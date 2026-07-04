Hikvision تحصل على شهادة EUCC الأولى في الصناعة لكاميرات الشبكات

هانغتشو ، الصين ، 4 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة "هايكفيجن" (Hikvision) أن سلسلة كاميرات الشبكات DeepinView (iDS-2CD7x) قد حصلت بنجاح على شهادة EUCC (نظام الأمن السيبراني الأوروبي وفقًا للمعايير المشتركة). يمثل هذا الإنجاز أول منتج في العالم في فئة كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة يحصل على هذه الشهادة المرموقة ، مما يسلط الضوء على التزام "هايكفيجن" بأمن المنتجات القوي والحوكمة الرقمية المتوافقة.

Hikvision Earns Industry-First EUCC Certification for Network Cameras

تم إصدار الشهادة من قبل (TrustCB B.V.)، وهي هيئة اعتماد مستقلة مرخصة من قبل "الهيئة الهولندية للبنية التحتية الرقمية" (RDI). تم إجراء التقييم الأمني الشامل من قبل Bureau Veritas Cybersecurity Europe ، وهو مختبر اختبار من طرف ثالث معترف به عالميًا. وتلبي سلسلة (iDS-2CD7x) المعتمدة، التي تم تصميمها وفقًا لمعايير (ISO / IEC 15408) (المعايير المشتركة) و(CEM: 2022 R1)، مستوى ضمان EUCC "الأساسي" ، وتتوافق مع "مستوى ضمان التقييم 3" (EAL3) المعزز بمتطلبات (ALC_FLR.2) (إصلاح العيوب).

التعامل مع المشهد الأوروبي المنسَّق للأمن السيبراني

باعتبارها إطارًا للأمن السيبراني للمنتجات معتمد حديثًا وذي سلطة عالية في أوروبا ، فإن شهادة EUCC مبنية على "المعايير المشتركة" [Common Criteria] (CC) المعترف بها دوليًا. إنها تستخدم اختبارات ومراجعات صارمة ومستقلة للتحقق بشكل منهجي من قدرات الأمان الخاصة بالمنتجات وعمليات التطوير وإدارة نقاط الضعف.

مع تعزيز الاتحاد الأوروبي بنشاط لمتطلبات سلامة المنتجات الرقمية - مثل "قانون المرونة السيبرانية" (CRA) الذي يقدم متطلبات أمنية مدى الحياة لـ "المنتجات ذات العناصر الرقمية" ، "وتوجيه NIS2" الذي يفرض واجبات إلكترونية أكثر صرامة على القطاعات الحيوية - تمثل شهادة EUCC معيارًا موثوق به. إنها توفر للمصنعين والمستخدمين النهائيين دليلاً موحدًا وموثوقًا على الامتثال ، وتقدم مرجعًا أساسيًا للقطاعات ذات المتطلبات الأمنية العالية مثل الحكومات والبنية التحتية الحيوية والطاقة والنقل.

نهج منظم لـ "الأمن عبر التصميم"

في المشهد الرقمي المترابط اليوم ، تحول الأمن السيبراني من ميزة داعمة إلى ركيزة أساسية للثقة. يعكس تحقيق أول شهادة EUCC في العالم في فئة الكاميرا نهج "هايكفيجن" المنظم "الأمن عبر التصميم". من خلال دمج مبادئ أمنية صارمة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة المنتج من وضع التصوّر والبحث والتطوير إلى الاختبار والتسليم والصيانة المستمرة ، تضمن الشركة إدارة أمن الجهاز بشكل استباقي من الأساس.

تؤكد هذه الشهادة على وجه التحديد ضوابط الأمان القوية لسلسلة (iDS-2CD7x) في المجالات الرئيسية ، بما في ذلك مصادقة الهوية ، ومراقبة الوصول ، والاتصالات الآمنة ، والتدقيق الأمني ، وإدارة نقاط الضعف. من خلال إنشاء هذا المعيار الجديد ، توفر الشركة مرجعًا جديدًا للامتثال للأمن السيبراني على مستوى الصناعة ، مع تعزيز ثقة العملاء العالمية في منتجات وحلول "هايكفيجن".

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