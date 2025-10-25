Hollyland lança iniciativa global em campus universitários para capacitar estudantes criativos por meio do som

SHENZHEN, China, 24 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Hollyland, que se dedica a soluções audiovisuais profissionais, vai lançar a sua temporada "Sound The Moment" Campus Creator em vários países, incluindo o Brasil, Indonésia, Egito, Malásia, Filipinas e Japão. A iniciativa quer capacitar os alunos criativos do mundo todo e incentivar a sua autoexpressão através do som.

Turnê Sound The Moment

"A Hollyland há muito tempo se dedica a inspirar a criatividade dos estudantes por meio do programa Hollyland Academy EDU, ajudando jovens criadores a explorar seu potencial e se expressar com confiança", disse Charon Liu, gerente de marca da Hollyland. "A nova campanha Sound The Moment parte dessa premissa, trazendo uma experiência mais envolvente e imersiva para os campi. Ela foi criada para facilitar a expressão criativa, torná-la mais intuitiva e realmente divertida para a próxima geração de contadores de histórias."

A turnê "Sound The Moment" vai começar no Brasil, de 27 a 29 de outubro, e depois seguirá para a Indonésia, de 3 a 5 de novembro. Também tem atividades no Japão e no Egito marcadas para o começo de novembro, enquanto Malásia e Filipinas terão eventos durante todo o mês. As atualizações da campanha quanto aos cronogramas e participação estão disponíveis nos canais oficiais da Hollyland nas redes sociais.

No centro da campanha está um "Sound Playground" imersivo, que é um espaço vibrante e interativo onde os alunos podem brincar, explorar e criar dentro do campus. Concebida para combinar diversão com aprendizagem, a experiência transformará o som numa forma de arte acessível. Cada participante embarcará em uma jornada criativa, deixando de apenas ouvir os sons cotidianos para descobrir seu poder expressivo e emocional.

Dentre os destaques estão estações como "Sound the Puzzle", que apresenta o conceito de composição sonora e permite que os alunos vejam como as ferramentas como o LARK A1 aumentam a clareza e a precisão na gravação criativa. O "Sound Museum" convida os alunos a redescobrir sons familiares do campus, como digitação, risadas e bolas de basquete quicando, e transformá-los em material para contar histórias. O "Sound the Smile" transforma a criação de sons numa experiência social, incentivando os participantes a gravar risadas e a experimentar a autoexpressão através do som.

A atividade também inclui um sistema de participação gamificado, que incentiva os alunos a participar das três experiências criativas para ter a chance de ganhar prêmios especiais no local. A Hollyland convida estudantes universitários de todos os países participantes a embarcarem nessa jornada incrível, além de abrir as portas para mais parcerias com universidades, pra promover um intercâmbio criativo e inspiração a longo prazo.

Além do playground interativo, o programa Hollyland Academy EDU acrescenta profundidade pedagógica à experiência. Com demonstrações, cenários reais de gravação e orientação de especialistas, os alunos vão adquirir habilidades práticas de criação de áudio que podem ser aplicadas às atividades em sala de aula, projetos em clubes ou entrevistas nas ruas. O programa vai transformar o aprendizado técnico num processo envolvente e que aumenta a confiança, promovendo uma cultura sustentável de criatividade no campus.

Além das atividades presenciais, os alunos são incentivados a participar das iniciativas online da Hollyland, como o WonderLand student track e o Campus Creator Lab, que vão começar em breve, oferecendo aos alunos mais oportunidades de mostrar seus trabalhos e se conectar com uma comunidade criativa maior.

