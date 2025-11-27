تكريم Huasun في مؤتمر COP30 عن ممارساتها النموذجية في حياد الكربون للشركات، مع إبراز دور تقنية HJT في بناء صين أكثر استدامة بيئيًا

XUANCHENG، الصين, 27 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- افتُتح برنامج "جناح الصين" في مؤتمر الأمم المتحدة الثلاثين لتغير المناخ (COP30) في بيليم، البرازيل، مسلطًا الضوء على التقدم الذي أحرزته الصين في بناء حضارة إيكولوجية وتحقيق التحديث الأخضر. وفي هذا الحدث، تم اختيار Huasun Energy ضمن برنامج "الممارسات النموذجية لحياد الكربون لدى الشركات الصينية"، وذلك عن مشروعها الكهروضوئي بتقنية الوصلة غير المتجانسة (HJT) بقدرة 200 ميغاواط في بايانور بمنطقة منغوليا الداخلية.

200 MW Bayannur PV-Grassland-Husbandry Ecological Integration Powered by Huasun HJT

ويُعدّ هذا التكريم المرة الأولى التي يعرض فيها أحد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، بشكل منهجي، إنجازات الشركات الصينية في دفع جهود الحياد الكربوني. وباعتبارها من بين أول ثلاثين شركة تم اختيارها، تُظهر Huasun ريادة الصين في الابتكار في مجال الطاقة المتجددة، والارتقاء الصناعي، والتنمية المستدامة.

دور الصين في العصر الجديد للحوكمة العالمية للمناخ

يُعدّ مؤتمر COP30، المنعقد في حوض الأمازون والذي يصادف الذكرى العاشرة لاتفاقية باريس، محطةً مهمة للدول لتعزيز التزاماتها المناخية. وفي هذا السياق، يقدم جناح الصين رؤية حول مسار الصين نحو التحديث الأخضر، المدفوع بالابتكار التكنولوجي ومبادرات الشركات. ويجسّد مشروع Huasun المختار هذا النموذج على أرض الواقع.

ابتكار HJT يدعم التحول الإيكولوجي وتحول قطاع الطاقة

يشكّل مشروع Huasun لمكافحة التصحر ودمج الطاقة الكهروضوئية في المزارع الحرجية بقدرة 200 ميغاواط جزءًا من أول قاعدة واسعة النطاق لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في الصين. يدمج المشروع بين توليد الطاقة النظيفة ومكافحة التصحر، مما يساهم في كلٍّ من استعادة النظم الإيكولوجية والتحول في مجال الطاقة.

تستخدم المحطة وحدات Himalaya G12 HJT عالية الكفاءة من Huasun، بقدرة اسمية تتجاوز 730 واط في الإنتاج الضخم، ومعامل ثنائية الوجه بنسبة %95، وأداء موثوق في ظروف درجات الحرارة القصوى. ويعزّز التصميم ذو الإطار الفولاذي وثنائي الزجاج المقاومةَ لتآكل الرمال ويزيد من المتانة.

بمجرد تشغيله، من المتوقع أن ينتج المشروع 323,000 ميغاواط ساعة (MWh) من الكهرباء سنويًا، ويحل محل 256,000 طن من الفحم القياسي، ويخفض أكثر من 700,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما يساهم في تثبيت الرمال، وزيادة الغطاء النباتي، وتعزيز الدخل الزراعي المحلي، مقدِّمًا نموذجًا قابلاً للتكرار للتنمية المتكاملة في مجالي البيئة والطاقة.

حل صيني ذو تأثير عالمي

تعكس مشاركة Huasun في COP30 كيف تترجم شركات الطاقة الجديدة في الصين الأهداف الوطنية للكربون إلى نتائج عملية ملموسة. وبصفتها رائدة في تقنية HJT، تواصل Huasun توسيع تطبيقات الخلايا الكهروضوئية عالية الكفاءة من خلال البحث والتطوير المستمر والتعاون العالمي، بما يسهم في دفع التقدم العالمي نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية.

