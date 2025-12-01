شركة Huasun Energy تطلق وحدة شمسية بتقنية Heterojunction بقدرة 760 واط وجهد نظام 2000 فولت

شوانتشنغ، الصين، 30 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- قدَّمت شركة Huasun Energy وحدة شمسية من طراز Himalaya 760 HV بتقنية Heterojunction (HJT)، توفر قدرة 760 واط، وكفاءة 24.5%، وجهد نظام قياسي لأول مرة في الصناعة يبلغ 2000 فولت، مما يعزِّز تسويق وحدات الطاقة فائقة القوة ويدعم عوائد نظام أعلى للعملاء.

Himalaya PLUS 760HV

أشار Xu Xiaohua، رئيس مجلس إدارة Huasun، إلى أن صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية تدخل مرحلة جديدة حيث أصبح تقليل تكاليف النظام على المستوى الكلي وقيمة دورة الحياة من العوامل الأساسية للتنافسية. تمكّن الوحدة بقدرة 760 واط التي صُمِّمت للمشاريع واسعة النطاق ومحطات الطاقة في الصحاري، من تحقيق إنتاجية أعلى وتشغيل بجهد عالٍ لتعظيم جدوى المشروع الاقتصادية.

جهد نظام 2000 فولت يحقق مكاسب مثبتة على مستوى النظام

من خلال ترقية جهد النظام من معيار الصناعة 1500 فولت إلى 2000 فولت، تفتح وحدة Himalaya 760 HV إمكانيات تحسين كبيرة على مستوى النظام بالكامل. في مشروع محطة كهرباء افتراضي بقدرة 100 ميجا فولت أمبير في هامي، شينجيانغ، أظهرت النتائج أنه بالمقارنة مع نظام 1500 فولت، فإن تكوين 2000 فولت:

يقلل من تكاليف توازن النظام ( BOS ) بحوالي 0.1157 يوان صيني/واط (≈ 1.6 سنت أمريكي/واط)

يقلل من الحاجة إلى أعمدة الأساسات بأكثر من 5000 وحدة

يحسِّن بشكل كبير كفاءة استخدام الأرض

تُظهر التحليلات الإضافية أنه بالمقارنة مع نظام TOPCon بقدرة 725 واط (1500 فولت)، فإن نظام HJT بقدرة 760 واط (2000 فولت):

يقلل من تكاليف توازن النظام ( BOS ) بحوالي 0.1521 يوان صيني/واط (≈ 2.1 سنت أمريكي/واط)

يوفر تكاليف توازن النظام ( BOS ) بنحو 11.95%

زيادة معدل العائد الداخلي للمشروع ( IRR ) بمقدار 0.86 نقطة مئوية

تترجم هذه المكاسب في الأداء مباشرة إلى عوائد استثمارية أقوى لمشاريع الطاقة الشمسية على نطاق المرافق.

تصميم متقدم لتحقيق كفاءة عالية وتصنيع قابل للتوسع

تدمج وحدة Himalaya 760 HV عدة ترقيات في التصميم، بما في ذلك هيكلية مزدوجة السلسلة بمقدار 132 خلية نصفية، ورقائق سيليكون كبيرة الحجم، وتصميم بفجوات سالبة، وتغطية شاشة عالية. مع نسبة مساحة فعَّالة تبلغ 95.8%، تحقق الوحدة زيادة في الطاقة بنحو 20 واط وتحسُّن في الكفاءة بنسبة 0.66%.

لضمان السلامة عند التشغيل بجهد فائق الارتفاع، تعتمد الوحدة على عملية ختم حواف مبتكرة باستخدام البوتيل لتعزيز العزل دون التضحية بالكفاءة. الوحدة متوافقة بالكامل مع خطوط الإنتاج عالية الكفاءة الحالية، وتتطلب فقط تعديلات بسيطة على المعدات لإنتاج جماعي سريع ومستقر.

من خلال الجمع بين قدرة 760 واط، وكفاءة 24.5%، ومنصَّة بجهد 2000 فولت، تُنشئ وحدة Himalaya 760 HV معيارًا جديدًا لأنظمة الطاقة الكهروضوئية للمرافق من الجيل القادم. قال الرئيس Xu: "إن 760 واط ليست مجرد رقم، بل بداية جديدة لمسار الابتكار". "ستستمر هذه المنصَّة في التطور نحو قدرة أعلى، وكفاءة أكبر، وقيمة أعلى لدعم الانتقال العالمي للطاقة النظيفة".

