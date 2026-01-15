Himel تحصد اعترافًا دوليًا بفضل تميُّزها العالمي وريادتها في ابتكار المنتجات

هونج كونج، 15 يناير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Himel، الشركة العالمية المرموقة في تصنيع وتوريد المنتجات الكهربائية، عن حصولها على تكريمات دولية كبرى مع نهاية عام 2025. وقد نالت الشركة جائزتين مرموقتين هما "أفضل علامة تجارية عالمية لمنتجات الجهد المنخفض لعام 2025"، و"جائزة الابتكار الأعلى عن شاحن المركبات الكهربائية الخاص بها"، وذلك تأكيدًا على التقدير القوي من قِبل القطاع والسوق لقوة علامة Himel التجارية وريادتها في ابتكار المنتجات.

Best Low Voltage Electrical Products Brand Global 2025 & Top Innovation Awards Ceromony

تأسست Himel عام 1958 في إسبانيا، وتطورت لتصبح علامة كهربائية عالمية موثوقة تخدم القطاعات التجارية والصناعية والسكنية في أكثر من 60 دولة حول العالم. وبفضل إرث هندسي عالمي يمتد لعقود، رسّخت الشركة سمعتها من خلال تقديم حلول آمنة وموثوقة ومصممة بعناية لتحقيق أعلى قيمة، بما يُلبي احتياجات الأسواق المتنوعة على مستوى العالم.

يعكس التكريم العالمي للعلامة التجارية، الذي منحته International Business Magazine، التزام Himel المستمر بالابتكار، وتركيزها الراسخ على الجودة، وحرصها على معالجة التحديات التي تواجه جمهورها المستهدف. ويأتي استكمالاً لذلك حصولها على "جائزة الابتكار الأعلى عن شاحن المركبات الكهربائية"، ليؤكد مواصلة Himel الاستثمار في حلول طاقة جاهزة للمستقبل، بما في ذلك التقنيات المصمَّمة لدعم التحول العالمي نحو تنقّل أنظف واستخدام أكثر ذكاءً للطاقة.

وقال Koon San Ang، نائب رئيس المبيعات الدولية في Himel: "تعكس هذه التكريمات الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا وشركاؤنا في Himel عبر مختلف الأسواق". "ومن خلال مواكبة اتجاهات القطاع عن كثب والاستجابة للاحتياجات المتغيرة للأسواق، نتمكن من الابتكار المستمر وتطوير منتجاتنا بشكلٍ متواصل. وقد مكّن هذا النهج القائم على متطلبات السوق حلولنا من تحقيق قبول واسع وردود فعل إيجابية في أكثر من 60 دولة حول العالم".

تقف خلف هذه التكريمات فلسفة Himel الأساسية للعلامة التجارية "Powering Infinity"، التي توجّه نهج الشركة في الابتكار، والتوسع في الأسواق، والتعاون. ولا تُعد هذه الفلسفة مبادرة منفردة، بل التزامًا طويل الأمد بتمكين التقدم من خلال إطلاق الإمكانات اللامحدودة للتقنية، والأفراد، والمجتمعات.

وقال Danny Wang، الرئيس التنفيذي للتسويق في Himel: "تشكل فلسفة Powering Infinity الأساس الذي نبني من خلاله علامة Himel عالميًا، عبر الاتساق والمصداقية والملاءمة في مختلف الأسواق". "إن استمرار حصولنا على هذه التكريمات في السنوات الأخيرة يؤكد أن توجهنا يحظى بصدى واسع على المستوى الدولي، ويُعزز عزمنا على مواصلة الابتكار بروح هادفة".

ومع مواصلة Himel توسيع حضورها العالمي، تظل الشركة ملتزمة بتقديم قيمة مستدامة على المدى الطويل من خلال الابتكار، وبناء الشراكات، وخلق رسالة واضحة للعلامة التجارية.

للمزيد من المعلومات حول شركة Himel ومجموعة منتجاتها العالمية، تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني https://www.himel.com/gb.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2861410/Best_Low_Voltage_Electrical_Products_Brand_Global_2025___Top.jpg