شركة Getac تُعيد تعريف مفهوم الأجهزة المحمولة المتينة بإطلاق تابلت G140 ضمن فئة حواسيب +Copilot المدعومة بتكنولوجيا AMD

يجمع تابلت G140 الجديد بين الأداء المدعوم بالذكاء الاصطناعي والحماية المتينة بالكامل وفق المعيار العسكري (MIL-STD) في تصميم خفيف ومناسب للعمل الميداني.

Getac Redefines Rugged Mobility with Launch of G140 Copilot+ PC, Powered by AMD Technology

أطلقت شركة Getac تابلت G140 الجديد – وهو أول تابلت متين بالكامل يعمل بمعالجات AMD ضمن فئة حواسيب + Copilot .

يستهدف تابلت G140 محترفي السلامة العامة، وصناعة السيارات، والتصنيع، الذين يحتاجون إلى أجهزة متينة متعددة الاستخدامات قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي ( Edge AI ) عالية المتطلبات في الميدان.

يعزز تابلت G140 محفظة Getac الرائدة في الصناعة من حواسيب + Copilot المتينة، والتي تشمل أيضًا الجيل التالي من UX10 ، و F120 ، و B360 Plus ، و S510AD .

تايبيه، 23 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Getac Technology Corporation (Getac)، المزود الرائد لحلول الحوسبة المتينة والفيديو المحمول والشركة المُصنِّعة بقدرات إنتاج متقدمة داخليًا، اليوم عن إطلاق التابلت الجديد G140، وهو حاسوب +Copilot متين بالكامل [1].

يعمل تابلت G140 بتكنولوجيا ™AMD Ryzen، وهو مُصمم للمحترفين الذين يعملون في قطاعات مثل السلامة العامة، وصناعة السيارات، والتصنيع، ويحتاجون إلى أجهزة ميدانية متعددة الاستخدامات قادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي عالية المتطلبات في مجموعة واسعة من البيئات التشغيلية.

دعم الطلب المتزايد على استمرارية البنية التقنية

مع تسارع المؤسسات في تنفيذ إستراتيجيات التحول الرقمي، أصبح صنّاع القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات يركزون بشكلٍ متزايد على التوافق السلِس واستمرارية المنصات مع بنيتهم التحتية الحالية. استجابةً لهذا الطلب المتنامي على استمرارية البنية التقنية، قامت Getac بتوسيع محفظتها لتشمل حلولًا متينة مدعومة بتكنولوجيا AMD، بدءًا من إطلاق حاسوب +Copilot طراز S510AD مؤخرًا، والآن مع إطلاق حاسوب +Copilot من طراز G140. توفر هذه الإضافات مرونة أكبر في عمليات النشر للعملاء الذين لديهم متطلبات تكامل محددة، مع ضمان بقاء بيئات تكنولوجيا المعلومات لديهم موحدة وفعّالة.

أداء فوري مدعوم بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم تابلت G140 لتحقيق الإنتاجية المُثلى في الميدان. حيث يتميز التابلت بمعالج AMD Ryzen™ AI 5 340 / 7 350، ووحدة معالجة الرسومات AMD Radeon™ 840M / 860M، بالإضافة إلى وحدة المعالجة العصبية AMD XDNA™ 2 (بقدرة تصل إلى 50 تريليون عملية في الثانية "TOPS")، لتوفير أداء سلِس في معالجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب عرض بصري عالي الجودة مباشرةً في موقع العمل. تم تحسين معمارية AMD المتقدمة هذه لتحقيق كفاءة عالية، حيث توفر عمر بطارية استثنائي يدعم فترات عمل طويلة بين كل عملية شحن وأخرى دون التأثير على الأداء.

كما يتفوق تابلت G140 أيضًا في تعدد المهام، وتشغيل التطبيقات الميدانية عالية المتطلبات بمستويات عالية من الاستجابة. علاوة على ذلك، تتيح قدرات الرسومات المتكاملة للمحترفين عرض الخرائط عالية الدقة والمخططات المعقدة بوضوح رائع، مما يلغي الحاجة إلى وحدة معالجة رسومات (GPU) منفصلة. إن خيارات الاتصال الواسعة، التي تشمل Wi-Fi 7 والبلوتوث 5.4 و4G LTE (اختياري) و5G Sub-6 (اختياري) ودعم شريحتي اتصال (اختياري)، تُبقي المستخدمين متصلين حتى في المواقع النائية، بينما يتيح منفذا USB 4 القياسيان نقل بيانات عالي السرعة، وإخراج فيديو بدقة عالية، وتوفير الطاقة.

