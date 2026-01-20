Global Pay: حقبة جديدة في حلول الدفع الرقمي بسلطنة عُمان

"الشركة الدولية للصرافة" تطلق تطبيق "Global Pay" للهاتف الذكي المدعوم من Comviva

Comviva and Global Money Exchange Leadership at the Launch

مسقط، عُمان ,20 يناير 2026, /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم الشركة الدولية للصرافة (GMEC)، الشركة الرائدة في مجال الصرافة بسلطنة عُمان، عن إطلاق تطبيق "Global Pay" المبتكر للهاتف الذكي والمدعوم من منصة mobiquity® Pay من Comviva. يتماشى هذا الإطلاق مع رؤية التحول الرقمي الوطنية في سلطنة عُمان، ويعكس التزام الشركة الدولية للصرافة بتقديم حلول مالية رقمية مبتكرة وآمنة وشاملة لخدمة الحياة اليومية. لتنفيذ هذه المبادرة، عقدت الشركة الدولية للصرافة شراكة استراتيجية مع Comviva، الرائدة عالميًا في مجال حلول التحول الرقمي. وتُعتبر Comviva شركة تابعة لشركة Tech Mahindra وعضوة في مجموعة .Mahindra Group

بهذه المناسبة، قال الشيخ سليمان بن عبد الملك بن عبد الله الخليلي، رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية للصرافة: "يوفر تطبيق Global Pay إمكانية إجراء معاملات دفع محلية ودولية آمنة وفعالة." وأضاف أن المنصة حاصلة على شهادة الامتثال لمعايير أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)، مما يعكس التزام الشركة الدولية للصرافة بأعلى معايير أمن المدفوعات وحماية بيانات العملاء. وقال: "نؤمن بأن التطبيق سيحظى باستقطاب واسع من المواطنين العمانيين والمقيمين في السلطنة."

قال راجيش تشانديراماني، الرئيس التنفيذي لـ Comviva: "يشرفنا أن نسرع رحلة التحول الرقمي لـ الشركة الدولية للصرافة من خلال منصة mobiquity® Pay، منصة المدفوعات الرقمية القابلة للتطوير والمستندة إلى تقنية السحابة، والمصممة لدعم النمو المستدام والتوسع السلس. ويجسد Global Pay التزامنا بتمكين المؤسسات المالية عبر منطقة الشرق الأوسط لتقديم تجارب رقمية بمستوى عالمي تحقق الشمول المالي."

قال السيد سوبرومونيان كي إس، العضو المنتدب في الشركة الدولية للصرافة: "يمكن للعملاء دفع فواتير الخدمات والرسوم التعليمية بسهولة دون الحاجة إلى حساب بنكي، مما يدعم تحقيق الشمول المالي الشامل." وأضاف أن المنصة تمكّن التجار من قبول المدفوعات المستندة إلى رموز الاستجابة السريعة (QR) من عملاء أي بنك أو مزود خدمة دفع في سلطنة عُمان، مما يضمن التشغيل البيني الكامل عبر منظومة الدفع الوطنية.

قال السيد سونام دورجي، المدير العام لـ الشركة الدولية للصرافة: "يتمتع تطبيق Global Pay بنظام شامل لخدمة العملاء. يمكن للعملاء زيارة أي من فروعنا في سلطنة عُمان للحصول على الدعم أو الاتصال بخط دعم مخصص للعملاء للحصول على حل سريع لاستفساراتهم."

قال السيد مادوسودانان آر، المستشار التنفيذي لمجلس الإدارة في الشركة الدولية للصرافة: "تعتبر الشركة الدولية للصرافة أول شركة صرافة في سلطنة عُمان تحصل على ترخيص مقدم خدمات الدفع (PSP)، وتجسد هذه المبادرة التزاماً قوياً برؤية السلطنة لاقتصاد غير نقدي." وأشار إلى أن الشركة الدولية للصرافة ستقدم، تدريجياً، ميزات إضافية في تطبيق Global Pay لضمان استفادة العملاء المستمرة.

حضر اللقاء الصحفي كبار المسؤولين من الشركة الدولية للصرافة بمن فيهم الشيخ أحمد بن عبد الملك بن عبد الله الخليلي والشيخ عزان بن عبد الملك بن عبد الله الخليلي والسيد روهيت ناير والسيد سيمرانجيت سينغ والسيد كينغشوك ديبناث، وممثلون من Comviva بمن فيهم: راجيش فونديكار، رئيس قسم المنتجات لحلول التكنولوجيا المالية؛ وصادق باشا، نائب الرئيس للحلول وإدارة التسليم لحلول التكنولوجيا المالية؛ ونيتين فياس، مدير أول لمبيعات الحلول للأعمال المؤسسية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2864287/Comviva_GMEC.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/media/995982/5554137/Comviva_Logo.jpg