Hollyland تطلق مبادرة الحرم الجامعي العالمية لتمكين الطلاب المبدعين من خلال الصوت

شنتشن، الصين, 27 أكتوبر / تشرين أول 2025/PRNewswire/ -- تستعد Hollyland، الشركة المتخصصة في الحلول السمعية والبصرية الاحترافية، لإطلاق موسم "Sound The Moment" للمبدعين في الحرم الجامعي في عدة دول، بما في ذلك البرازيل وإندونيسيا ومصر وماليزيا والفلبين واليابان. تهدف المبادرة إلى تمكين الطلاب المبدعين في جميع أنحاء العالم وتشجيعهم على التعبير عن الذات من خلال الصوت.

Sound The Moment Tour

قال تشارون ليو، مدير العلامة التجارية في Hollyland : "لطالما التزمت Hollyland بإلهام إبداع الطلاب من خلال برنامج Hollyland Academy EDU ، مما يساعد المبدعين الشباب على استكشاف إمكاناتهم والتعبير عن أنفسهم بثقة. تنطلق حملة ' Sound The Moment ' الجديدة من هذا الأساس، لتقدم تجربة أكثر عمقاً وجاذبية في الحرم الجامعي. صُممت لجعل التعبير الإبداعي أسهل وأكثر سلاسة ومتعة حقيقية للجيل القادم من رواة القصص".

ستبدأ جولة " Sound The Moment " في البرازيل من 27 إلى 29 أكتوبر، تليها إندونيسيا من 3 إلى 5 نوفمبر. من المقرر إقامة أنشطة في اليابان ومصر في أوائل نوفمبر، فيما ستتبعها ماليزيا والفلبين بفعاليات طوال الشهر. تتوفر تحديثات الحملة حول الجداول الزمنية والمشاركة عبر قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية لشركة Hollyland .

تتمحور الحملة حول "ملعب الصوت" الغامر، وهو مساحة تفاعلية نابضة بالحياة يمكن للطلاب من خلالها اللعب والاستكشاف والإبداع داخل حرمهم الجامعي. تجمع التجربة بين المرح والتعلم، لتحويل الصوت إلى فن يسهل الوصول إليه. سينطلق كل مشارك في رحلة إبداعية، ينتقل فيها من مجرد سماع الأصوات اليومية إلى اكتشاف قدرتها التعبيرية والعاطفية.

تشمل أبرز المحطات "أحجية الصوت"، التي تعرّف الطلاب على مفهوم التأليف الصوتي وتتيح لهم تجربة كيفية تعزيز أدوات مثل LARK A1 للوضوح والدقة في التسجيل الإبداعي. ويدعو "متحف الصوت" الطلاب لإعادة اكتشاف أصوات الحرم الجامعي المألوفة، مثل الطباعة والضحك وارتداد كرات السلة، وتحويلها إلى مواد لسرد القصص. أما "صوت الابتسامة" فيحوّل ابتكار الصوت إلى تجربة اجتماعية، ويشجع المشاركين على تسجيل الضحك وتجربة التعبير عن الذات من خلال الصوت.

يتضمن النشاط نظاماً تفاعلياً قائماً على الألعاب، يشجع الطلاب على خوض التجارب الإبداعية الثلاث كافة للحصول على فرصة الفوز بجوائز خاصة. تدعو Hollyland طلاب الجامعات في البلدان المشاركة إلى الانضمام لهذه الرحلة الجذابة، كما ترحب بمزيد من أشكال التعاون مع الحرم الجامعي لتعزيز التبادل الإبداعي والإلهام على المدى الطويل.

إلى جانب الملعب التفاعلي، يضيف برنامج Hollyland Academy EDU بُعداً تعليمياً للتجربة. فمن خلال العروض التوضيحية وسيناريوهات التسجيل الواقعية والتوجيه من قبل الخبراء، سيتعلم الطلاب مهارات عملية لإنشاء المحتوى الصوتي يمكن تطبيقها في الأنشطة الصفية أو مشاريع الأندية أو المقابلات الميدانية. يحوّل البرنامج التعلم التقني إلى تجربة جذابة تعزز الثقة بالنفس، لترسيخ ثقافة الإبداع المستدام في الحرم الجامعي.

إلى جانب الأنشطة الحضورية، يُشجَّع الطلاب على المشاركة في مبادرات Hollyland عبر الإنترنت، مثل المسار الطلابي WonderLand ومختبر مبدعي الحرم الجامعي القادم، التي توفر فرصاً إضافية لعرض أعمالهم والتواصل مع مجتمع إبداعي أوسع.