تصميم مناسب للعمل الميداني

في جوهر تصميم تابلت G140 توجد شاشة LumiBond مقاس 14 بوصة بسطوع يصل إلى 1000 نيت، مع إمكانية القراءة تحت أشعة الشمس، مما يوفر قابلية استخدام استثنائية عند العمل في الخارج في ظروف الطقس المتغيرة. تم تعزيز قابلية الاستخدام بشكلٍ أكبر بفضل تقنية الاستشعار التلقائي Smart Touch من Getac، والتي تتكيف تلقائيًا مع المدخلات سواء كان بالإصبع أو قلم التأشير (Stylus) أو القفاز دون الحاجة إلى التبديل اليدوي بين الأوضاع، في حين يجعل التصميم الجديد ذو السماعتين الجهاز مناسبًا جدًا للاستخدام في البيئات الصاخبة الداخلية والخارجية.

كما يتميز تابلت G140 أيضًا بتقنية البطارية القابلة للتبديل السريع من Getac، مع إمكانية استخدام بطاريات عالية السعة (اختياري) لفترات تشغيل طويلة دون انقطاع. مع مجموعة قوية من ميزات الأمان، بما في ذلك TPM 2.0، وكاميرا المصادقة عبر الوجه Windows Hello، وتقنية AMD PRO (اختياري)، وقارئ HF RFID (اختياري)، وقارئ بصمة الإصبع (اختياري)، وقارئ البطاقات الذكية (اختياري)، التي تُبقي البيانات الحساسة آمنة في جميع الأوقات.

كما توفر مجموعة واسعة من خيارات الحمل والتثبيت مرونة أكبر أثناء العمل الميداني. وتشمل: مقبضًا صلبًا، وحزام يد دوّارًا، وحاملًا مغناطيسيًا، ومسندًا خلفيًا – وتم تمكين الخيارات الثلاثة الأخيرة عبر قاعدة تثبيت VESA مدمجة ضمن هيكل جهاز G140. تتيح هذه الخيارات حمل جهاز G140 بسهولة و/أو تثبيته على الأسطح القريبة للتشغيل المريح دون استخدام اليدين. كما تدعم قواعد التثبيت داخل المركبات من Havis وGamber-Johnson أيضًا الشحن الآمن وتشغيل الجهاز داخل السيارة.

حماية متينة بالكامل في تصميم محمول وخفيف الوزن

كما الحال مع جميع أجهزة Getac، صُمم جهاز G140 ليعمل بكفاءة في البيئات التي قد تفشل فيها الأجهزة أو المعدات الأخرى. تضمن شهادتا MIL-STD-810H وIP66، إلى جانب مقاومة السقوط من ارتفاع 4 أقدام (1.2 متر) ونطاق التشغيل الحراري الذي يتراوح ما بين ‎29- درجة مئوية إلى ‎63 درجة مئوية / -20 فهرنهايت إلى ‎145 فهرنهايت، مستويات عالية من الاعتمادية في بيئات العمل الصعبة، مما يساعد على تقليل فترات التوقف غير المخطط لها وخفض التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

على الرغم من تمتّعه بمواصفات متانة كاملة، فإن جهاز G140 يتميز أيضًا بخفة وزن لافتة. إذ يبلغ وزنه 1.79 كجم/3.95 رطل فقط، ما يجعله سهل الحمل والاستخدام لفترات طويلة.

حل رقمي متعدد الاستخدامات للمحترفين الميدانيين

بفضل مواصفاته القوية وتصميمه الخفيف، فإن جهاز G140 مناسب جدًا لعدد من حالات الاستخدام الحيوية في قطاعات السلامة العامة، والسيارات، والتصنيع:

السلامة العامة: يمكن لرجال الشرطة والإطفاء فصل جهاز G140 بسهولة من مركبات الاستجابة عند وصولهم إلى موقع الحادث، واستخدامه لجمع الأدلة، وتعزيز الوعي بالموقف، ومشاركة المعلومات الحيوية مع فِرق الاستجابة الأخرى مباشرة من الميدان.

