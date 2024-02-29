Huawei запускает первый в отрасли fgOTN-продукт для энергетики и транспортного сектора

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Huawei

29 Feb, 2024, 11:30 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei представила на выставке MWC Barcelona 2024 революционный продукт для оптической передачи данных, ознаменовавший собой первое в отрасли внедрение продукта, поддерживающего мелкозернистый стандарт OTN (fgOTN). Это нововведение создает прочную и надежную сеть связи для энергетического и транспортного секторов.  

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Huawei launches industry's first fgOTN-compliant optical transmission product
Huawei launches industry's first fgOTN-compliant optical transmission product

Значение безопасных и надежных сетей связи невозможно переоценить в секторах, жизненно важных для национальной экономики и общественного благосостояния, таких как энергетика и транспорт. В последние несколько десятилетий технология жесткой трубной связи SDH в основном используется в производственных сетях. С развитием цифровой промышленности спрос на высокоскоростные производственные сети связи вырос, чтобы поддерживать спектр новых услуг, таких как автоматизированные проверки линий электропередач, интеллектуальное распределение электроэнергии, интеллектуальный мониторинг дорог и интеллектуальные платные станции.

В декабре 2023 года Сектор стандартизации электросвязи МСЭ (ITU-T) официально утвердил стандарт fgOTN и определил его как технологию следующего поколения для развития SDH.

Гу Йунбо (Gu Yunbo), президент по корпоративному оптическому направлению в линейке оптических продуктов компании Huawei, сказал: «Основываясь на нашем обширном опыте в секторах электроэнергетики и транспорта, Huawei запустила Huawei OptiXtrans E6600, первый продукт, поддерживающий стандарт fgOTN, чтобы помочь клиентам построить ориентированные на будущее полностью оптические сети связи в интеллектуальную эпоху и обеспечить прочную и надежную связь для служб управления в режиме реального времени, услуг по управлению производством и интегрированных услуг передачи данных».

Особенности продуктов для оптической передачи, совместимых с fgOTN Huawei:

Высокая безопасность и надежность: Жесткие трубы на основе TDM обеспечивают 100-процентную физическую изоляцию между службами. Надежность 99,999% и микросекундная определенная низкая задержка обеспечивают одноступенчатую передачу услуг с нулевыми помехами и флуктуацией, отвечая строгим требованиям услуг CBR с малой зернистостью, таких как телезащита и управление железнодорожными поездами.

Плавный переход: Уникальная платформа MS-OTN позволяет постепенно обновлять существующие продукты серии Huawei E в рабочих сетях для поддержки fgOTN, сохраняя при этом совместимость со службами PCM/PDH/SDH/ETH/SDI. Кроме того, благодаря NCE Huawei обеспечивает упрощенное предоставление услуг и управление ими по примеру SDH, сохраняя знакомые методы эксплуатации и технического обслуживания.

10-кратная полоса пропускания: Полоса пропускания линии увеличивается в 10 раз, чтобы достичь 100 Гбит/с на длину волны, а будущая эволюция может достичь 800 Гбит/с на длину волны, удовлетворяя растущие потребности интеллектуальных служб в полосе пропускания. Гибкий доступ к полосе пропускания на стороне клиента в диапазоне от 2 Мбит/с до 100 Гбит/с в сочетании с бесконтактной регулировкой полосы пропускания отвечает меняющимся требованиям интеллектуальных терминалов.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2350033/image.jpg 

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