alors que l'utilisation des drones devient de plus en plus répandue dans de nombreuses industries à travers le monde, la demande de solutions complètes de contrôle à distance augmente également de manière significative », déclare James Hwang, président de Getac Technology Corporation. « CommandCore répond à cette demande en fournissant aux professionnels qui travaillent chaque jour dans des environnements difficiles une solution de contrôle robuste et hautement personnalisable sur laquelle ils peuvent compter pour accomplir la mission. »

Pour en savoir plus sur CommandCore ou pour une demande de renseignements, veuillez consulter le site www.getac.com.

À propos de Getac

Getac Technology Corporation est un leader mondial de la technologie mobile robuste et des solutions vidéo intelligentes, y compris les ordinateurs portables, les tablettes, les logiciels, les caméras portatives, les systèmes vidéo embarqués, la gestion des preuves numériques et les solutions d'analyse vidéo d'entreprise. Les solutions et services de Getac sont conçus pour permettre aux travailleurs de première ligne de vivre des expériences extraordinaires dans des environnements difficiles. Aujourd'hui, Getac compte des clients dans plus de 100 pays dans les domaines de la défense, de la sécurité publique, des ambulances, des incendies et des secours, des services publics, de l'automobile, des ressources naturelles, de la fabrication, du transport et de la logistique. Getac a récemment été reconnue comme l'une des « Entreprises les plus dignes de confiance au monde » par Newsweek en 2024. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.getac.com. Participez au blog Getac Industry et suivez l'entreprise sur LinkedIn et YouTube.

Getac et le logo Getac sont des marques commerciales de Getac Holdings Corporation ou de ses filiales. Les autres marques ou marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. ©2026 Getac Technology Corporation.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2937942/Getac_UX10_GCS_Scenario_Military_251211.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg