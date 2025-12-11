Guozi aide Hithium à construire une usine modèle intelligente conforme aux standards de l'industrie 4.0

HANGZHOU, Chine, 11 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Récemment, l'usine de fabrication de Hithium au Texas, États-Unis, a atteint le niveau de « production et livraison de masse ». Guozi Robotics a fourni à l'usine un scénario complet de production flexible intégrée et une solution de manutention logistique, soutenant complètement la construction du système logistique intelligent à l'échelle de l'usine de Hithium. L'installation s'étend sur environ 44 600 mètres carrés et représente un investissement de près de 200 millions de dollars. Elle devrait avoir une capacité de production annuelle de 10 GWh de modules et de systèmes de batteries.

ANTS AGV is engaged in automated transport operations.

Guozi Robotics a fourni à Hithium plus d'une centaine de robots logistiques intelligents, notamment des chariots AGV à mât rétractable, des mini-gerbeurs, des robots de levage sous châssis et des robots de transport de charges lourdes. En outre, elle a fourni des équipements tels que des rayonnages à grande hauteur, des rayonnages tampons à commande électrique, des ponts roulants et des portes automatiques, tout en procédant à de multiples mises à niveau pour assurer l'interconnexion des équipements.

S'appuyant sur une technologie de fusion multi-navigation qui intègre la vision et le LiDAR, le chariot AGV à mât rétractable de Guozi Robotics atteint une capacité de charge de 1,2 tonne et une hauteur de levage de 7 mètres, tout en conservant une grande précision d'accostage de ±10 mm pour les positions de stockage. Il peut s'intégrer automatiquement aux chariots de matériaux, aux chariots porte-produits et aux machines de la ligne de production, en effectuant des tâches telles que la distribution des matériaux le long de la ligne de production et l'assemblage des produits au sein de la ligne. En outre, le robot de transport pour charges lourdes a une capacité de charge de 60 tonnes et une précision de positionnement de ±10 mm. Tous les robots de cette série de projets ont obtenu la certification UL.

Dans une approche innovante, Guozi Robotics a adopté un modèle de « livraison intégrée » pour surmonter les nombreux défis rencontrés précédemment dans les projets de logistique intelligente à grande échelle à l'étranger, tels que le transfert de marchandises et la mise en service de l'ingénierie. La société a procédé à un débogage et à des essais intégrés de robots logistiques, d'équipements, de lignes de production et de systèmes d'amarrage en Chine, en suivant le processus de planification sur site. Une fois terminé, l'ensemble du système logistique (avec les modules des partenaires, les lignes de production PACK et les lignes de production de cabines préfabriquées en conteneur) a été emballé et expédié dans son intégralité sur le site du projet à l'étranger, prêt à être déployé immédiatement. Cette approche a permis de raccourcir le cycle de mise en œuvre global de 30 % par rapport à des projets similaires, ce qui a rendu possible une mise en service rapide.

Depuis le lancement de ses activités mondiales en 2016, Guozi Robotics a étendu ses activités à de nombreux pays et régions en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est et en Asie centrale. La société a réalisé des applications à grande échelle dans plus de dix secteurs, dont le commerce électronique, l'industrie automobile, les machines de construction et le commerce de détail, et a accumulé une vaste expérience en matière d'applications à l'étranger.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2842347/ANTS_AGV_engaged_automated_transport_operations.jpg