Hikvision تصدر تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) السنوي لعام 2022

هانغتشو، الصين، 6 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- أصدرت Hikvision تقريرها البيئي والاجتماعي والحوكمي (ESG) لعام 2022، والذي يوضح التزام الشركة بالممارسات التجارية المسؤولة وجهودها المستمرة لخلق قيمة اجتماعية. يسلط التقرير الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته Hikvision في مختلف المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ((ESG، بما في ذلك النزاهة والامتثال والتنمية منخفضة الكربون وتعزيز العلاقات المتناغمة مع الموظفين والشركاء والمجتمعات.

Hikvision releases annual ESG report 2022 Hikvision ESG Key Performance 2022

"في Hikvision، نحن ملتزمون بدعم المسؤولية الاجتماعية والأخلاقيات وحماية البيئة في عملياتنا. فنحن نقوم باستمرار بتقييم وتعديل عملياتنا للتأكد من أننا نفعل الشيء الصحيح ونفعل الأشياء بشكل صحيح. يسعى مهندسونا المتفانون إلى تطوير التقنيات التي تعزز السلامة العامة وإدارة حركة المرور والكفاءة التشغيلية. وقال Huang Fanghong، كبير مسؤولي الامتثال ونائب الرئيس الأول لـ Hikvision: "تؤكد هذه المساعي التزامنا القوي بمهام الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)".

التكنولوجيا من أجل عالم أفضل:

إدراكًا للإمكانات التحويلية للتكنولوجيا لخلق عالم أفضل، تسخر Hikvision قدراتها المتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لقيادة التغيير الإيجابي وإحداث تأثير كبير في مختلف الصناعات، مما يحسن حياة الناس بشكل كبير.

يحدد تقرير Hikvision للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2022 الفئات الرئيسية للقيمة الاجتماعية التي أنشأتها الشركة. من خلال الحلول والمنتجات المبتكرة، تقدم Hikvision الدعم للفئات الضعيفة، وتعزز التحول الرقمي للحوكمة الحضرية والريفية وإدارة النقل والخدمات المجتمعية. كما وسعت الشركة قدراتها التكنولوجية لتعزيز التعايش المتناغم بين البشر والطبيعة.

الآن أصبحت المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة متأصلتين بعمق في ممارسات Hikvision التجارية. من خلال التعاون مع الأفراد المتشابهين في التفكير وشركاء الصناعة، تسعى Hikvision جاهدة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة للتكنولوجيا لتغيير العالم نحو الأفضل.

العمليات منخفضة الكربون والتنمية الخضراء

قامت Hikvision بدمج التطوير الأخضر والمنخفض الكربون في إطار إدارتها البيئية والاجتماعية والحوكمية. في عام 2022، أكملت الشركة مخططها للحياد الكربوني وحصلت على شهادة ISO14064 للمحاسبة والتحقق من غازات الدفيئة. هذه الشهادة المرموقة تركز على القياس الكمي لانبعاثات غازات الدفيئة والتحقق منها، مما يوفر للمنظمات إطارًا قويًا لتطوير قوائم جرد غازات الدفيئة وواضعي السياسات لإنشاء مبادرات فعالة لتغير المناخ.

تعمل الشركة باستمرار على تحسين نظام الإدارة البيئية الخاص بها، وتشجع التصنيع والعمليات الخضراء، وتنفذ تدابير للحفاظ على الطاقة وخفض الانبعاثات. في العام الماضي، اشترت Hikvision 32852 ميجاوات ساعة من الكهرباء الخضراء و 4508 ميجاوات ساعة من الطاقة المُولَدة عبر الوحدات الكهروضوئية.

من خلال الاستثمار بشكل كبير في تطوير التقنيات والمنتجات المبتكرة، تعمل Hikvision على تمكين الجميع – من العملاء إلى الشركاء – ومساعدتهم على العمل معًا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا . وفي الوقت نفسه، لا تزال الشركة ملتزمة بتقليل بصمتها الكربونية في كل مرحلة من مراحل تطوير المنتجات والعمليات التجارية – من المواد وخيارات التصميم إلى التصنيع الأخضر وممارسات مُجمع المكاتب منخفضة الكربون.

زيادة تعزيز النظام الإيكولوجي للامتثال

تواصل Hikvision تعزيز نظام الامتثال الخاص بها ليشمل مجموعة واسعة من القضايا والأنشطة. قامت الشركة بدعوة خبراء في السياسة والعلاقات الدولية وحوكمة الشركات والأمن السيبراني وحماية البيانات وحوكمة حقوق الإنسان لتزويد فريق الإدارة بالرؤى والمشورة المهنية. علاوة على ذلك، تسعى الشركة جاهدة لزيادة وعي الموظفين بالامتثال وتشجع على الالتزام بممارسات الامتثال الخاصة بها.

منذ عام 2022، استضافت Hikvision المؤتمرات العالمية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) المصممة لمناقشة موضوعات وأولويات رئيسية للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مما يقدم محفلًا لأصحاب المصلحة لاكتساب نظرة أعمق على المشهد الدولي الذي تعمل فيه الشركة والمسؤوليات العالمية التي تلتزم Hikvision بالوفاء بها. تم عقد هذه المؤتمرات في مختلف البلدان والمناطق، لتكون بمثابة منصة للموظفين والشركاء للعمل معًا من أجل الرفاهية الاجتماعية.

لمزيد من المعلومات، يمكنك تصفح تقرير Hikvision للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2022 .

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2147070/Hikvision_releases_annual_ESG_report_2022.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2147071/Hikvision_ESG_Key_Performance_2022.jpg

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