Huasun Energy تسلط الضوء على تقنية HJT للطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة والشراكات الاستراتيجية في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2026

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 20 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) 2026، استعرضت شركة Huasun Energy، الرائدة عالمياً في تقنية الوصلات غير المتجانسة (HJT) من النوع N عالية الكفاءة، منتجاتها للطاقة الشمسية، وأطلقت نظام تخزين الطاقة المتكامل عالي الجهد، كما وقعت عدة اتفاقيات تعاون استراتيجية، مؤكدة بذلك التزامها المستمر بتقديم حلول الطاقة النظيفة على المستوى النظامي.

16de5b8bffb3da27f6bca5210ff749c0

وفي المعرض، قدمت Huasun وحدات الطاقة الشمسية HJT المُنتجة على نطاق واسع والمصممة لبيئات الحرارة العالية والإشعاع الشديد. وبفضل معامل درجة الحرارة الرائد في الصناعة والبالغ %-0.24 لكل درجة مئوية، وقدرة تصل إلى 760 واط، وكفاءة تحويل بلغت %24.5، أثبتت الوحدات استقراراً في الإنتاج وموثوقية عالية في الظروف الصحراوية.

ومن أبرز ما تم عرضه الظهور العالمي الأول لنظام تخزين الطاقة المتكامل عالي الجهد (All-In-One) من Huasun، الذي يجمع بين عاكس هجين وبطاريات ليثيوم معيارية ونظام إدارة طاقة ذكي (EMS). ويُمكّن هذا الحل من الإدارة المنسقة لتوليد الطاقة الشمسية وتخزينها والأحمال، داعماً استراتيجية "التوليد والتخزين والاستهلاك" المتكاملة لـ .Huasun

وخلال فعاليات WFES 2026، وقعت Huasun اتفاقية تعاون مع Waltz Solutions & Services، عقب النجاح في تنفيذ وحدات Huasun HJT في مشاريع البنية التحتية المستقلة عن الشبكة في الإمارات العربية المتحدة. كما أبرمت Huasun اتفاقية تعاون استراتيجية مع Optimum Tracker، الشركة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا تتبع الطاقة الشمسية، بناءً على سجل مشترك يضم أكثر من 600 ميجاوات من المشاريع في أوروبا.

من خلال مشاركتها في WFES 2026، أثبتت Huasun Energy نضج تقنيتها في مجال HJT والتزامها بالشراكات العالمية طويلة الأمد.

الموقع الإلكتروني: www.huasunsolar.com

تابعوا "HUASUN HJT" على LinkedIn للحصول على آخر المستجدات في تقنية الوصلات غير المتجانسة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2863892/16de5b8bffb3da27f6bca5210ff749c0.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2393329/Huasun_Logo.jpg