Huawei Digital Finance: ضرورة إعادة تعريف المرونة لتعزيز الذكاء

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- في مؤتمر MWC Barcelona 2024، استضافت شركة Huawei جلسة دارت حول الشؤون المالية والرقمية. أكد Jason Cao، الرئيس التنفيذي لقسم التمويل الرقمي في Huawei، على أن المرونة هي الأساس لكل شيء، وأوضح كيفية بناء مرونة البنية التحتية في العصر الذكي.

Jason Cao, CEO of Digital Finance BU, Huawei

إن المرونة تعزز الذكاء. وفي العالم الرقمي، تفرض التغييرات كافة تحديات جديدة أمام القدرة على الصمود. ويجب علينا إعادة تعريف المرونة وتعزيزها لتحقيق خدمات مصرفية متواصلة بشكل أفضل، كضمان عدم التوقف عن العمل والتوافر العالي للخدمات المالية، وتقديم تجربة مستخدم خالية من أوقات الانتظار، وتحقيق التشغيل من دون لمس مع ضمان الخدمة غير المعتمدة على الثقة وأمن البيانات، وتسريع تنمية الذكاء في نهاية المطاف.

انعدام أوقات التوقف عن العمل

لتحقيق انعدام أوقات التوقف عن العمل، لم تكتفِ Huawei بتحديث بنية MAS، بل قدمت أيضًا ممارسات ناجحة في قواعد البيانات الموزعة. وعلاوة على ذلك، طوَّرت Huawei قاعدة بيانات موزعة من الجيل التالي تسمى GaussDB، والتي تم الإعلان عنها رسميًا للتمويل العالمي اليوم. تتسم القاعدة بسبع ميزات، من بينها التوفر والأمان والأداء والذكاء والمرونة العالية والنشر والترحيل بسهولة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للصناعة المالية للتحرك نحو انعدام التوقف عن العمل مطلقًا.

انعدام الأخطاء البشرية

تم تحسين شبكة القيادة الذاتية Huawei Autonomous Driving Network من 1-3-5 إلى 0-1-3-5 ("0" تعني "0 من الأخطاء البشرية")، مما يساعد التمويل في اعتماد عمليات خالية من الأخطاء البشرية أو الحاجة إلى إصلاحها (Zero Touch).

تعد Digital Map (الخريطة الرقمية) هي القدرة الأكثر أهمية، والتي تمت ترقيتها بناءً على خوارزميات Cloud-Map والتوائم الرقمية. وهي تستفيد من نماذج الذكاء الاصطناعي الكبيرة لتصور الارتباط والتغيرات في الشبكات وحركة الزيارات والتطبيقات في الوقت الفعلي. والنتيجة هي محاكاة التوأم الرقمي للشبكة، والتي تضمن عدم وجود أخطاء تغييرية.

الثقة الصفرية

تواصل Huawei تحسين أمان المنتج لضمان الكشف السريع عن الهجمات وعزل الفيروسات واستعادة البيانات، وقد قدمت أول حل حماية من برامج الفدية متعدد الطبقات في الصناعة. يستخدم هذا الحل جدران الحماية للشبكة للكشف عن الفيروسات وفجوة هوائية للتخزين لعزلها في ثوانٍ، وبالتالي منع عمليات الاقتحام على الفور.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Huawei بتحديث حل النسخ الاحتياطي المتكامل OceanProtect. تساعد الخوارزميات المتوازية الواسعة النطاق العملاء في استعادة الخدمات على الفور.

انعدام أوقات الانتظار

يجمع حل ذكاء البيانات Data Intelligence Solution من Huawei بين بنية من دون دون خادم بالكامل ومستودع البيانات وتقارب الذكاء الاصطناعي للبيانات، ما يوفر قدرة قوية للغاية في الوقت الفعلي، لا سيَّما لمستودعات البيانات. إنه خيار مثالي لإنشاء تجربة خالية من الانتظار.

بعبارة موجزة، تأمل Huawei في إعادة تعريف المرونة وتعزيزها مع العملاء لتحقيق خدمات مصرفية متواصلة بشكل أفضل.

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