Huawei تطلق أول منتج نقل ضوئي في الصناعة متوافق مع fgOTN، خالقة أساس ذكي لقطاعات الطاقة الكهربية والنقل

برشلونة، إسبانيا، 29 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- كشفت Huawei عن منتج جديد مبتكر في مجال النقل الضوئي خلال فعاليات MWC Barcelona 2024، مما يمثل أول تقديم في الصناعة لمنتج يدعم معيار OTN الدقيق (fgOTN). هذا الابتكار يؤسس شبكة اتصال قوية وموثوقة لقطاعي الطاقة والنقل.

Huawei launches industry's first fgOTN-compliant optical transmission product

لا يمكن المبالغة في أهمية وجود شبكات اتصالات آمنة وموثوقة في قطاعات ضرورية للاقتصادات الوطنية والرفاهية العامة، مثل الطاقة والنقل. في العقود القليلة الماضية، كانت تقنية الاتصال بالأنابيب الصلبة SDH مستخدمة بشكل أساسي في شبكات الإنتاج. مع تطور رقمنة الصناعة، الطلب على شبكات الاتصالات الإنتاجية ذات النطاق العريض ازداد بشكل كبير، لدعم نطاق من الخدمات الناشئة مثل الفحص الآلي لخطوط الطاقة، توزيع الطاقة الذكي، مراقبة الطرق السريعة الذكي، ومحطات الرسوم الذكية.

في ديسمبر 2023، وافق قطاع توحيد معايير الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-T) رسميًا على معيار fgOTN وحدده كتكنولوجيا الجيل القادم لتطور SDH.

قال Gu Yunbo، رئيس نطاق الأعمال الضوئية للشركات في Huawei: "استنادًا إلى خبرتنا الممتدة في قطاعي الطاقة والنقل، أطلقت Huawei منتج Huawei OptiXtrans E6600، أول منتج يدعم معيار fgOTN، لمساعدة العملاء على بناء شبكات اتصالات ضوئية بالكامل بتوجه مستقبلي في العصر الذكي وتوفير ضمانات اتصالات صلبة وموثوقة لخدمات التحكم في الوقت الحقيقي، خدمات إدارة الإنتاج، وخدمات البيانات المتكاملة.".

منتجات نقل البصريات المتوافقة مع fgOTN من Huawei تتميز بـ:

الأمان والدقة العاليين: الأنابيب الصلبة المبنية على TDM تضمن العزل الفيزيائي بنسبة 100% بين الخدمات. الدقة بنسبة 99.999% ووقت الاستجابة المنخفض والمحدد بمستوى الميكرو ثانية يضمنان نقل الخدمة في خطوة واحدة بدون تداخل أو تذبذب، ملبيًا الاحتياجات الصارمة لخدمات CBR الدقيقة مثل حماية الاتصالات وتحكم قطارات السكك الحديدية.

التطور السلس: تمكن منصة MS-OTN الترقيات السلسة لمنتجات Huawei E series الموجودة، على الشبكات الحية لدعم fgOTN، مع الحفاظ على التوافق مع خدمات PCM/PDH/SDH/ETH/SDI. بالإضافة إلى ذلك، مع NCE، تضمن Huawei تبسيط تزويد الخدمات وإدارتها بشكل مشابه لـ SDH، محافظة على ممارسات الصيانة والإدارة المألوفة.

زيادة النطاق الترددي بـ 10 أضعاف: يزيد عرض النطاق للخط 10 مرات ليصل إلى 100G لكل طول موجي، مع تطور مستقبلي متوقع أن يصل إلى 800G لكل طول موجي، لتلبية متطلبات النطاق العريض المتصاعدة للخدمات الذكية.الوصول المرن لعرض النطاق من جانب العميل من 2 Mbit/s إلى 100 Gbit/s، والذي يأتي مع تعديل عرض النطاق بدون انقطاع، لمعالجة المتطلبات المتطورة تدريجيًا للأجهزة الذكية.

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