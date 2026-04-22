Hisense تحتفل بيوم الأرض: التحول الأخضر الهادئ داخل المنازل الذكية

DUBAI, UAE, 22 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- في الثلاجات وأجهزة التبريد المؤتمتة هناك شيء ما يحمل طابعاً مستقبلياً. ليس بالمعنى الذي تطرحه أفلام الخيال العلمي، بل في تلك التفصيلات اليومية البسيطة التي نراها عندما تعمل الثلاجة مزدوجة الباب بسعة 620 لتراً، ذاتياً وتتخذ قرارات ذكية من تلقاء نفسها. ففي الساعة الثالثة صباحاً، عندما يقل معدل فتح باب الثلاجة إلى حدّه الأدنى، يصبح ذلك هو الوقت الأنسب لخفض ضغط الهواء البارد داخل الجهاز بشكل تلقائي والوصول إلى أقل مستوى مُمكن من استهلاك الطاقة الكهربائية.

هذه هي الثورة الخضراء التي لا تحظى بالكثير من النقاش في المنتديات العالمية حول المناخ. وبينما ينشغل القادة وصُناع القرار حول العالم بمناقشة أولويات خفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة، يتشكل تحول أخضر هادئ داخل المطابخ والغرف ومساحات المعيشة في منازل وبيوت دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. يحدث هذا التحول عند كل مرة تُحدد فيها الغسالة الكهربائية ذاتياً كمية المياه المناسبة لتنظيف نصف حمولتها من الملابس، أو عندما يعمل جهاز التكييف بتقنية العاكس (inverter)، التي تعزز خفض استهلاك الطاقة تدريجياً بدلاً من تكرار عملية التشغيل والتوقف.

يرتبط يوم الأرض، الذي يصادف 22 أبريل، عادةً، بصور ولقطات الاحتفال بزراعة الأشجار أو انطلاق حملات تنظيف الشواطئ وجمع النفايات. إنها مبادرات رائعة ومهمة حقاً، لكن التأثير البيئي للأجهزة التي تعمل داخل المنازل على مدار الساعة لا يحظى بالاهتمام نفسه! ففي المتوسط، تستهلك غسالة الملابس نحو 19 جالوناً من المياه في كل دورة غسيل، بينما تقوم الأسرة بتشغيلها ما بين 5 إلى 6 مرات أسبوعياً، ما يعني استهلاكاً سنوياً قد يصل إلى 5605 جالونات من المياه سنوياً. بيد أن استبدالها بغسالة حديثة مُزودة ببرامج ذكية، مثل تلك التي توفرها بعض طرازات هايسنس (Hisense)، يُمكن من خفض هذا الاستهلاك بنسبة تصل إلى 50%. وعند تطبيق هذا الفارق على نحو 500 ألف منزل في مدينة دبي وحدها، يصبح الحديث عن مستوى هائل من توفير المياه وعلى نطاق واسع، بحجم له تأثير فعلي ملموس على الموارد الطبيعية وخفض انتاج محطات تحلية المياه.

ينطبق ذلك أيضاً على معدل استهلاك الكهرباء، وهو عنصر محوري أيضا في منطقة تتجاوز فيها درجات الحرارة نحو 45 درجة مئوية خلال فصل الصيف، حيث يصبح جهاز تكييف الهواء ضرورة لا غنى عنها، وهنا يظهر أن الفارق بين جهاز تكييف تقليدي وآخر مُزود بتقنية العاكس ليس هامشياً أو محدوداً، بل ينعكس بشكل واضح في قيمة فواتير استهلاك الكهرباء خلال فترة قصيرة.

التقنيات الذكية كمسار استراتيجي للاستدامة

ما يميز الجيل الحالي من الأجهزة المنزلية لا يقتصر على تحسين مستويات الكفاءة أو الحصول على شهادات اعتماد بيئية، بل في ادخال تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن طريقة عمل الأجهزة الكهربائية المنزلية ذاتها. وهنا، تتبنى هايسنس (Hisense)، العلامة التجارية العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، والتي رسخت مكانتها الرائدة عالمياً بدمج التكنولوجيا مع الاستدامة، ما تصفه باستراتيجية تقوم على الدمج بين التكنولوجيا الذكية والتطوير البيئي. ومن خلال منظومة (ConnectLife)، المتوفرة في مجموعة من أجهزة الثلاجات وغسالات الملابس والأطباق وأجهزة التكييف، يمكن متابعة مستويات استهلاك الطاقة بشكل لحظي، والتعرف على أنماط الاستخدام، وتقديم توصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُساهم، مع مرور الوقت، في خفض استهلاك الطاقة وتوفير الموارد الطبيعية. فعلى سبيل المثال، لا تعمل غسالة الصحون المُزودة بتقنية الغسل التلقائي بنفس النمط في كل مرة، بل تقوم بتحليل وتقدير حالة الأطباق وتضبط درجة الحرارة ومدة التشغيل وفق الحاجة. كما تُتيح أوضاع التشغيل الجزئي استخدام الجهاز بكفاءة دون إهدار الموارد في دورة غسيل كاملة غير ضرورية.

