Hollyland Luncurkan Inisiatif Global di Berbagai Kampus, Dukung Kreator dari Kalangan Mahasiswa Lewat Audio

"Hollyland telah lama berkomitmen mendukung kreativitas mahasiswa melalui program Hollyland Academy EDU, serta membantu generasi muda menggali potensi dan mengekspresikan diri dengan penuh percaya diri," ujar Charon Liu, Brand Manager, Hollyland. "Program Sound The Moment mencerminkan komitmen tersebut dengan menghadirkan pengalaman yang lebih menarik dan interaktif di lingkungan kampus. Program ini mendukung ekspresi kreatif agar menjadi lebih mudah, intuitif, dan menyenangkan bagi para storyteller muda."

Tur "Sound The Moment" akan berawal di Brasil pada 27–29 Oktober, lalu berlanjut ke Indonesia pada 3–5 November. Rangkaian kegiatan di Jepang dan Mesir menyusul pada awal November, sedangkan Malaysia dan Filipina akan menggelar program ini pada bulan yang sama. Informasi terbaru mengenai jadwal dan cara berpartisipasi tersedia di akun-akun media sosial resmi Hollyland.

Sesi utama dari program ini adalah area interaktif bernama "Sound Playground", yaitu ruang kreatif yang dirancang agar mahasiswa dapat bermain, bereksperimen, dan berkreasi di lingkungan kampus. Memadukan keseruan dengan edukasi, pengalaman ini mengubah suara menjadi bentuk seni yang mudah diakses. Setiap peserta juga akan menelusuri perjalanan kreatif — dari sekadar mendengar suara sehari-hari hingga memahami kekuatan emosional dan ekspresif di baliknya.

Beberapa sesi menarik lainnya termasuk "Sound the Puzzle" yang memperkenalkan konsep komposisi suara sehingga mahasiswa dapat mempelajari sejumlah perangkat seperti LARK A1 yang mampu meningkatkan kejernihan dan presisi dalam proses rekaman audio. Lebih lagi, "Sound Museum" mengajak mahasiswa mengenali kembali suara yang mudah ditemui di lingkungan kampus seperti suara ketikan, suara tawa, dan bola basket, lalu mengubahnya menjadi bahan cerita kreatif. "Sound the Smile" mengubah proses kreasi audio menjadi pengalaman sosial dengan mengajak para peserta merekam suara tawa dan mengekspresikan diri lewat suara.

Program ini juga melibatkan sistem berbasiskan permainan (gamified system) agar mahasiswa mengikuti ketiga aktivitas kreatif tersebut untuk memenangkan hadiah spesial di lokasi acara. Hollyland mengundang mahasiswa dari berbagai universitas di negara yang berpartisipasi untuk bergabung. Hollyland juga membuka peluang kerja sama dengan kampus untuk mewadahi pertukaran ide kreatif dalam jangka panjang.

Selain kegiatan interaktif di kampus, program Hollyland Academy EDU turut menggelar sesi pembelajaran praktis seputar dunia audio. Melalui demo produk, simulasi rekaman audio, dan bimbingan bersama para ahli, mahasiswa akan mempelajari keterampilan produksi suara yang dapat diterapkan dalam kegiatan kelas, proyek organisasi, maupun wawancara lapangan. Program ini menjadikan pembelajaran teknis lebih menarik dan membangun kepercayaan diri, serta menumbuhkan budaya kreativitas secara berkelanjutan di kampus.

Tak hanya kegiatan offline, mahasiswa juga dapat berpartisipasi dalam inisiatif online yang diadakan Hollyland seperti "WonderLand Student Track" dan "Campus Creator Lab". Melalui platform ini, mahasiswa bisa menampilkan karya mereka dan terhubung dengan komunitas kreatif global yang lebih luas.

Situs: https://www.hollyland.com/

Instagram: https://www.instagram.com/hollylandtech/

