Guozi تساعد Hithium في بناء مصنع نموذجي ذكي بتقنيات "الثورة الصناعية الرابعة"

هانغتشو ، الصين ، 11 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- في الآونة الأخيرة ، حقق مصنع تصنيع "هيثيام" (Hithium) في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية إنجاز "الإنتاج والتسليم الجماعي"؛ حيث قدمت شركة "جوزي روبوتكس" (Guozi Robotics) للمصنع حلاً مرنًا متكاملاً للتعامل مع كافة السيناريوهات للإنتاج والخدمات اللوجستية ، مما يدعم بشكل شامل بناء نظام الخدمات اللوجستية الذكي على مستوى مصنع "هيثيام" بالكامل. تمتد المنشأة على مساحة 480000 قدم مربع مع استثمار بقرب 200 مليون دولار ومن المقرر أن يكون لديها قدرة إنتاجية سنوية تبلغ 10 غيغاواط من وحدات وأنظمة البطارية.

زوّدت "جوزي روبوتكس" شركة "هيثيام" بأكثر من مائة روبوت ذكي للخدمات اللوجستية، بما في ذلك العربات الرافعة من فئة "المركبات الموجّهة الآلية"، وروبوتات التكديس المصغرة ، وروبوتات الرفع السفلية، وروبوتات النقل للخدمة الشاقة. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت معدات مثل الرفوف عالية الأٍقف، والرفوف التخزين المؤقت بالتحكم الكهربائي، والرافعات العلوية ، والأبواب الآلية، مع تنفيذ العديد من التحديثات في ربط المعدات.

من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الدمج متعددة الملاحة التي تجمع الرؤية مع تقنية "اكتشاف الضوء وتحديد المدى" (LiDAR)، تحقق العربات الرافعة من فئة "المركبات الموجّهة الآلية" من "جوزي روبوتكس" قدرة حمولة تبلغ 1.2 طن وارتفاع رفع يبلغ 7 أمتار ، مع الحفاظ على دقة إرساء عالية تبلغ ± 10 مم لمواقع التخزين. يمكن أن تتفاعل تلقائيًا مع عربات المواد، وتجهيزات تثبيت المنتجات، ومعدات خطوط الإنتاج ، حيث تقوم بمهام مثل توزيع المواد على طول خطوط الإنتاج وتجميع المنتجات داخل الخط. بالإضافة إلى ذلك ، تفتخر روبوت الخدمة الشاقة بقدرة حمولة تبلغ 60 طنًا ودقة لتحديد المواقع تبلغ ± 10 مم. حصلت جميع الروبوتات في سلسلة المشروع هذه على شهادة UL.

في نهج مبتكر ، تبنّت "جوزي روبوتكس" نموذج "التسليم المتكامل" للتغلب على العديد من التحديات التي واجهتها في السابق في مشاريع الخدمات اللوجستية الذكية في الخارج على نطاق واسع ، مثل نقل البضائع واختبارات التشغيل الفعلي الهندسي. أجرت الشركة تصحيحات واختبارات متكاملة للروبوتات اللوجستية، والمعدات، وخطوط الإنتاج، وأنظمة الإرساء في الصين ، بعد عملية التخطيط في الموقع. عند الانتهاء ، تمت تعبئة النظام اللوجستي بأكمله، مع وحدات الشركاء ، وخطوط إنتاج التعبئة والتغليف (PACK)، وخطوط إنتاج الكبائن الجاهزة المعبأة في حاويات، وشحنها كشحنة موحدة إلى موقع المشروع في الخارج ، جاهزة للنشر الفوري. قصَّر هذا النهج دورة التنفيذ الشاملة بنسبة 30٪ مقارنة بالمشاريع المماثلة ، ما سمح بإجراء اختبارات التشغيل الفعلي الهندسي بسرعة.

منذ إطلاق عملياتها العالمية في عام 2016 ، وسّعت "جوزي روبوتكس" أعمالها إلى العديد من البلدان والمناطق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى. سلّمت الشركة حالات تطبيق واسعة النطاق في أكثر من عشر صناعات ، بما في ذلك التجارة الإلكترونية وتصنيع السيارات ومعدات البناء وتجارة التجزئة ، ما سمح لها بمراكمة خبرات تطبيق في الخارج واسعة النطاق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2842347/ANTS_AGV_engaged_automated_transport_operations.jpg

