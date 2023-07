Hikvision publie son rapport annuel sur les facteurs ESG 2022

HANGZHOU, Chine, 6 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Hikvision a publié son rapport sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) 2022, qui met en évidence l'engagement de l'entreprise à l'égard des pratiques commerciales responsables et ses efforts continus pour créer de la valeur sociale. Le rapport souligne les progrès importants réalisés par Hikvision dans divers aspects des facteurs ESG, y compris l'intégrité et la conformité, le développement bas carbone et la promotion de relations harmonieuses avec les employés, les partenaires et les communautés.

Hikvision releases annual ESG report 2022 Hikvision ESG Key Performance 2022

« Chez Hikvision, nous nous engageons à respecter la responsabilité sociale, l'éthique et la protection de l'environnement dans nos activités. Nous évaluons et ajustons continuellement nos opérations pour nous assurer que nous faisons les bons choix et que nous faisons les choses correctement. Nos ingénieurs dévoués s'efforcent de développer des technologies qui améliorent la sécurité publique, la gestion de la circulation et l'efficacité opérationnelle. Ces efforts soulignent notre engagement ferme envers les missions ESG », a déclaré Huang Fanghong, responsable de la conformité et vice-présidente principale de Hikvision.

La technologie pour un monde meilleur

Reconnaissant le potentiel transformateur de la technologie pour créer un monde meilleur, Hikvision exploite ses capacités avancées en matière d'AIoT pour encourager des changements positifs et avoir un impact significatif dans divers secteurs, améliorant considérablement la vie des personnes.

Le rapport sur les facteurs ESG 2022 de Hikvision décrit les principales catégories de valeur sociale créée par l'entreprise. Grâce à des solutions et des produits innovants, Hikvision soutient les groupes vulnérables et stimule la transformation numérique de la gouvernance urbaine et rurale, de la gestion des transports et des services communautaires. La société a également élargi ses capacités technologiques pour favoriser une coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature.

La responsabilité sociale et le développement durable sont désormais profondément ancrés dans les pratiques commerciales de Hikvision. Grâce à des collaborations avec des personnes et des partenaires industriels partageant les mêmes idées, Hikvision s'efforce de libérer le plein potentiel de la technologie pour rendre le monde meilleur.

Opérations bas carbone et développement écologique

Hikvision a intégré le développement écologique et bas carbone dans son cadre de gestion des facteurs ESG. En 2022, l'entreprise a achevé son plan de neutralité carbone et a reçu la certification ISO14064 pour la déclaration et la vérification des gaz à effet de serre. Cette certification prestigieuse est axée sur la quantification et la vérification des émissions de gaz à effet de serre, fournissant aux organisations un cadre robuste pour élaborer des inventaires de gaz à effet de serre et permet aux décideurs de mettre en place des initiatives efficaces sur les changements climatiques.

L'entreprise améliore continuellement son système de gestion de l'environnement, favorise une fabrication et des opérations écologiques et met en œuvre des mesures d'économie d'énergie et de réduction des émissions. L'an dernier, Hikvision a acheté 32 852 MWh d'électricité verte et 4 508 MWh d'électricité produite par des unités photovoltaïques.

En investissant massivement dans le développement de technologies et de produits innovants, Hikvision permet à tous – clients et partenaires – d'œuvrer ensemble pour un avenir plus vert . Simultanément, l'entreprise demeure déterminée à réduire son empreinte à chaque étape du développement de produits et des activités commerciales, qu'il s'agisse des matériaux, des choix de conception, de la fabrication écologique ou des parcs de bureaux bas carbone.

Amélioration de l'écosystème de conformité

Hikvision continue d'améliorer son système de conformité pour englober un large éventail de questions et d'activités. La société a invité des experts en politiques et en relations internationales, en gouvernance d'entreprise, en cybersécurité, en protection des données et en gouvernance des droits de l'homme à fournir à l'équipe de direction des connaissances professionnelles et des conseils. De plus, l'entreprise s'efforce de sensibiliser ses employés à la conformité et encourage le respect des pratiques de conformité.

Depuis 2022, Hikvision organise des Conférences mondiales sur les facteurs ESG pour discuter des principaux sujets et priorités liés aux facteurs ESG et offrir aux acteurs un forum leur permettant de mieux comprendre le paysage international dans lequel l'entreprise opère et les responsabilités mondiales que Hikvision s'engage à assumer. Ces conférences ont eu lieu dans différents pays et régions et servent de plateformes permettant aux employés et aux partenaires d'œuvrer ensemble au bien-être social.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le rapport sur les facteurs ESG 2022 de Hikvision .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147070/Hikvision_releases_annual_ESG_report_2022.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2147071/Hikvision_ESG_Key_Performance_2022.jpg

SOURCE Hikvision