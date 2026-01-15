Himel Raih Penghargaan Internasional Berkat Keunggulan Global dan Inovasi Produk

Berdiri pada 1958 di Spanyol, Himel telah berkembang menjadi merek produk instalasi listrik yang tepercaya di dunia. Himel melayani sektor-sektor perkantoran, industri, dan hunian di lebih dari 60 negara. Dengan keahlian teknik global selama puluhan tahun, Himel membangun reputasi melalui solusi yang aman, andal, dan bernilai tinggi untuk memenuhi beragam kebutuhan pasar di seluruh dunia.

Pengakuan global dari International Business Magazine juga menunjukkan komitmen berkelanjutan Himel terhadap inovasi, fokus pada kualitas, serta upaya menjawab tantangan yang dihadapi pelanggan. Sementara, "Top Innovation Award" untuk Alat Pengisi Daya Mobil Listrik menegaskan investasi berkelanjutan Himel pada solusi energi masa depan, termasuk teknologi yang mendukung transisi global menuju mobilitas yang lebih bersih dan penggunaan energi yang lebih cerdas.

"Penghargaan ini mencerminkan kepercayaan pelanggan dan mitra terhadap Himel di berbagai pasar," ujar Koon San Ang, Vice President, International Sales, Himel. "Dengan mengikuti tren industri dan kebutuhan pasar yang terus berkembang, Himel selalu berinovasi dan menyempurnakan produk. Pendekatan yang berorientasi pada pasar ini membuat solusi kami diterima dengan baik di lebih dari 60 negara."

Pencapaian tersebut juga terwujud berkat filosofi inti dari merek Himel, Powering Infinity, yang menjadi panduan dalam inovasi, ekspansi pasar, dan kolaborasi. Filosofi tersebut bukan sekadar inisiatif tunggal, melainkan komitmen jangka panjang untuk mendorong kemajuan dengan membuka potensi tanpa batas dari teknologi, manusia, dan komunitas.

"Filosofi Powering Infinity menjadi panduan dalam membangun merek Himel secara global—melalui konsistensi, kredibilitas, dan relevansi di berbagai pasar," kata Danny Wang, Chief Marketing Officer, Himel. "Pengakuan yang terus diraih Himel dalam beberapa tahun terakhir menegaskan bahwa arah perkembangan kami memang relevan dengan pasar global sehingga memperkuat tekad kami dalam berinovasi untuk tujuan positif."

Seiring dengan ekspansi global terus dilakukan, Himel tetap berfokus menghadirkan nilai tambah jangka panjang melalui inovasi, kemitraan, dan tujuan merek yang jelas.

Informasi selengkapnya tentang Himel dan portofolio produknya di pasar global: https://www.himel.com/gb .

