Finance numérique Huawei : La résilience doit être redéfinie pour stimuler l'intelligence

BARCELONE, Espagne, 29 février 2024 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2024, Huawei a organisé une session sur la finance numérique. Jason Cao, PDG de l'unité Finance numérique de Huawei, a souligné que la résilience est la base de tout, et a expliqué comment construire la résilience de l'infrastructure à l'ère de l'intelligence.

Jason Cao, CEO of Digital Finance BU, Huawei

La résilience stimule l'intelligence. Dans le monde numérique, tous les changements posent de nouveaux défis à la résilience. Nous devons redéfinir et consolider la résilience pour mieux réaliser des opérations bancaires non-stop : assurer un temps d'arrêt zéro et une haute disponibilité des services financiers, offrir une expérience utilisateur sans attente, réaliser des opérations sans contact tout en assurant un service de confiance zéro et la sécurité des données, et finalement accélérer le développement de l'intelligence.

Temps d'arrêt zéro

Pour parvenir à un temps d'arrêt zéro, Huawei a non seulement mis à niveau l'architecture MAS, mais a également mis en place des pratiques réussies en matière de bases de données distribuées. En outre, Huawei a développé une base de données distribuée de nouvelle génération appelée GaussDB, qui a été officiellement annoncée aujourd'hui au monde de la finance. Elle présente sept caractéristiques, dont la haute disponibilité, la haute sécurité, la haute performance, la haute intelligence, la haute élasticité, la facilité de déploiement et la facilité de migration, qui en font un choix idéal pour l'industrie financière en vue de parvenir à un temps d'arrêt zéro.

Sans contact

Le réseau de conduite autonome de Huawei est passé de 1-3-5 à 0-1-3-5 (« 0 » signifiant « 0 erreur humaine »), aidant ainsi le secteur financier à adopter des opérations sans contact.

La cartographie numérique est la capacité la plus importante, qui a été mise à niveau sur la base des algorithmes cloud-cartographie et des jumeaux numériques. Elle s'appuie sur de grands modèles d'intelligence artificielle pour visualiser la corrélation et les changements des réseaux, du trafic et des applications en temps réel. Le résultat est une simulation de jumeau numérique du réseau, qui garantit l'absence d'erreurs de changement.

Confiance zéro

Huawei continue d'améliorer la sécurité de ses produits pour assurer une détection rapide des attaques, l'isolation des virus et la récupération des données, et a fourni la première solution de protection multicouche contre les ransomwares de l'industrie. Cette solution utilise des pare-feu de réseau pour détecter les virus et un espace de stockage pour les isoler en quelques secondes, ce qui permet de prévenir rapidement les intrusions.

En outre, Huawei a mis à jour la solution de sauvegarde intégrée OceanProtect. Les algorithmes parallèles à grande échelle aident les clients à récupérer les services immédiatement.

Aucune attente

La solution d'intelligence des données de Huawei combine une architecture sans serveur avec une convergence data lakehouse et data-AI, qui offre une capacité en temps réel extrêmement forte, en particulier pour les entrepôts de données. Il s'agit d'un choix idéal pour créer une expérience sans attente.

En un mot, Huawei espère redéfinir et consolider la résilience avec les clients pour mieux réaliser des opérations bancaires non-stop.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2350061/image.jpg