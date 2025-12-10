Guozi ayuda a Hithium a construir una fábrica con modelos inteligentes para la Industria 4.0

HANGZHOU, China, 10 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Recientemente, la planta de fabricación de Hithium en Texas, EE. UU., ha alcanzado la producción y entrega en masa. Guozi Robotics proporcionó a la fábrica una solución integral de producción y gestión logística flexible, que apoyó integralmente la construcción del sistema logístico inteligente de Hithium para toda la planta. Las instalaciones, de 480.000 pies cuadrados, han supuesto una inversión cercana a los 200 millones de dólares y se prevé que tengan una capacidad de producción anual de 10 GWh en módulos y sistemas de baterías.

ANTS AGV is engaged in automated transport operations.

Guozi Robotics ha suministrado a Hithium más de cien robots logísticos inteligentes, incluyendo AGV con carretillas retráctiles, robots miniapiladores, robots de elevación por debajo y robots de transporte pesado. Además, ha suministrado equipos como estanterías de gran altura, estanterías de almacenamiento con control eléctrico, grúas puente y puertas automáticas, a la vez que ha implementado diversas mejoras en la conexión de equipos.

Gracias a una tecnología de fusión de navegación múltiple que integra visión y LiDAR, el AGV retráctil de Guozi Robotics alcanza una capacidad de carga de 1,2 toneladas y una altura de elevación de 7 metros, manteniendo una alta precisión de acoplamiento de ±10 mm para las posiciones de almacenamiento. Puede interactuar automáticamente con carros de materiales, carros de fijación de productos y maquinaria de la línea de producción, realizando tareas como la distribución de materiales a lo largo de la línea de producción y el ensamblaje de productos dentro de ella. Además, este robot de transporte de alta resistencia tiene una capacidad de carga de 60 toneladas y una precisión de posicionamiento de ±10 mm. Todos los robots de esta serie de proyectos cuentan con la certificación UL.

Con un enfoque innovador, Guozi Robotics adoptó un modelo de "entrega integrada" para superar numerosos desafíos que se planteaban previamente en proyectos de logística inteligente a gran escala en el extranjero, como la transferencia de carga y la puesta en marcha de ingeniería. La empresa llevó a cabo la depuración y las pruebas integradas de robots logísticos, equipos, líneas de producción y sistemas de acoplamiento en China, siguiendo el proceso de planificación in situ. Una vez finalizado, todo el sistema logístico —junto con los módulos de los socios, las líneas de producción PACK y las líneas de producción de cabinas prefabricadas en contenedores— se empaquetó y envió en su totalidad al emplazamiento del proyecto en el extranjero, listo para su despliegue inmediato. Este enfoque acortó el ciclo de implementación en un 30 % en comparación con proyectos similares, lo que permitió una rápida puesta en marcha.

Desde el lanzamiento de sus operaciones globales en 2016, Guozi Robotics ha expandido su negocio a múltiples países y regiones de Norteamérica, Sudamérica, Europa, Asia Oriental, Sudeste Asiático y Asia Central. La compañía ha implementado casos de aplicación a gran escala en más de 10 sectores, incluyendo comercio electrónico, fabricación de automóviles, maquinaria de construcción y venta minorista, acumulando una amplia experiencia en aplicaciones internacionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2842347/ANTS_AGV_engaged_automated_transport_operations.jpg