وتشمل هذه المنظومة الخضراء أيضاً تقنيات خاصة بالتبريد في الثلاجات مثل توزيع الهواء متعدد الاتجاهات للحفاظ على درجة حرارة مُستقرة وإطالة عمر الطعام، بالإضافة إلى تقنيات لمنع تكون الثلج بما يخفض هدر الطاقة، بالإضافة إلى الضواغط العاكسة التي تضبط استهلاك الطاقة بدلاً من التشغيل بكامل القدرة طوال الوقت. إن هذه التقنيات ليست جديدة بالكامل، لكنها أصبحت اليوم أكثر انتشاراً ضمن فئات سعرية أوسع، مما يجعل أسلوب الحياة الأكثر كفاءة خياراً مُتاحاً لعدد أكبر من المستهلكين. وتمثل منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حالة خاصة وناجحة في سياق الاستدامة. إذ يُعد استهلاك الطاقة للفرد من بين الأعلى عالمياً، نتيجة الاعتماد الكبير على أجهزة التكييف وتحلية المياه، إلى جانب أنماط الاستهلاك التقليدية. وفي المقابل، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرائدة كواحدة من أبرز دول العمال في الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة ضمن توجه واضح لمواصلة جهود تعزيز الاستدامة.

في هذا الإطار، يكتسب اعتماد الأجهزة الذكية أهمية أكبر، إذ لا يقتصر دور مكيف الهواء المزود بتقنية العاكس بقدرة 1.5 طن، والذي يعمل خلال فترة الصيف في أبوظبي، على خفض استهلاك الكهرباء فحسب، بل يُساهم أيضاً في تخفيف الضغط على شبكة الكهرباء التي تعتمد بشكل متزايد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وهنا يصبح تأثير الاختيارات الفردية أكثر وضوحاً، إذ تنعكس مباشرة على المنظومة الكلية للاستهلاك، بطريقة قد تبدو أقل وضوحاً في المناخات المعتدلة.

كما يُضيف انتشار الأجهزة المتصلة والمتكاملة بُعداً جديداً لهذا التحول. إذ تُتيح تقنيات التشخيص عن بُعد إطالة عمر الأجهزة عبر اكتشاف الأعطال مبكراً. كما يمكن لتحديثات البرمجيات تحسين كفاءة الأداء حتى بعد سنوات من الاستخدام. بينما تسهم أدوات متابعة استهلاك الطاقة في تعزيز وعي المستخدم بأنماط استهلاكه، ما ينعكس على سلوكيات أكثر ترشيداً. وتدعم بعض التقنيات الحديثة، هذا التوجه بشكل مباشر، فالغسيل بالبخار، يقلل الحاجة إلى استخدام المياه الساخنة مع الحفاظ على كفاءة عملية التنظيف، بينما تسهم فلاتر الهواء المضادة للبكتيريا في تحسين جودة الهواء داخل المنزل، بما يجمع بين البعدين الصحي والبيئي في آن واحد. ويعكس هذا التوجه مدى تراجع الفجوة التقليدية بين الراحة والمسؤولية، إذ لم يعد المستخدم مضطراً للاختيار بينهما، بل أصبحت التكنولوجيا قادرة على تحقيق هذا التوازن من خلال التصميم نفسه، بدلًا من إجبار المستهلكين على الاختيار بينهما.

المنازل كعامل فاعل في مجال الاستدامة

يتميز مفهوم الاستدامة المنزلية بطابع عملي واضح. فبينما يتطلب خفض الانبعاثات الصناعية قرارات وسياسات واستثمارات مُعقدة وتنسيقاً بين مختلف الجهات المعنية، يظل اختيار جهاز منزلي أكثر كفاءة قراراً فردياً بسيطاً نسبياً، يتعلق بزيارة متجر الأجهزة، ودفع تكلفة أولية أعلى قليلاً، سرعان ما تُسترد خلال فترة تشغيل الأجهزة الذكية. ولا يقلل ذلك من أهمية التغيير على مستوى السياسات، فالعمل الفردي لا يُغني عن التحول الهيكلي لكنه يتكامل معه. فالمنازل التي تعتمد على أجهزة أكثر كفاءة تستهلك موارد أقل، وتخفف الضغط على البنية التحتية، وتُسهم في ترسيخ أنماط استهلاك أكثر استدامة.

قد لا ينال هذا التحول الأخضر الهادئ داخل المنازل بنفس الاهتمام الإعلامي الذي تحظى به مشاريع الطاقة الكبرى أو اعتماد السيارات الكهربائية. لكن في كل مرة تضبط فيها غسالة الصحون تلقائياً مستوى استهلاك المياه، أو يقلل ضاغط الهواء من استهلاك الطاقة، أو تُعيد الثلاجة تنظيم دورة التبريد وفق نمط الاستخدام، يحدث أثر حقيقي، وإن بدا محدوداً في لحظته. ومع تكرار هذه اللحظات عبر ملايين المنازل، يتراكم هذا الأثر ويتزايد تدريجياً، ليصنع تأثيراً واسعاً يوازي في نتائجه ما تحققه مشاريع البنية التحتية الكبرى.