صناعة السيارات: يمكن للميكانيكيين والفنيين الاستفادة من قدرات المعالجة القوية لجهاز G140 لتشغيل أدوات التشخيص، وإدارة المهام، والتحقق من مستويات المخزون، ومعالجة الحالات الطارئة سواء على جانب الطريق أو داخل مراكز الخدمة.

التصنيع: يمكن لمشغلي المصانع استخدام جهاز G140 لالتقاط بيانات الأصول ودعم مشاركتها بشكلٍ فوري داخل المنشأة، مما يتيح التخطيط الاستباقي وتنفيذ أعمال الصيانة التنبؤية التي تقلل من فترات التوقف غير المخطط لها وتعزز الكفاءة التشغيلية.

جزء من محفظة Getac متعددة المنصات الشاملة

يُعد جهاز G140 أحدث إضافة إلى محفظة Getac الرائدة في الصناعة ضمن فئة حواسيب +Copilot المتينة، حيث يوفر أداءً مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للعملاء مع حرية اختيار المنصة المناسبة. تشمل المجموعة الكاملة الآن:

تابلت UX10 المتين بالكامل (بتكنولوجيا Intel )

تابلت F120 المتين بالكامل (بتكنولوجيا Intel )

لابتوب B360 Plus المتين بالكامل (بتكنولوجيا Intel )

لابتوب S510AD المتين بالكامل (بتكنولوجيا (AMD

تابلت G140 المتين بالكامل (بتكنولوجيا AMD )

قال James Hwang، رئيس شركة Getac Technology Corporation: "مع تزايد اعتماد المؤسسات حول العالم على قوة الذكاء الاصطناعي في عملياتها، فإن الطلب يتنامى بوتيرة استثنائية على الأجهزة الرقمية المتينة القادرة على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطرفي عالية الأداء". "ومن خلال إطلاق تابلت G140، نعيد تعريف ما هو ممكن على مستوى الحوسبة الطرفية، عبر وضع قدرات التحليل اللحظي مباشرة في أيدي المحترفين الميدانيين، وتمكينهم من تنفيذ الأنشطة الضرورية للمهام دون أي تنازل، مهما كانت قسوة الظروف".

سيتوفر تابلت G140 في يونيو 2026.

[1] ليكون أي جهازٍ مؤهلًا للعمل كحاسوب +Copilot، يجب أن يحتوي على وحدة معالجة عصبية (NPU) بقدرة تزيد عن 40 تريليون عملية في الثانية (TOPS)، وذاكرة عشوائية (RAM) بسعة لا تقل عن 16 جيجابت، وقرص تخزين SSD بسعة لا تقل عن 256 جيجابت، إضافةً إلى دعم نوع واحد على الأقل من وسائل المُصادَقة بالمقاييس الحيوية.

نبذة عن شركة Getac

شركة Getac Technology Corporation هي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الهواتف المحمولة المتينة الداعمة للذكاء الاصطناعي وحلول الفيديو الذكية، بما في ذلك أجهزة اللابتوب، والأجهزة اللوحية، والبرامج، والكاميرات التي يمكن ارتداؤها على الجسم، وأنظمة الفيديو داخل السيارة، والإدارة الرقمية للأدلة، وحلول تحليلات الفيديو للمؤسسات. صُممت حلول وخدمات Getac لتمكين تجارب استثنائية للعاملين في الخطوط الأمامية في البيئات الصعبة. واليوم، تخدم Getac العملاء في أكثر من 100 دولة في مجالات الدفاع، والسلامة العامة، والإسعاف، والإطفاء والإنقاذ، والمرافق، والسيارات، والموارد الطبيعية، والتصنيع، والنقل، والخدمات اللوجستية. كرّمت مجلة Newsweek شركة Getac مؤخرًا كإحدى "أكثر الشركات جدارة بالثقة في العالم" لعام 2024. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.getac.com. يمكن المشاركة من خلال مدونة Getac الصناعية، أو متابعة الشركة على لينكدإن، ويوتيوب.

