Huasun Energy لديها أعلى أداء عائد الطاقة في اختبار PQP PVEL

شوانتشنغ، الصين، 19 يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- تُظهر وحدة الطاقة الشمسية هيمالايا جي 12-132 ثنائية الوجه من هواسون إنرجي أداءً وموثوقية استثنائيين. بفضل أدائها العالي، برزت Huasun كواحدة من "أفضل الشركات أداءً" استنادًا إلى البيانات التي تم الحصول عليها من اختبار برنامج تأهيل المنتجات (PQP) من PVEL.

في اختبار PQP الصارم، ستة اختبارات مدرجة في منشور 2023 هي التدوير الحراري، والحرارة الرطبة، وتسلسل الإجهاد الميكانيكي، والتحلل الناجم عن الجهد (PID)، والتحلل الناجم عن الضوء (LID) + التحلل الناجم عن الضوء وارتفاع درجة الحرارة (LETID)، وأداء PAN، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تقييم الأداء في العالم الحقيقي من خلال مقارنة النتائج النموذجية بالقياسات الفعلية ضمن نظام اختبار متسارع مدى الحياة.

ومن الجدير بالذكر، من حيث أداء PAN، الذي يتنبأ بمواءمة النظام مع تنبؤات إنتاجية الطاقة باستخدام برنامج النمذجة المتوافق مع معايير الصناعة PVsyst، حققت وحدة الطاقة الشمسية HJT ثنائية الزجاج Huasun Energy 's Himalaya G12 -132 ذات الزجاج المزدوج أعلى عائد للطاقة على المواقع الكهروضوئية المحاكاة الموثقة في تقارير PAN الخاصة بـ PVEL.

واستنادًا إلى "PVsyst Energy Yield Simulations" الموجودة في لاس فيجاس وبوسطن، يتجاوز أداء Huasun الرائع أداء جميع الشركات المصنعة للوحدات الأخرى من حيث إنتاجية الطاقة المحددة. خاصة في لاس فيجاس، يصل عائد الطاقة المحدد لوحدات Himalaya G12 -132 إلى 80 kWh/kWp أعلى من "الأداء الأعلى" الآخر، ويزيد بنسبة 4% عن معظم الوحدات (المحور الرأسي هو عدد الوحدات المختبرة، والمحور الأفقي هو نتائج محاكاة إنتاجية الطاقة المحددة باستخدام PVsyst). هذا التقدير عن جدارة يضع Huasun بين "أفضل الأداء".

يقدم تريستان إريون لوريكوo، نائب رئيس التسويق في PVEL، تهانيه لفريق Huasun على الأداء المتميز لوحداتهم في اختبار PQP. ويسلط الضوء على أن الرسم البياني لعائد الطاقة المحدد يظهر خارجًا مع نتائج رائعة، والتي تصادف أن تكون Huasun.

وبهذا التقدير، تقود Huasun Energy الطريق في تصنيع وحدات موثوقة وعالية الجودة. وحتى الآن، تصل الطاقة القصوى لوحدة Himalaya G12 -132 إلى 730.55 واط، مع أقصى كفاءة تبلغ 23.52%. ومع ذلك ، فإن هذا لا ينتهي عند هذا الحد. فلا تزال Huasun مكرسة لاكتشاف طرق جديدة لتعزيز كفاءة الوحدة ومتانتها وموثوقيتها لزيادة إنتاجية الطاقة باستمرار.

نبذة عن Huasun Energy

تأسست شركة Anhui Huasun Energy Co.، Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "Huasun ") في يوليو 2020 في Xuancheng، الصين. Huasun هي مؤسسة تكنولوجية مبتكرة متخصصة في تطوير وإنتاج رقائق الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT) ذات الكفاءة العالية من نوع N القائمة على السيليكون (HJT)، والخلايا، وتكنولوجيا الوحدات النمطية بالإضافة إلى التصنيع على نطاق واسع. وباعتبارها الشركة الصناعية الرائدة في HJT، سلمت Huasun ما يقرب من 1.5GW من منتجات HJT إلى أكثر من 30 دولة حول العالم وتصنف كأكبر مصنع HJT في العالم، حيث تمتلك قدرة 5.1G واط من منتجات الطاقة الشمسية HJT عالية الكفاءة. تعتمد Huasun على فريق البحث والتطوير من أكثر من 200 من المهنيين المحنكين لتعزيز البحث والتطوير لتكنولوجيا HJT عالية الكفاءة، وتصنيع منتجات HJT وتوفير حلول الطاقة النظيفة. وتسعى Huasun إلى التحسين المستمر لكفاءة الخلايا والوحدات الشمسية لتحقيق الإنتاج الضخم منخفض التكلفة لمنتجات HJT.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.huasunsolar.com.

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للتواصل: يان جيانغ، [email protected]

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